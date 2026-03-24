2026年 Forrester Wave™ エッジ開発プラットフォーム部門で Fastly がリーダーに選出されました

「 The Forrester Wave™: Edge Development Platforms, Q1 2026 」にて Fastly が「リーダー」の1社に選出されました。

今回の評価において、Fastly はわずか2社しか認められなかった「リーダー」の1社となりました。同レポートでは、イノベーション、開発者体験、パフォーマンス、レイテンシの最適化、スケーラビリティ、オブザーバビリティ、ワークロードおよびネットワークの分離という8つの評価項目すべてにおいて、Fastly に5点満点の評価が与えられました。

また、評価対象となったベンダーの中で、平均以上の顧客評価を受けたのは当社だけでした。私たちは、この評価が顧客の高い満足度と信頼を反映していると考えています。顧客との協業と、その成功を目の当たりにすることが私たちの原動力となっています。そのため、こうした関係性が本調査に反映されたことは、私たちにとって非常に意義深いものでした。

調査会社 Forrester が Fastly を高く評価した理由

独立系調査会社の Forrester は、そのレポートの中で「顧客は Fastly の優れたパフォーマンス、信頼性、そして開発者体験を高く評価している」とし、「[Fastly の] 非常に献身的なテクニカルサポートと積極的なパートナーシップを称賛している...」と述べています。

この評価は、開発者がより迅速に行動できるよう支援すると同時に、現代のアプリケーションが求めるパフォーマンスと信頼性を提供するプラットフォームの構築に、私たちが注力し続けてきた結果であると確信しています。

さらに、同レポートによると、「Fastly は、パフォーマンスが極めて重要で、イベント駆動型、かつ高いセキュリティと世界規模での一貫性が求められるエッジワークロードにおいて、最良の選択肢である」とされています。

Fastly が他社と一線を画している理由 : エッジコンピューティング

Fastly のプラットフォームの中核をなすのが Compute です。これは、開発者が Fastly のグローバルエッジネットワーク上で直接コードを実行できるサーバーレスアプリケーションプラットフォームです。

Compute を使用すると、チームは高いパフォーマンスと強力なセキュリティを維持しながら、インフラストラクチャを管理せずにアプリケーションやエッジロジックのビルドとデプロイを行うことができます。

開発者が活用している主な機能には、次のようなものがあります。

レイテンシの低減とオリジンインフラのオフロードに寄与する、マイクロ秒単位の起動時間

各リクエストが独自のサンドボックス環境で実行されるリクエスト単位の分離

使い慣れたプログラミング言語のサポートと、既存の DevOps ツールやワークフローとの統合

管理すべきインフラが不要で、Fastly DevHub を通じて豊富なリソースにアクセス可能

これらの機能により、チームは高速でスケーラブルで安全なアプリケーションをエッジで簡単にビルドできます。

Fastly を活用した開発

多くの組織が、最新の分散アプリケーションを稼働させるためにエッジ環境に注目する中、Fastly は開発者がそうしたアプリケーションを構築、保護、拡張できるよう支援することに注力し続けています。開発者は Fastly Compute を利用すれば、WebAssembly などのテクノロジーを活用し、インフラストラクチャの管理を必要とせずにエッジでコードをグローバルにデプロイすることで、高パフォーマンスかつ安全でスケーラブルなアプリケーションを容易に構築できます。

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