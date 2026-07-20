Garantire una finale della Coppa del Mondo affidabile

La Coppa del Mondo 2026 si è conclusa! Congratulazioni alla Spagna per un'emozionante vittoria ai tempi supplementari contro l'Argentina. Al di là del dramma in campo e della partita stessa, offrire una trasmissione di alta qualità agli 1,8 miliardi di persone previsti in tutto il mondo richiede un'intensa attenzione alla resilienza , alle prestazioni e alla flessibilità del sistema. Nel corso dei principali eventi live globali, la piattaforma edge cloud di Fastly supporta regolarmente reti di trasmissione, provider OTT ed editori digitali nel mantenere l'integrità dello streaming durante picchi di traffico massicci e improvvisi.

Ma per rendere possibile un'ottima trasmissione live serve più dell'eccezionale scalabilità e velocità per cui siamo conosciuti. Servono un'intelligenza approfondita per mettere in sicurezza e proteggere queste trasmissioni dagli attacchi di acquisizione dell'account, dagli attacchi DDoS e dalla pirateria. Queste minacce esistono fin dall'invenzione di internet, ma l'attuale era dell'IA sta cambiando la forma e la complessità di questi attacchi. Fortunatamente per i nostri clienti, continuiamo anche a evolvere la nostra ricerca e i nostri prodotti per rilevarli e mitigarli in modo proattivo.

Mitigare la pirateria e le minacce dei bot automatizzati ai bordi della rete

Durante gli eventi sportivi dal vivo ad alto volume, lavoriamo a stretto contatto con i clienti per contrastare la pirateria del live streaming ai bordi della rete, bloccando le minacce in modo dinamico e in tempo reale per tutta la durata della trasmissione.

Analizzando molteplici segnali in ogni richiesta, dalle impronte digitali dei client alla provenienza del traffico, possiamo distinguere gli spettatori legittimi dai pirati, dagli scraper e dalle botnet. Questo include attori malevoli che cercano di camuffarsi da player o browser affidabili. Aiutiamo inoltre i clienti a proteggere il percorso di distribuzione stesso, in modo che l’infrastruttura interna non possa essere sfruttata come backdoor verso contenuto premium.

Questi sforzi combinano tecnologia, competenze degli operatori e risposta congiunta in tempo reale per costruire una strategia di difesa a più livelli che aumenta il costo della pirateria senza aggiungere attrito per i veri tifosi. In passato abbiamo scritto del nostro lavoro , ma questa pratica è un impegno di ricerca continuo per i nostri team di ingegneria e clienti.

Il risultato, nel caso della Coppa del Mondo, è stato un incredibile insieme di esperienze di quarti di finale, semifinali, finale per il terzo posto e finale per i clienti e per gli 1,8 miliardi di spettatori previsti. Approfondiamo i risultati di queste partite sulla nostra piattaforma. Per chi fosse curioso, i dati di questa serie sono stati, salvo diversa indicazione, un campione di un minuto del traffico sulla nostra piattaforma globale durante ogni partita.

Finale della Coppa del Mondo 2026: analisi del picco di traffico

Come previsto, il numero di spettatori della finale della Coppa del Mondo è stato superiore a quello della partita per il terzo posto (così come delle trasmissioni precedenti). Nella finale, la posta in gioco è al massimo assoluto e le squadre sono al massimo della carica. I tifosi lo sanno e si collegano di conseguenza. Tuttavia, la partita per il terzo posto vedeva comunque affrontarsi due squadre d’élite con tifoserie appassionate che generano un pubblico significativo. Quindi, quanto erano vicine?

Quando abbiamo visto i dati prendere forma, la differenza è stata sostanziale: la finale tra Spagna e Argentina ha generato quasi il doppio del traffico della finale per il terzo posto tra Inghilterra e Francia, confrontando il picco di spettatori. Nei nostri dati non c’è nulla che indichi che gli spettatori che hanno guardato la finale per il terzo posto fossero “tifosi più autentici” di quelli che hanno guardato solo la finale, quindi lasceremo questa classificazione come esercizio al lettore.

