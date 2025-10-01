Fastly、Gartner® Peer Insights™ の顧客の Choice に7年連続で選出

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly、Gartner® Peer Insights™ の顧客の Choice に7年連続で選出

Kim Ogletree

最高顧客責任者, Fastly

会社ニュースセキュリティ顧客事例

Fastly は、2025年度 Gartner Peer Insights™「Voice of the Customer」のクラウド Web アプリケーションおよび API の保護 (WAAP) 部門において、再び Customers’ Choice に選出されました。

今回の受賞は、以下の理由により私たちにとって意義深いものとなりました。

  • 7年連続 : Fastly は唯一の Web アプリケーションおよび API の保護ベンダーとして7年連続でCustomers’ Choiceに選出されました

  • 総合評価4.8/5つ星 : 評価 (2025年7月現在、130件のレビューに基づく、94% が推奨意向)

  • 顧客主導の評価 : これらのレビューは、Fastly を日々ご利用いただいているお客様から直接寄せられたもので、私たちのプロダクトに対するお客様の信頼を反映しています

私たちはこの評価に深く感謝しています。皆様の経験を共有いただくことで、私たちは成長し、改善を重ね、すべての方にとってより良い Fastly を構築する手助けとなっています。

お客様の声

この度の評価は、Fastly Next-Gen WAF を購入・実装し、積極的にご利用いただいているお客様からの130件の総合レビューの評価 (2025年7月現在) に基づいています。以下では、そのフィードバックの一部をご紹介します。

  • 「Fastly は完全な効率性と能力をもってその使命を遂行しました。当社は2年以上にわたり同社の分散型 DDoS 攻撃および WAF 保護サービスを利用していますが、問題や困難、プロバイダー側のダウンタイムは一切発生していません」- 銀行業界の IT セキュリティリスク管理アソシエイト

  • 「当社にとってセキュリティは最優先事項であり、当時は別のボット管理サービスを検討していました。他のプロダクトとは対照的に、Fastly の NGWAF はルールの動作に関する高い透明性を提供し、多くの合理的で安全なデフォルトルールとオペレーションを備えていることがわかりました。私たちは、その仕組みが明確でありながら高い費用対効果を実現し、セキュリティ目標の達成に確実に寄与すると確信していました」- プソフトウェア業界のプリンシパル DevOps エンジニア

  • 「Fastly は当社にとって長期にわたる信頼できるパートナーであり、当社の新たな課題を解決するためにプロダクトを進化させてきました。Fastly チームとの仕事は常に楽しいものであり、彼らの技術製品/サービスは最高レベルで、私たちのチームの生産性を高め、顧客にシームレスなエクスペリエンスを提供できるシステムを装備しています」- メディア業界のテクノロジーディレクター

この評価を私たちにとって特に意味があるのは、検証済みの顧客レビューから直接得られたものだからです。世界中の組織が、すべての Web アプリケーションおよび API の保護ベンダーの中で、Fastly の Next-Gen WAF を一貫して高く評価しています。当社の WAF をフルフルブロックモードで運用している顧客は90% 近くに上ります。これは、堅牢な保護を維持しながら誤検知を排除する効果の高さを証明するものです。

過去 7 年間、業界の同業者が Fastly の Next-Gen WAF を評価してきた理由をご覧ください。そして、Fastly の DDoS Protection および Bot Management ソリューションでアプリケーションのセキュリティ体制を強化することをご検討ください。詳細については、お気軽にお問い合わせください

7年間にわたる高い評価と未来への展望

Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice に 7 年連続で選出されたことは、私たちにとって非常に誇らしいことです。私たちの考えでは、これはお客様からの信頼と自信を反映したものであり、そのフィードバックが私たちのすべての原動力となっています。

経験を共有し、私たちの継続的な改善に協力してくださった皆様に感謝申し上げます。私たちは共に、インターネットをより高速、より安全、そしてより良い場所に変えていると感じています。7周年を祝い、これからの未来も共に切り拓いていきましょう。

2025年の Gartner Peer Insights『Voice of the Customer』レポートをダウンロードして、実際のカスタマーエクスペリエンスに基づく全 Web アプリケーションおよび API の保護ベンダーの比較結果をご覧ください。

“Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection”. Peer Contributors, Gartner (2025年9月30日).

GARTNER は Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、PEER INSIGHTS は Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標であり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.Gartner Peer Insights の内容は、同プラットフォーム上に記載されたベンダーを利用した個々のエンドユーザーの体験に基づいた意見をまとめたものであり、事実の記述として解釈されるべきではなく、Gartner やその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、ここに掲載されたいかなるベンダー、製品、またはサービスを推奨することはなく、このコンテンツに関して、商品性または特定の目的への適合性の保証を含め、正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。

このレポートには以前、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection」(2022年)、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」(2021年)、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」(2019-2020年) の名称が使用されていました。2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。

2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。

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