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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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パフォーマンスの低さが SaaS や PaaS の成長を阻害 — CDNが重要な理由

Omeed Nosrati

南北アメリカ フィールド CTO

CDN &amp; デリバリーパフォーマンス

優れた SaaS/PaaS プラットフォームには、顧客満足を通じて市場に浸透し、シェアを維持していく力があります。一方で、SaaS/PaaS エクスペリエンスの質が低いと、ブランドイメージが損なわれ、顧客離れを招く可能性があります。

そんなカスタマーエクスペリエンスの中核にあるのがパフォーマンスです。パフォーマンスはプロダクトやサービスの採用、継続利用、市場シェア、そしてブランドに対する信頼感に影響します。SaaS/PaaS 企業が、高速で安全性が高くレジリエントな Web エクスペリエンスを実現するために必要なスケール、セキュリティ、配信を確保しようとする場合、コンテンツ配信ネットワーク (CDN) がなければ、それらの確保は難しいものになるでしょう。しかし、SaaS/PaaS プラットフォームの要件を考えれば、それらをサポートするという点ですべての CDN が同等とはいえません。

本ブログでは、SaaS/PaaS 企業が CDN を選定する際に考慮すべき点について解説します。

競争と PLG によって引き上げられる必須要件

SaaS/PaaS プロバイダー間の競争は激化しています。SaaS/PaaS プラットフォームにおいては、顧客をサポートするだけでなく顧客の導入を促進できるかどうかが、プロダクト主導の成長 (PLG) の鍵となっています。

ほとんどの SaaS/PaaS 企業は、CDN ソリューションを活用してコンテンツを配信し、グローバルキャッシュによってスタックの効率性を確保し、WAF 技術を通じてプラットフォームへのアクセスを保護しています。このような CDN の特質は、SaaS/PaaS プラットフォームにとって必須要件となっています。

現代の SaaS/PaaS プラットフォームが CDN に求めるもの

それぞれの分野でトップの座を争う多種多様な SaaS/PaaS プラットフォーム。それらをサポートするという点で、すべての CDN が同等というわけではありません。

現代の SaaS/PaaS プロバイダーにとって CDN に必要なものを以下に示します。

  • Web アセット配信のためのグローバルプレゼンス、および変動する API コールおよびレスポンスの容量に対応でき、レイテンシを最適化し、総保有コストを削減できる柔軟なキャパシティ

  • CSS、JavaScript、画像、HTML などの Web アセットのキャッシュ、およびキャッシュからコンテンツを迅速かつ簡単にパージまたは無効化できる能力

  • エンドユーザーがオリジンに接続した場合、および他の CDN と比較した場合において、最大限のレイテンシの削減力

  • SaaS/PaaS の顧客および SaaS/PaaS のオリジンを悪意あるアクターから十分に保護できる、WAF ベースのセキュリティ。優れた WAF は誤検知の発生率が非常に低いため、エンドユーザーがスムーズに操作を完了でき、除外管理のための運用オーバーヘッドを削減できます。

さらにいえば、SaaS/PaaS プロバイダーは、選定した配信パートナー (CDN) が持つ拡張性と多用性を活用することで、配信、スケーリング、保護を行うだけでなく、カスタマーをサポートする機能を強化および補完することができます。

Fastly によるエッジでの SaaS/PaaS 機能の拡張

Fastly は地球上で最も大規模で拡張性に優れたエッジネットワークを提供しています (執筆時点の2026年4月で 532 Tbps)。このプラットフォームはサーバーおよびネットワークアーキテクチャに独自のアプローチを提供し、CDN の特長ともいえる効率性に関する目標の達成を可能にしています。さらに、SaaS/PaaS プロバイダーは CDN レイヤーを活用して独自の新しい機能を顧客に提供し、競争において非常に有利な状況を確立させることも可能です。

Fastly は「キャッシュエンジン」として Varnish を使用し、Varnish Configuration Language を顧客に公開することで、独自のカスタムリクエスト/レスポンスダイナミクスを実装できるようにしています。SaaS/PaaS プロバイダーにとってこれは、エンドユーザーに応答性や反応性の高いインタラクションを提供するために、オリジンでリクエストを終了処理する必要がなくなることを意味します。さらに、ファーストパーティデータに非常に近いデータインサイトが Fastly から得られることも大きなメリットです。これこそが SaaS/PaaS アプリケーションのエッジへの拡張ということです。

現代のインターネットに合わせて構築

Fastly のサーバーおよびネットワークアーキテクチャは、現代のインターネットおよびグローバルネットワークトポロジーに合わせて構築されています。POP の配置においては、リバースプロキシ (すべての CDN はリバースプロキシです) として、あらゆる場所に小規模な POP を配置するより、短期間で多くのリクエストの変動が発生する戦略的な場所に非常に大規模な POP を配置する方が優れています。これにより、独自のサーバーアーキテクチャによって高いキャッシュ密度が達成されるため、キャッシュのウォームアップが迅速化し、キャッシュからのコンテンツの押し出しが起こりにくくなります。また Fastly では、グローバルキャッシュを95パーセンタイルで150ミリ秒以内にパージまたは無効化できるため、API を多用する SaaS/PaaS プラットフォームで可能な限り多くのキャッシュを行うことができます。キャッシュのパージまたは無効化を容易にするため、Fastly はオペレーターにいくつかのパージメソッド (API ベースのパージを含む) を提供しています。

レイテンシの最適化については、具体的にパフォーマンスの最大化を目指して基本設計原則を策定しています。キャッシュサーバーはすべて SSD ベースで、各ボックスに大容量の RAM を備えています。すべてのキャッシュノードには、SSD 用のカスタマー参照テーブル、TCP スタックの最適化、ネットワーク内へのルーター非設置、さらには Linux カーネルの書き換えといった数多くの「内部」最適化を施すことで、抜け漏れなくお客様の配信を高速化できるようにしています。ネットワーク面においては、オリジンへのキープアライブ接続を維持し、独自の TLS ネゴシエーションスタックを記述し、Tier 1 トランジットプロバイダーおよびピアリング契約による独自のネットワークを維持するとともに、ネットワークが「自己修復」および「自己最適化」を行えるよう強力なカスタムコードを実装しています。

セキュリティの再考：NG-WAF による誤検知の削減

すべての WAF (Fastly の NG-WAF を除く) は、正規表現マッチングを利用してキーワードを検出し、そのキーワードが含まれるリクエストをブロックします。これにより多数の誤検知が発生し、結果としてエンドユーザーのインタラクションまでもがブロックされてしまいます。その結果として、レガシー WAF ツールの運用者は除外作業やポリシー管理に追われることになってしまいます。

Fastly の WAF へのアプローチでは、Smartparse と呼ばれる独自の技術を使用することで、すべてのリクエストペイロードで字句解析を行えるようにしています。この解析で実行可能コードが検出された場合、Fastly はそれをブロックします。また Fastly は提案された軽減ポリシーをモニタリングする機能も提供しています。オペレーターはブロックモードやログモードにする必要はなく、シグナルを使用して提案された軽減ポリシーの有効性をテスト・監視することもできます。これにより、Fastly のオペレーターは強力なベースライン軽減戦略を持ち、必要な場合にのみ新しいセキュリティポリシーを追加することができます。

86％ 以上の Fastly WAF のお客様が NG-WAF をブロックモードで使用しています。これが、Fastly が7年連続で Gartner Peer Insights の Security Customer Choice を受賞している大きな理由になっています。

ハイテク企業による迅速な拡張、パフォーマンスの高い配信、セキュリティの確保に Fastly がどのように貢献しているのか、ぜひご覧ください。

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