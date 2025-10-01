Fastly、Gartner® Peer Insights™ の顧客の Choice に7年連続で選出

Fastly は、2025年度 Gartner Peer Insights™「Voice of the Customer」のクラウド Web アプリケーションおよび API の保護 (WAAP) 部門において、再び Customers’ Choice に選出されました。

今回の受賞は、以下の理由により私たちにとって意義深いものとなりました。

7年連続 : Fastly は 唯一の Web アプリケーションおよび API の保護ベンダー として7年連続でCustomers’ Choiceに選出されました

総合評価4.8/5つ星 : 評価 (2025年7月現在、130件のレビューに基づく、94% が推奨意向)

顧客主導の評価 : これらのレビューは、Fastly を日々ご利用いただいているお客様から直接寄せられたもので、私たちのプロダクトに対するお客様の信頼を反映しています

私たちはこの評価に深く感謝しています。皆様の経験を共有いただくことで、私たちは成長し、改善を重ね、すべての方にとってより良い Fastly を構築する手助けとなっています。

お客様の声

この度の評価は、Fastly Next-Gen WAF を購入・実装し、積極的にご利用いただいているお客様からの130件の総合レビューの評価 (2025年7月現在) に基づいています。以下では、そのフィードバックの一部をご紹介します。

この評価を私たちにとって特に意味があるのは、検証済みの顧客レビューから直接得られたものだからです。世界中の組織が、すべての Web アプリケーションおよび API の保護ベンダーの中で、Fastly の Next-Gen WAF を一貫して高く評価しています。当社の WAF をフルフルブロックモードで運用している顧客は90% 近くに上ります。これは、堅牢な保護を維持しながら誤検知を排除する効果の高さを証明するものです。

過去 7 年間、業界の同業者が Fastly の Next-Gen WAF を評価してきた理由をご覧ください。そして、Fastly の DDoS Protection および Bot Management ソリューションでアプリケーションのセキュリティ体制を強化することをご検討ください。詳細については、お気軽に お問い合わせください 。

7年間にわたる高い評価と未来への展望

Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice に 7 年連続で選出されたことは、私たちにとって非常に誇らしいことです。私たちの考えでは、これはお客様からの信頼と自信を反映したものであり、そのフィードバックが私たちのすべての原動力となっています。

経験を共有し、私たちの継続的な改善に協力してくださった皆様に感謝申し上げます。私たちは共に、インターネットをより高速、より安全、そしてより良い場所に変えていると感じています。7周年を祝い、これからの未来も共に切り拓いていきましょう。

2025年の Gartner Peer Insights『Voice of the Customer』レポートをダウンロードして、実際のカスタマーエクスペリエンスに基づく全 Web アプリケーションおよび API の保護ベンダーの比較結果をご覧ください。 。

“Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection”. Peer Contributors, Gartner (2025年9月30日).

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このレポートには以前、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection」(2022年)、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」(2021年)、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」(2019-2020年) の名称が使用されていました。2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。

2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。