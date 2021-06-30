パフォーマンスの低さが SaaS や PaaS の成長を阻害 — CDNが重要な理由 Omeed Nosrati, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト 適切な CDN で SaaS や PaaS のパフォーマンスを高めましょう。Fastly を活用してプロダクト主導の成長 (PLG) を促進しつつ、スピード、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる方法をご覧ください。 2026年5月04日

高速、新鮮、スケーラブル : Fastly on Google Cloud を使用した e コマースの提供 Sandeep Sadasivuni, Ben Argov, さらに3記事を表示 大規模に e コマースを加速させます。Fastly on Google Cloud で、グローバル規模で新鮮で動的な e コマースコンテンツをどのように提供しているかを説明します。 2026年2月12日

良いボットをブロックせずに悪質なボットを阻止する Brooks Cunningham, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト 悪意のあるボットをブロックしながら、信頼できる自動化を実行し続けましょう。正確な WAF コントロールにより、セキュリティを弱めずに偽陽性を減らす方法をご覧ください。 2026年2月04日

Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性 Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。 2026年1月28日

Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する Brock Norvell, Terri Allegretto, さらに2記事を表示 Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。 2025年11月05日

robots.txt に (AI 向けの) 新しいトリックを教える Brooks Cunningham, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Google-Extended や Applebot-Extended のような AI ボットが Web サイトのコンテンツをトレーニングに使用する方法をコントロールしましょう。シンプルな Disallow ルールで robots.txt ファイルを更新するだけです。 2025年9月16日

Fastly Compute を使用して、実際に安全な MCP サーバーを構築する Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute を使用して、安全でスケーラブルな MCP サーバーを構築します。脆弱性に対処し、LLM アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを確保する方法を学びましょう。 2025年5月23日

Using cURL to Test Origin Server Responses Matt Torrisi, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Curl, or cURL, is a utility that’s shipped by default on operating systems like MacOS and many Linux distributions that allows you to send an HTTP request to a URL and receive the result. In this post, we’ll walk you through how to use the tool to test an origin server’s response. 2025年5月20日

10分以内に Fastly Next-Gen WAF のデプロイを完了する方法 Brooks Cunningham, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Web や API のエンドポイントを保護しようとする際に組織が直面する主な問題として、セキュリティソリューションの複雑さや管理の難しさと、デプロイに時間と手間がかかるという2つが挙げられます。 2023年4月28日

Web アプリケーションで多層制御セキュリティ戦略を構築する Matt Torrisi, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト すべての攻撃を阻止できるソリューションは存在しないのですが、多層防御戦略で使用されている多くのベストプラクティスによって、攻撃の影響を制限することができます。 2022年3月08日

セキュリティデータのエンリッチ化と Fastly エッジクラウドプラットフォームでグリンチボットをペナルティボックスに追加 Brooks Cunningham, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト このブログ記事では、オリジンのレスポンスから得た情報を使って、不正な IP アドレスをペナルティボックスに追加する方法についてご説明します。Fastly は、エッジで実現可能なセキュリティソリューションを推奨してきました。今回ご紹介するのはその一例です。 2021年12月07日