Forse non sorprende che, secondo i nostri dati, la finale della Coppa del Mondo abbia registrato il maggior numero di spettatori del torneo. Inoltre, era prevedibile che la partita finale avesse quasi il doppio del traffico rispetto alla partita per il terzo posto.

Quello che non ci aspettavamo è che, quando la finale è andata ai tempi supplementari, la crescita del pubblico ha continuato a seguire lo stesso andamento che abbiamo osservato in tutta questa serie. Presumevamo che la finale della Coppa del Mondo avesse già raggiunto il massimo numero di spettatori a metà partita, ma ci sono prove di una domanda ancora insoddisfatta per il campionato sportivo più prestigioso del calcio mondiale.

Come la posta in gioco nella fase a eliminazione diretta favorisce la fidelizzazione del pubblico

Anche se non hanno prodotto gli stessi totali di spettatori né avuto il prestigio della finale, diamo un'occhiata ai quarti di finale e alle semifinali. Sebbene in queste due fasi ci siano state meno partite rispetto ai precedenti turni a eliminazione diretta, per non parlare del numero di partite della più grande fase a gironi di sempre, nei dati sono comunque emersi alcuni interessanti approfondimenti.



Per i quarti di finale, la deviazione standard del picco di spettatori per il secondo tempo delle partite è stata sensibilmente inferiore rispetto agli ottavi di finale. Nello specifico, la deviazione standard è stata di circa il 15% per i quarti di finale, rispetto al 25% degli ottavi di finale. Possiamo concludere che, quando la posta in gioco è più alta, le persone restano incollate ai loro dispositivi per tutta la partita.

Un’altra tendenza dei dati in tal senso: a ogni fase del torneo fino ai quarti di finale, il numero di spettatori nell’intervallo è aumentato progressivamente. I tassi medi di log-off durante l’intervallo sono stati: 24,65% nella fase a gironi, 22,78% nei sedicesimi di finale, 22,55% negli ottavi di finale e 20,15% nei quarti di finale. Lo abbiamo già detto in questa serie, ma i dati continuano a confermare che il calcio ad alta posta in gioco genera un numero maggiore di spettatori e una visione più costante. Anche durante gli intervalli.

Allargando lo sguardo, confrontando fianco a fianco le partite dei quarti di finale e delle semifinali, emergono chiare tendenze negli ascolti. Sebbene le semifinali abbiano generato un volume di spettatori maggiore rispetto ai turni precedenti, una partita dei quarti di finale è stata un'anomalia: Inghilterra-Norvegia. In questa partita, la sfavorita Norvegia è sembrata per un momento capace di compiere una grande impresa, costringendo l'Inghilterra ai tempi supplementari prima di assicurarsi infine la vittoria. Questo è stato un altro esempio di una partita ad alta posta in gioco in parità al termine dei tempi regolamentari che ha portato a un'impennata degli spettatori.

Dai scalabilità e sicurezza al tuo prossimo evento di streaming

Quando la posta in gioco è più alta, le piattaforme devono essere all’altezza della situazione. La Coppa del Mondo, forse più di qualsiasi altro evento, richiede eccellenza. Ogni fotogramma di ogni partita conta: il mondo sta guardando. Supportare con successo i nostri clienti per tutta la durata del torneo ha richiesto una combinazione di innovazione tecnologica, preparazione disciplinata e una profonda collaborazione per raggiungere i loro obiettivi.

Che si tratti di prepararsi per grandi eventi sportivi dal vivo, lanci globali di prodotto o altri eventi di live streaming, la rete edge ad alte prestazioni di Fastly è progettata per gestire il peak traffic senza compromettere la sicurezza. Se ti occupi di scalare sistemi e customer experience in cui le prestazioni contano, ogni secondo è importante e la sicurezza non è negoziabile, siamo pronti a supportarti! Quando si collegano milioni di persone, ogni millisecondo conta: parla oggi stesso con un esperto Fastly per assicurarti che la tua rete sia veloce, resiliente e sicura prima del tuo prossimo grande picco di traffico.



