Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Sólo disponible en inglés

Por el momento, esta página solo está disponible en inglés. Lamentamos las molestias. Vuelva a visitar esta página más tarde.

DDoS en noviembre

David King

Group Product Marketing Manager, Security

Liam Mayron

Director, Security Products

SeguridadInformación del sector
Informe meteorológico sobre ataques DDoS: atacantes prácticamente desaparecidos del Black Friday de 2025

La red global instantánea de Fastly ha detenido billones de intentos de ataques DDoS en las capas 3 y 4. Sin embargo, los nuevos y sofisticados ataques de capa 7 son más difíciles de detectar y pueden ser mucho más peligrosos. Esta amenaza significativa para el rendimiento y la disponibilidad de cualquier aplicación o API orientada a Internet pone en riesgo a los usuarios y las organizaciones. Fastly utiliza la telemetría de nuestra red del borde global de 498 terabits por segundo* que atiende 1,8 billones de peticiones al día** y Fastly DDoS Protection para ofrecer un conjunto único de conocimientos sobre el «clima» global de las aplicaciones DDoS, el único informe mensual de este tipo. Aprovecha los datos anónimos, los conocimientos y las recomendaciones prácticas sobre las últimas tendencias en ataques DDoS contra aplicaciones para reforzar tus iniciativas de seguridad.

Conclusiones principales:

  • Noviembre es el último mes consecutivo de menor volumen de ataques DDoS a pesar del aumento de los ataques en general

  • El volumen de ataques DDoS en los clientes de Commerce no se desvió significativamente del resto del mes durante Cyber 5, a pesar de la probable mayor conciencia, preparación y vigilancia por parte de los equipos de seguridad. Los ataques a esta industria se extendieron a lo largo del mes.

  • Aunque el volumen de ataques contra empresas de comercio electrónico durante el Cyber 5 fue relativamente bajo, los ataques observados se dirigieron principalmente contra empresas de gran tamaño muy conocidas el domingo del Cyber 5.

Tendencias del tráfico en noviembre

Los equipos de seguridad pasaron meses preparándose para el pico de tráfico; sin embargo, noviembre fue el cuarto mes consecutivo en el que se redujo el volumen de ataques DDoS. Si comparamos el volumen de ataques con el resto de lo que hemos visto este año, incluso los picos de tráfico son relativamente pequeños en comparación con lo que se observó en junio y agosto (Imagen 1). 

Cambiar los datos a esta visión del volumen acumulado mensual de ataques demuestra lo pronunciada que ha sido esta caída (Imagen 2). 

 Aunque podemos afirmar con seguridad que el volumen de ataques ha sido menor que en trimestres anteriores, una pequeña parte de esta disminución refleja el aumento de la eficacia que hemos logrado en nuestra solución. En octubre, lanzamos y posteriormente anunciamos públicamente nuestra actualización Adaptive Threat Engine, que aportó una mayor precisión y una mitigación aproximadamente un 72 % más rápida a Fastly DDoS Protection. El resultado es que hay aún menos falsos positivos y estamos detectando más ataques repentinos de corta duración. Si echamos un vistazo a los últimos seis meses, podemos ver claramente el impacto que ha tenido la actualización (Imagen 3).

Si comparamos este aumento repentino de incidentes (ataques individuales) con la disminución del volumen, podemos deducir que los atacantes han cambiado su enfoque y ahora, en lugar de centrarse en el rendimiento y la disponibilidad, se centran en afectar directamente a los resultados financieros a través de los costes operativos. Teniendo en cuenta que cada vez que se envía una solicitud al origen, esta afecta al presupuesto operativo a través de los proveedores de infraestructura descendentes y los costes de salida al origen, este tipo de ataques pueden suponer un coste considerable con el paso del tiempo.

En las entrañas de Cyber 5

El Cyber 5 representa lo que históricamente se ha considerado como los cinco días más importantes para las compras en Estados Unidos, desde el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday. Dada su importancia para los ingresos, suele ser uno de los momentos más estresantes del año para los equipos de seguridad, ya que deben garantizar que nada impida a los clientes completar sus compras. Si observamos este periodo en los principales sectores atacados, queda claro que las organizaciones comerciales no sufrieron tantas amenazas DDoS como otras organizaciones de la red de Fastly (Imagen 4).

