Fastly è stata nominata leader nell'IDC MarketScape 2026 per la WAAP. Scopri come Fastly protegge le applicazioni web e le API con una difesa automatizzata e pochi falsi positivi.

Fastly è stata nominata leader nella valutazione IDC MarketScape 2026 dei fornitori di piattaforme per la protezione delle applicazioni web e delle API a livello mondiale.

L'IA ha cambiato il modo in cui la maggior parte delle aziende opera. Rende più rapide le attività di routine e consente ai team di aumentare la scalabilità con poco più di un budget di token. Questo cambiamento riguarda anche gli hacker. Il crimine informatico è un'attività come le altre e gli hacker vogliono ottenere gli stessi guadagni di efficienza delle aziende che prendono di mira. Con l'aiuto degli strumenti di IA, gli hacker possono individuare e concatenare le vulnerabilità più rapidamente e a costi inferiori rispetto a un anno fa, e ogni nuovo modello rende le minacce più difficili da prevedere.

Eppure, i principi fondamentali di sicurezza non sono cambiati. Un CISO deve porsi sempre la stessa domanda: la protezione in atto riesce davvero a fermare gli attacchi quando il team non sta monitorando? Non è possibile prevedere tutti gli attacchi, nemmeno con le migliori difese. Ecco perché la difesa deve articolarsi su più livelli ed essere automatizzata, così da resistere anche quando un attacco riesce a passare.

Abbiamo sempre progettato i nostri prodotti di sicurezza tenendo presenti queste migliori pratiche. Siamo lieti di annunciare che Fastly è stata recentemente nominata leader in IDC MarketScape: valutazione dei fornitori 2026 delle piattaforme per la protezione delle applicazioni web e delle API a livello mondiale (doc # US54130626, settembre 2026).

IDC MarketScape valuta sia ciò che una piattaforma fa oggi sia quanto la strategia di un fornitore sia in linea con ciò di cui i clienti avranno bisogno nei prossimi tre-cinque anni. Per arrivare fin qui è stato necessario partire da Next-Gen WAF e poi ampliare rapidamente l’offerta fino a creare una piattaforma di sicurezza completa: DDoS Protection , Bot Management , API Security e Client-Side Protection , nel giro di pochi anni. Tutta questa sicurezza è ospitata sulla nostra rete resiliente e, soprattutto, protegge le applicazioni e i carichi di lavoro dei nostri clienti in produzione.

Quindi, come si comporta la protezione quando il tuo team non la monitora?

Il modello di analisi dei fornitori IDC MarketScape è progettato per fornire una panoramica del posizionamento competitivo di tecnologie e fornitori in un determinato mercato. La metodologia di ricerca utilizza un rigoroso sistema di valutazione basato su criteri qualitativi e quantitativi, che produce una singola rappresentazione grafica della posizione di ciascun fornitore in un determinato mercato. Il punteggio delle capacità misura il prodotto, l’approccio go-to-market e l’esecuzione aziendale del fornitore nel breve termine. Il punteggio della strategia misura l’allineamento delle strategie dei fornitori ai requisiti dei clienti nell’arco di 3-5 anni. La quota di mercato dei fornitori è rappresentata dalle dimensioni delle icone.

FONTE: IDC MarketScape, valutazione dei fornitori di piattaforme per la protezione delle applicazioni web e delle API a livello mondiale 2026 (Doc #US54130626 settembre 2026).

Protezione attiva, non solo distribuita

Un web application firewall che funziona solo in modalità di monitoraggio può soddisfare un requisito di conformità, ma non riduce in modo significativo il rischio a meno che non dedichi tempo e risorse a valutare manualmente tutto ciò che viene monitorato. L’IDC MarketScape ha osservato: «Il Next-Gen WAF di Fastly analizza e tokenizza ogni richiesta per valutare il contesto di esecuzione anziché ricorrere al pattern matching con espressioni regolari o a un set di regole standard. Il motore SmartParse è stato una risorsa chiave per Fastly, poiché secondo l’azienda consente al 90% dei clienti di distribuire il web application firewall in modalità di blocco con un tasso estremamente basso di falsi positivi segnalati».

Questa fiducia è possibile perché il motore proprietario di rilevamento SmartParse di Fastly valuta se una richiesta verrebbe effettivamente eseguita in produzione, anziché limitarsi a confrontare i pattern. Blocca gli attacchi reali mantenendo bassi i falsi positivi. Ciò significa meno rischi fin dal primo giorno e più tempo da dedicare alle minacce reali, invece che alla messa a punto o all’inseguimento dei falsi positivi.

Mitigazione che non aspetta l’intervento umano

Man mano che un numero maggiore di attacchi viene automatizzato, anche la difesa che ne consegue deve essere automatizzata. Lo scorso dicembre, Adaptive Threat Engine di Fastly ha rilevato automaticamente un attacco DDoS da 220 miliardi di richieste , di portate decisamente superiore a qualsiasi altro attacco osservato quell'anno. Il cliente preso di mira è stato protetto automaticamente, senza che dovesse intervenire, perché Adaptive Threat Engine si adatta continuamente ai cambiamenti nei modelli di traffico. Opera in linea in ogni POP della nostra rete da 622 Tbps , in un'unica passata insieme al web application firewall, alla gestione dei bot e all'ispezione delle API, senza latenza aggiuntiva dovuta al passaggio da un centro di pulizia.

Aumentare il costo per l’hacker

Essendo stato bloccato, l'hacker capisce di essere stato scoperto e tenta di adattare il proprio approccio per eludere nuovamente il rilevamento. Deception , il nostro approccio al credential stuffing in attesa di brevetto, restituisce invece una risposta di credenziali non valide, facendo credere all’hacker che il suo tentativo sia fallito. Trasforma i suoi sforzi in rumore e rende la campagna più costosa da eseguire. Oltre a Deception, il nostro Network Learning Exchange (NLX) funge da filtro preventivo, segnalando un IP già convalidato come dannoso altrove sulla nostra rete non appena si presenta, prima che possa raggiungere la tua applicazione.

E per il futuro?

L’IA continuerà a cambiare il modo in cui vengono eseguiti gli attacchi e costruite le applicazioni. Il nostro compito, come professionisti della sicurezza, è mantenere ben saldi i principi fondamentali, ossia la difesa in profondità e la preparazione, e combinarli con un rilevamento accurato, una mitigazione automatica e una rete che impara da ogni attacco, per garantire una sicurezza che funziona davvero in produzione. Tutto questo dovrà essere applicato ovunque l’IA entri in gioco nella tua azienda:

A settembre, Fastly ha lanciato AI Firewall , che valuta i prompt nel percorso della richiesta e blocca gli attacchi di prompt injection e altri attacchi LLM prima che raggiungano i tuoi modelli.

Le funzionalità di API Security appena rilasciate fanno rispettare i contratti API per il traffico convenzionale, agentico e assistito da agenti, così puoi impedire agli agenti di richiamare operazioni non supportate o di agire al di fuori dei limiti che hai definito.

AI Runtime Control ti offre un unico endpoint per le chiamate ai modelli tra provider, con credenziali protette, visibilità sulle spese e limiti di budget.

Queste nuove aggiunte si affiancano a AI Bot Management , che offre già ai clienti il controllo sui crawler e sui fetcher IA, sia che i contenuti siano archiviati nella cache sia che vengano recuperati dai server di origine.

Siamo entusiasti di aiutare i nostri clienti a risolvere i loro problemi di sicurezza più urgenti, combinando innovazione e un successo collaudato nel tempo, fondato su solide basi di sicurezza. Insieme, possiamo proteggere la tua azienda ovunque, attraverso i modelli, le applicazioni e gli agenti su cui oggi si basa.

Ringraziamo i nostri clienti che hanno parlato con IDC MarketScape e al grande team di Fastly che costruisce ogni giorno questa piattaforma di sicurezza.