El relleno de credenciales es la verdadera batalla final para las plataformas de juegos

Las empresas de videojuegos se obsesionan con los milisegundos. Emparejamientos más rápidos. Menor latencia. Compras sin complicaciones. Experiencias fiables en los servicios en directo.

Sin embargo, algunas de las mayores amenazas para la confianza de los jugadores se producen mucho antes de que empiece la partida.

Los atacantes apuntan a los procesos de autenticación.

El relleno de credenciales (el uso automatizado de nombres de usuario y contraseñas robadas para acceder a cuentas) sigue siendo un reto constante en todo el sector de los videojuegos. Y, a diferencia de los ataques DDoS, que son muy visibles y pueden provocar problemas de rendimiento o cortes totales del servicio, las campañas de apropiación de cuentas (ATO) suelen desarrollarse de forma silenciosa y a gran escala, lo que mina la confianza de los jugadores, satura los servicios de atención al cliente y afecta a los ingresos antes de que los equipos de seguridad puedan contenerlas por completo.

En el caso de las plataformas de videojuegos, el reto es especialmente complicado: ¿cómo se pueden detener los ataques automatizados sin ralentizar el juego ni molestar a los jugadores?

Por qué las cuentas de videojuegos son objetivos valiosos

Las cuentas de videojuegos han evolucionado mucho más allá de los nombres de usuario y los archivos guardados. Las cuentas de los jugadores de hoy en día suelen incluir:

Moneda virtual

Skins raras y objetos coleccionables

Métodos de pago vinculados

Contactos en redes sociales

Años de progresión en el juego

Eso las convierte en objetivos atractivos para los atacantes que buscan sacar provecho de las cuentas robadas a través de mercados de reventa, el uso indebido de regalos, compras fraudulentas o transferencias de activos dentro del juego.

Los ataques de relleno de credenciales suelen basarse en una realidad: la reutilización de contraseñas. Cuando las credenciales que se han visto expuestas en filtraciones de datos no relacionadas se reutilizan en distintos servicios, los atacantes pueden automatizar los intentos de inicio de sesión en plataformas de videojuegos a gran escala.

Y como las credenciales en sí mismas pueden ser válidas, estos ataques son difíciles de distinguir de la actividad auténtica de los jugadores.

Para los jugadores, el impacto tiene un carácter personal. La pérdida de objetos del inventario, las cuentas comprometidas o los cargos fraudulentos pueden minar rápidamente la confianza en una plataforma. Para las empresas de videojuegos, las consecuencias pueden incluir un aumento de los costes de atención al cliente, dificultades operativas y la pérdida de jugadores.

Por qué es tan difícil detectar el relleno de credenciales en los videojuegos

Los ataques de relleno de credenciales casi nunca consisten en un único atacante que no para de intentar acceder a una página de inicio de sesión. Los ataques de hoy en día son distribuidos, automatizados y están diseñados para pasar desapercibidos entre los patrones normales de tráfico.

Los atacantes suelen usar redes proxy, herramientas de automatización y grandes volúmenes de solicitudes distribuidas para ocultar su actividad maliciosa. El volumen de inicios de sesión puede dispararse durante lanzamientos importantes, eventos de temporada o periodos de mayor actividad de los jugadores, justo cuando el tráfico auténtico de los jugadores ya está en alza.

Los entornos de videojuegos plantean retos de detección especialmente difíciles, ya que el tráfico de autenticación suele ser muy ruidoso. Las grandes comunidades de jugadores de todo el mundo generan solicitudes en distintas regiones, dispositivos, consolas y API a todas horas del día.

Al mismo tiempo, las plataformas de videojuegos dependen en gran medida de las API para la autenticación, la gestión del inventario, los sistemas de progresión, el emparejamiento de jugadores, las compras y las funciones de servicio en directo. Los atacantes se centran directamente en las API de autenticación, automatizando los intentos de inicio de sesión a gran escala mientras intentan eludir los métodos de detección tradicionales.

Esto plantea un problema complicado para los equipos de seguridad: ¿cómo se identifica una automatización maliciosa sin afectar a los usuarios legítimos?

Por qué las defensas tradicionales pueden generar roces entre los jugadores

Muchos de los controles tradicionales contra el abuso no se diseñaron para entornos de videojuegos.

Las reglas estáticas, los CAPTCHA generales o las restricciones de frecuencia muy estrictas pueden bloquear parte del tráfico malicioso, pero también pueden afectar a los jugadores de verdad:

Intentos fallidos de inicio de sesión

Solicitudes repetidas de verificación

Flujos de autenticación más lentos

Falsos positivos durante periodos de tráfico pico

En los videojuegos, esas interrupciones sí que importan.

Los jugadores esperan un acceso inmediato y experiencias fluidas. Las dificultades en el proceso de autenticación durante las partidas, las compras o los eventos en directo pueden afectar directamente a la participación, la retención y los ingresos.

El problema se complica aún más cuando los atacantes imitan el comportamiento de los usuarios legítimos. Las herramientas de automatización pueden alternar direcciones IP, emular navegadores y distribuir las solicitudes de tal forma que resulta más difícil identificar el tráfico malicioso utilizando únicamente métodos de detección estáticos.

Por eso, los equipos de seguridad suelen verse obligados a elegir entre dos opciones nada agradables: reforzar al máximo la protección de las cuentas o reducir las dificultades para los jugadores de verdad.

La mitigación actual exige tomar decisiones en tiempo real en el edge

En el mundo de los videojuegos, los sistemas de autenticación se sitúan en el punto crítico de la experiencia del jugador. Cada redirección, cada paso de verificación o cada retraso que se añade crea un obstáculo justo en el momento en que los jugadores intentan acceder a un juego, hacer una compra o unirse a un evento en directo.

Las estrategias de mitigación eficaces se centran en tomar decisiones de seguridad en el edge —más cerca de los jugadores y del propio tráfico entrante—, lo que permite a las plataformas de videojuegos responder a la automatización maliciosa en milisegundos, en lugar de redirigir cada solicitud a la infraestructura centralizada.

En lugar de basarse únicamente en reglas estáticas o en retos generales, las defensas avanzadas combinan:

Análisis de comportamiento

Limitación de frecuencia adaptativa

Detección de bots

Protección de API

Análisis de tráfico en tiempo real

El objetivo no es simplemente bloquear el tráfico. Se trata de detectar comportamientos sospechosos con la suficiente rapidez como para minimizar el riesgo de que se apropien de las cuentas, al tiempo que se reducen al mínimo las molestias para los jugadores legítimos.

En el caso de las plataformas de videojuegos, esa distinción es importante. Los controles de seguridad deberían ayudar a proteger las cuentas, las API y la infraestructura sin interrumpir el juego ni empeorar la experiencia de los usuarios.

Así ayuda Fastly a las empresas de videojuegos a reducir el riesgo de suplantación de cuentas

Los sistemas de autenticación se han convertido en una parte fundamental de la superficie de ataque en el sector de los videojuegos, sobre todo durante los lanzamientos, los eventos en directo y otros periodos de gran actividad de inicio de sesión.

Como el tráfico de autenticación es muy sensible a la latencia, Fastly ayuda a las empresas de videojuegos a tomar decisiones de mitigación más cerca del solicitante, lo que contribuye a reducir la automatización maliciosa antes de que las solicitudes afecten a la infraestructura de origen.

Bot Management de Fastly analiza en tiempo real las señales de comportamiento en cada solicitud para distinguir entre usuarios legítimos y automatizaciones sospechosas que se dirigen a los flujos de inicio de sesión y a las API. El WAF de última generación complementa esas detecciones aportando contexto a la propia solicitud, lo que permite determinar si esta es de naturaleza maliciosa y ofrece la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas sobre las políticas.

En conjunto, las funciones de seguridad de Fastly pueden ayudar a las empresas de videojuegos a:

Detectar y mitigar los intentos de relleno de credenciales dirigidos a las cuentas de los jugadores

Proteger las API y los flujos de trabajo de autenticación en el edge

Reducir los desafíos de verificación innecesarios para los jugadores

Responder al tráfico malicioso más cerca del edge durante eventos de gran volumen

Mejorar la visibilidad sobre la actividad de bots y ataques

Las empresas de videojuegos no deberían tener que elegir entre la seguridad y la experiencia del jugador. Con Fastly, los equipos ayudan a frenar el uso indebido automatizado de cuentas en el edge, al tiempo que garantizan un inicio de sesión rápido, una experiencia de juego fluida y que los jugadores legítimos puedan seguir jugando sin problemas.

Proteger la confianza de los jugadores empieza al iniciar sesión

La infraestructura de los videojuegos se comporta de forma diferente a la de las aplicaciones web tradicionales. Los patrones de tráfico están distribuidos a nivel mundial, son muy dinámicos, hacen un uso intensivo de las API y son muy sensibles a la latencia.

A medida que los ecosistemas de los videojuegos siguen creciendo, la seguridad de las cuentas se está convirtiendo en algo inseparable de la propia experiencia de los jugadores. Los jugadores casi nunca se dan cuenta de que la seguridad funciona bien. Pero sí que notan enseguida cualquier problema al iniciar sesión, con las compras o si sus cuentas se ven comprometidas.

Las plataformas que sean capaces de frenar el abuso automatizado sin ralentizar a los usuarios legítimos estarán mejor posicionadas para proteger la confianza, la participación y los ingresos a gran escala.