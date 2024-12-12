構築、保存、拡張 : エグレスコストゼロの Fastly Object Storage が登場

高額なストレージ料金の請求を受ける痛みは、まさに現実のものとなっています。最も厄介な点は、ストレージ料金とエグレス料金が同額、あるいはそれ以上になる可能性が高いことです。これは単にお金の問題ではなく、イノベーションの能力を阻害する要因となっています。データ転送に常に注意を払わなければならない状況で、データ量の多いテストを実行したり、データを頻繁に転送するサービスを統合したりする意欲が失われてしまうのです。

大きなオブジェクトやファイルのストレージに対するニーズが高まり続けるにつれて、新しいアプローチが必要であることは明らかです。Fastly Object Storage をご利用ください。弊社の常時無料のエグレスを利用すれば、Web上のどこにでもファイルを転送でき、使えば使うほどお得になるシンプルな料金体系の恩恵を受けられます。

Fastly オブジェクトストレージ: TL;DR

エグレス料金ゼロ (間違いなく「ゼロ」です)

S3互換 API（既存のコードが感謝する仕様です)

アプリが必要とするすべてのストレージ

内部の仕組み

Fastly Object Storage は、S3 API のドロップイン代替品として設計されています。つまり、Fastly Service から大容量ファイルを保存したり、アクセスしたりするのに、使い慣れたインターフェースと同じ使い方をすることができます。コードの書き換えや新しい API の学習が不要な移行の容易さと、手頃なイノベーションコストを実現。ベンダーロックインの回避、コスト削減、クリエイティブな作業に集中できる柔軟性を提供し、開発者の負担軽減を実現します。手間が減り、コーディングに集中できる時間が増えます。

あなたを笑顔にするユースケース

メディアライブラリ AIトレーニングデータ アプリケーションの更新 ゲームデータ アセットストレージ デジタルプロダクト コンテンツ配信ネットワークオリジン (Fastly Object ストレージを CDN オリジンとして設定することで、最適なパフォーマンスとコスト削減を実現)

あらゆる企業にとって優れた費用対効果

スタートアップ企業であろうと大手企業であろうと、Fastly Object Storage はあなたのビジネスをサポートします。Fastly の Compute サービスと Content Delivery サービスから、Object Storage へのゼロエグレスアクセスが可能です。これは、デジタルインフラストラクチャのコストを大幅に最適化するものです。

まとめ

デジタルエクスペリエンスの限界を押し広げるには、効率的で費用対効果の高いストレージソリューションが不可欠です。Fastly Object Storage が、以下の実現をお手伝いします。

コンテンツ配信の最適化 大幅なコスト削減 開発プロセスを簡素化する 卓越したユーザーエクスペリエンスの構築への注力

Fastly Object Storage を試してみませんか？今すぐご利用いただく か、お客様のストレージ戦略の最適化とコスト削減をどのようにお手伝いできるか、お問い合わせください。一緒に素晴らしいものを構築しましょう! 🚀