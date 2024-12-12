構築、保存、拡張 : エグレスコストゼロの Fastly Object Storage が登場

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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構築、保存、拡張 : エグレスコストゼロの Fastly Object Storage が登場

Jesse von Doom

プロダクト責任者、開発者エクスペリエンス, Fastly

CDN &amp; デリバリー会社ニュースComputeDevOpsエッジネットワークプロダクト
上向き矢印と下向き矢印が付いた3D の赤い雲のイラスト。その下には、グラフィックのタイルが流れ落ちる様子が示されています

高額なストレージ料金の請求を受ける痛みは、まさに現実のものとなっています。最も厄介な点は、ストレージ料金とエグレス料金が同額、あるいはそれ以上になる可能性が高いことです。これは単にお金の問題ではなく、イノベーションの能力を阻害する要因となっています。データ転送に常に注意を払わなければならない状況で、データ量の多いテストを実行したり、データを頻繁に転送するサービスを統合したりする意欲が失われてしまうのです。

大きなオブジェクトやファイルのストレージに対するニーズが高まり続けるにつれて、新しいアプローチが必要であることは明らかです。Fastly Object Storage をご利用ください。弊社の常時無料のエグレスを利用すれば、Web上のどこにでもファイルを転送でき、使えば使うほどお得になるシンプルな料金体系の恩恵を受けられます。

Fastly オブジェクトストレージ: TL;DR

  • エグレス料金ゼロ (間違いなく「ゼロ」です)

  • S3互換 API（既存のコードが感謝する仕様です)

  • アプリが必要とするすべてのストレージ

内部の仕組み

Fastly Object Storage は、S3 API のドロップイン代替品として設計されています。つまり、Fastly Service から大容量ファイルを保存したり、アクセスしたりするのに、使い慣れたインターフェースと同じ使い方をすることができます。コードの書き換えや新しい API の学習が不要な移行の容易さと、手頃なイノベーションコストを実現。ベンダーロックインの回避、コスト削減、クリエイティブな作業に集中できる柔軟性を提供し、開発者の負担軽減を実現します。手間が減り、コーディングに集中できる時間が増えます。

あなたを笑顔にするユースケース

  1. メディアライブラリ

  2. AIトレーニングデータ

  3. アプリケーションの更新

  4. ゲームデータ

  5. アセットストレージ

  6. デジタルプロダクト

  7. コンテンツ配信ネットワークオリジン (Fastly Object ストレージを CDN オリジンとして設定することで、最適なパフォーマンスとコスト削減を実現)

あらゆる企業にとって優れた費用対効果

スタートアップ企業であろうと大手企業であろうと、Fastly Object Storage はあなたのビジネスをサポートします。Fastly の Compute サービスと Content Delivery サービスから、Object Storage へのゼロエグレスアクセスが可能です。これは、デジタルインフラストラクチャのコストを大幅に最適化するものです。

まとめ

デジタルエクスペリエンスの限界を押し広げるには、効率的で費用対効果の高いストレージソリューションが不可欠です。Fastly Object Storage が、以下の実現をお手伝いします。

  1. コンテンツ配信の最適化

  2. 大幅なコスト削減

  3. 開発プロセスを簡素化する

  4. 卓越したユーザーエクスペリエンスの構築への注力

Fastly Object Storage を試してみませんか？今すぐご利用いただく か、お客様のストレージ戦略の最適化とコスト削減をどのようにお手伝いできるか、お問い合わせください。一緒に素晴らしいものを構築しましょう! 🚀

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