Fastly の Glitch、2023 DEVIES Award を受賞

皆様に早くお伝えしたいエキサイティングなニュースがあります！Fastly の Glitch が、2023年 DEVIES Award の開発環境 & コーディングツール部門で「Winner」に選ばれました。

DEVIES Award </u> では、毎年ソフトウェア業界を対象に、31のカテゴリーでデザイン、エンジニアリング、イノベーションにおいて最も優れた企業が選ばれます。今年は、DevNetwork Advisory Board のエキスパートで構成される選考委員会によって、過去最多となる310の候補から、以下の基準に基づいて「Winner」が選出されました。

ソフトウェア業界における注目度と認知度 開発者、エンジニア、IT コミュニティの間での一般的な評価と使用の普及レベル 専門分野でイノベーションを牽引するテクニカルリーダーとしての役割

Glitch </u> は、新規開発プロジェクトの開始における最も厄介な悩みの種を排除するために開発者が開発者のために始めた実験的プロジェクトとしてスタートしました。その後、同プロジェクトは最も開放的でインスピレーションに満ち、活発な開発者コミュニティのひとつへと成長しました。現在、数百万人もの開発者が Glitch の使いやすい開発環境でコードをリミックスしたり、活気のあるコミュニティの参加者たちとのコラボレーションを楽しんだりしています。

WebXR を使った仮想現実 (VR) テクノロジーへの取り組みから、独創的な放置ゲームの作成、学校教育やトレーニングコースを通じた新しい Web ネイティブ世代の教育まで、何千ものコミュニティが Glitch を利用してさまざまなことを実現しています。昨年だけを見ても、デジタルアート、音楽アプリ、ゲーム、ツールなどの分野において、数々の素晴らしいアプリケーションが Glitch コミュニティで構築されています。そして、本当のお楽しみはこれからです。今後も Fastly と Glitch のさらなる統合を通じて、エッジコンピューティングの能力を開発者たちに提供することで、新たな可能性が切り拓かれるでしょう。

「開発ツールやテクノロジー・プロダクト・ソリューションは、ソフトウェア開発者やエンジニアが拡大し続けるテクノロジー産業の基盤で開発を行う上で欠かせません。Fastly の受賞は、ソフトウェア業界の成長とイノベーションにおいて Fastly がリーダー的な役割を果たしていることを実証しています」と、DeveloperWeek と 2023 DEVIES Award のプロデューサーで、DevNetwork の Executive Producer を務める Jonathan Pasky 氏はコメントしています。

DeveloperWeek 2023 </u> (カリフォルニア州オークランドで2月15-17日に開催、バーチャルでの開催は2月21-22日) にて、DEVIES Award の授賞式に参加するのを楽しみにしています。同イベントは、世界150か国以上の国から8千人を超える参加者が集う、ソフトウェア開発とエンジニアリングに関する世界最大のカンファレンス + 展示会です。

Glitch コミュニティーの存在なしに、今回の受賞はあり得ませんでした。私たちは、Glitch でさまざまなものを構築し、コミュニティの成長に貢献していただいた皆様に感謝します。Web の構築と同様に、Glitch の構築はコラボレーションによる努力の成果です。Glitch コミュニティ全体を代表してこのアワードを受賞できたことをとても嬉しく思います。