Curiosamente, los ataques al comercio alcanzaron su punto álgido el 30 de noviembre, un día que tradicionalmente no se asocia con el Black Friday ni con el Cyber Monday. Esto plantea la pregunta: ¿por qué ese día? ¿Pensaron los atacantes que las organizaciones estarían demasiado preparadas en los dos días de mayor volumen de compras y se adaptaron a ello? Aunque no podemos consultar datos anteriores para ver si existe una tendencia, lo supervisaremos el año que viene para comprobar si se repite. 

Aunque el volumen de ataques durante el Cyber 5 fue relativamente bajo, es importante recordar que estos datos siguen reflejando miles de millones de solicitudes de ataques DDoS durante un periodo de cinco días (Imágenes 5 y 6). Para aquellos que no estéis familiarizados con estos informes, desglosamos el tamaño de las empresas por ingresos anuales:

  1. Empresa: más de 1000 millones USD

  2. Comercial: entre 100 millones y 1000 millones USD

  3. Pequeñas y medianas empresas (pymes): menos de 100 millones USD

Si ampliamos nuestra visión a todo el mes de noviembre, nuestros análisis revelan que el aumento del tráfico que pueden esperar las organizaciones de comercio electrónico se distribuye a lo largo de todo el mes, en lugar de concentrarse principalmente en los cinco días más importantes para las compras navideñas (Cyber 5). Aunque en el otro artículo del blog podéis obtener más información sobre los patrones generales de tráfico, este cambio significa que los equipos de seguridad deben mantener un nivel de alerta mucho más alto y durante mucho más tiempo de lo que habían previsto inicialmente. Los falsos positivos son una preocupación habitual de las soluciones automatizadas durante los periodos de mucho tráfico, ya que, a simple vista, una afluencia de tráfico podría confundirse con un ataque. Sin embargo, al analizar el tráfico marcado a lo largo de todo el mes de noviembre, podemos ver que claramente no fue así para los clientes de Fastly (Imagen 7). 

En un mes con un volumen general más bajo, los ataques DDoS al comercio solo representaron una pequeña parte, aunque sin duda se produjeron picos impredecibles en el tráfico legítimo, ya que los consumidores llenaron sus carritos tras las últimas rebajas. Este dato es indicativo de la naturaleza adaptativa y precisa del motor Adaptive Threat Engine patentado en el que se basa nuestra solución. 

Consejos prácticos

Entonces, ¿qué puedes deducir de toda esta información?

  1. Los días en los que estás más preparado para luchar contra los malos actores no siempre serán los días en los que te enfrentes a ellos. Llevamos a cabo simulacros y ejercicios para garantizar que el rendimiento y la disponibilidad siguen siendo óptimos durante los momentos álgidos, como el Black Friday y el Cyber Monday, pero los atacantes no siempre aparecen cuando se les espera. Debemos estar siempre alerta.

  2. Los ataques no siempre están diseñados para dejarte sin conectividad a Internet. Nuestras mejoras en la eficacia muestran cuántos ataques hay, que a menudo no afectan a la disponibilidad, como se puede ver en la disminución del volumen mensual de ataques desde agosto, pero que aumentan lentamente los costes operativos.

  3. Aunque el tráfico aumentó para los clientes de comercio electrónico a lo largo de noviembre, tal y como se puede ver en nuestro artículo resumen, Fastly DDoS Protection no detectó ningún pico significativo en el tráfico de ataques, lo que demuestra su precisión a pesar de las fluctuaciones en los volúmenes de tráfico que otras soluciones podrían detectar erróneamente como un ataque.

Mitiga automáticamente los ataques distribuidos más peligrosos

 A pesar de la mayor concienciación y la atención especial prestada durante el Cyber 5, los ataques DDoS (y el aumento general del volumen) se extendieron a lo largo de todo el mes de noviembre. Esta realidad refuerza la necesidad de la automatización, y Fastly DDoS Protection está diseñada para hacer frente a esta realidad. La solución mitiga automáticamente los ataques distribuidos y multivectoriales que se detallan en este informe. Deja que nuestra tecnología adaptativa absorba el siguiente pico para que no tengas que hacerlo tú. Ponte en contacto con nuestro equipo o comienza tu prueba gratuita hoy.


* A partir del 31 de marzo de 2025

** A partir del 31 de julio de 2023

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto