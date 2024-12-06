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Fast Forward: desarrolla con nosotros el lado bueno de internet

Artur Bergman

Chief Technology Officer y fundador, Fastly

Hannah Aubry

Senior Community Manager, Fastly

DevOpsCulturaNoticias de la empresaWebAssembly

En Fastly siempre hemos creído en apoyar las iniciativas positivas y a la buena gente que hay en la web. Nuestra misión es diseñar un espacio que permita a esas iniciativas prosperar en el mundo digital y que respalde a quienes se encargan de diseñar tal espacio.

Esa idea tan simple fue la que nos animó a crear el Open Source Program en 2014. Fastly es una pieza esencial de la infraestructura web, de ahí que nos sintamos obligados a devolver lo recibido a las comunidades y los proyectos que tanto nos apoyan. Además, sabemos que las comunidades que cooperan sin barreras, con transparencia y de manera constructiva diseñan mejores tecnologías: aplicaciones con más funciones, menos errores y vulnerabilidades, y experiencias integradas a la perfección. De hecho, creemos que el uso de internet es más inclusivo si el perfil de quienes están detrás de su diseño es más variado.

Así pues, nos complace anunciar que vamos a dar un impulso a esa misión con el lanzamiento de Fast Forward, un conjunto de programas pensado para capacitar y apoyar a los desarrolladores, proyectos de código abierto y ONG que compartan nuestra visión de conseguir que internet sea un espacio libre y seguro para todos y en el que se fomente el código abierto.

Nuestra labor empieza en la capa más elemental de internet. Desde los inicios de Fastly, hemos participado en organizaciones como el IETF y el W3C, entre otras. La intención era ayudar a elaborar los protocolos y las normas que regulan la transferencia de datos por internet y la coordinación y cooperación de los sistemas web. Fastly es, junto con Red Hat, Mozilla e Intel, miembro fundador de la Bytecode Alliance. Esta ONG se encarga de crear software innovador y seguro a partir de normas como WebAssembly (Wasm) y WebAssembly System Interface (WASI). También se encarga de las implementaciones de esas normas, como pueden ser Wasmtime y Cranelift. Además, somos miembros contribuyentes del grupo de trabajo que el IETF dedica a HTTP/3 y QUIC, protocolos diseñados para mejorar el carácter «long tail» de la conectividad de internet destinada a zonas rurales y dispositivos móviles. Asimismo, colaboramos con varios socios del sector en la generación de tecnologías revolucionarias que mejoren el ecosistema web. Por ejemplo, junto con Microsoft y Google, hemos contribuido a las recientes iniciativas que Apple ha emprendido en los campos de la privacidad y la seguridad: los tokens de acceso privado, Relay privado y las llaves de acceso

También fomentamos la participación del equipo de Fastly en proyectos de código abierto propios y de terceros. El código abierto es vital para Fastly, así como para cualquier empresa que tenga presencia en internet, y forma parte de nuestro ADN. De hecho, nuestra CDN original se creó en el lenguaje de código abierto Varnish, mientras que Wasm son los ladrillos sobre los que se edifica nuestro futuro y Compute es nuestro entorno informático sin servidores. En clave interna, adoptamos directivas y diseñamos sistemas que respaldan, fomentan y facilitan que el equipo de Fastly trabaje con tecnologías y comunidades de código abierto. Además, Fastly participa en el mantenimiento de proyectos como H2O, quicly, wit-bindgen, Pushpin, WAF Efficacy y muchos otros, tarea de la que nos sentimos orgullosos. En los próximos meses, compartiremos más noticias sobre iniciativas de apoyo al código abierto y de fomento de la participación de usuarios como tú en nuestros proyectos. 

Un aspecto fundamental de nuestro trabajo es hacer que internet sea un lugar más seguro y, para conseguirlo, contamos con una comunidad integrada únicamente por clientes y socios que comparten los valores de Fastly. Es más, hemos invertido en un proceso sistemático, inspirado en los principios Manila Principles of Intermediary Liability, que formuló la Electronic Frontier Foundation (miembro decano del programa Fast Forward), que determina a qué actores van destinadas nuestras tecnologías, porque no queremos eludir nuestra responsabilidad ni deberes de transparencia. Sabemos que no siempre lo conseguiremos: a la complejidad de estos problemas hay que sumarle la creciente sofisticación de los ciberataques dirigidos a nuestros sistemas técnicos y comunitarios. De ahí que recibamos con los brazos abiertos las ideas que comparten con nosotros clientes y miembros de nuestra comunidad, ya que nos ayudan a proteger y mejorar internet. Asimismo, seguiremos trabajando para que vuelvas a confiar en nosotros en el futuro.

Por último, pero no menos importante, Fast Forward es el medio que tenemos para ayudarte como miembro de la comunidad de código abierto. Nos hemos comprometido a invertir 50 millones de dólares en servicios gratuitos destinados a proyectos de código abierto y a las ONG que les dan cobertura. Porque vuestro trabajo nos inspira, y vuestros logros no han pasado desapercibidos: millones de colaboradores que cartografían el mundo, recursos educativos y web que ayudan a superar la brecha digital o ingenieros que diseñan lenguajes de programación cada vez más eficaces y portátiles, entre otras iniciativas. Lo que nos anima a seguir es canalizar tu creatividad, porque el coste del éxito de tu proyecto no debería ser motivo de preocupación y porque lo único que supera a lo que has logrado es lo que puedes lograr: productos espectaculares con los que cambiar el mundo.

No pongamos límites a nuestros ideales sobre internet. Queremos que sea un lugar donde reine la armonía, donde se fomenten las interacciones, la creatividad y la inclusión, y donde se sueñe a lo grande sin importar las habilidades, el pasado, la raza, la religión o las preferencias. 

Juntos podemos hacer de internet un lugar mejor: Fast Forward

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