Fastly、Gartner® Peer Insights™ の顧客の Choice に7年連続で選出

Fastly は、2025年度 Gartner Peer Insights™「Voice of the Customer」のクラウド Web アプリケーションおよび API の保護 (WAAP) 部門において、再び Customers’ Choice に選出されました。
今回の受賞は、以下の理由により私たちにとって意義深いものとなりました。
7年連続 : Fastly は唯一の Web アプリケーションおよび API の保護ベンダーとして7年連続でCustomers’ Choiceに選出されました
総合評価4.8/5つ星 : 評価 (2025年7月現在、130件のレビューに基づく、94% が推奨意向)
顧客主導の評価 : これらのレビューは、Fastly を日々ご利用いただいているお客様から直接寄せられたもので、私たちのプロダクトに対するお客様の信頼を反映しています
私たちはこの評価に深く感謝しています。皆様の経験を共有いただくことで、私たちは成長し、改善を重ね、すべての方にとってより良い Fastly を構築する手助けとなっています。
お客様の声
この度の評価は、Fastly Next-Gen WAF を購入・実装し、積極的にご利用いただいているお客様からの130件の総合レビューの評価 (2025年7月現在) に基づいています。以下では、そのフィードバックの一部をご紹介します。
「Fastly は完全な効率性と能力をもってその使命を遂行しました。当社は2年以上にわたり同社の分散型 DDoS 攻撃および WAF 保護サービスを利用していますが、問題や困難、プロバイダー側のダウンタイムは一切発生していません」- 銀行業界の IT セキュリティリスク管理アソシエイト
「当社にとってセキュリティは最優先事項であり、当時は別のボット管理サービスを検討していました。他のプロダクトとは対照的に、Fastly の NGWAF はルールの動作に関する高い透明性を提供し、多くの合理的で安全なデフォルトルールとオペレーションを備えていることがわかりました。私たちは、その仕組みが明確でありながら高い費用対効果を実現し、セキュリティ目標の達成に確実に寄与すると確信していました」- プソフトウェア業界のプリンシパル DevOps エンジニア
「Fastly は当社にとって長期にわたる信頼できるパートナーであり、当社の新たな課題を解決するためにプロダクトを進化させてきました。Fastly チームとの仕事は常に楽しいものであり、彼らの技術製品/サービスは最高レベルで、私たちのチームの生産性を高め、顧客にシームレスなエクスペリエンスを提供できるシステムを装備しています」- メディア業界のテクノロジーディレクター
この評価を私たちにとって特に意味があるのは、検証済みの顧客レビューから直接得られたものだからです。世界中の組織が、すべての Web アプリケーションおよび API の保護ベンダーの中で、Fastly の Next-Gen WAF を一貫して高く評価しています。当社の WAF をフルフルブロックモードで運用している顧客は90% 近くに上ります。これは、堅牢な保護を維持しながら誤検知を排除する効果の高さを証明するものです。
過去 7 年間、業界の同業者が Fastly の Next-Gen WAF を評価してきた理由をご覧ください。そして、Fastly の DDoS Protection および Bot Management ソリューションでアプリケーションのセキュリティ体制を強化することをご検討ください。詳細については、お気軽にお問い合わせください。
7年間にわたる高い評価と未来への展望
Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice に 7 年連続で選出されたことは、私たちにとって非常に誇らしいことです。私たちの考えでは、これはお客様からの信頼と自信を反映したものであり、そのフィードバックが私たちのすべての原動力となっています。
経験を共有し、私たちの継続的な改善に協力してくださった皆様に感謝申し上げます。私たちは共に、インターネットをより高速、より安全、そしてより良い場所に変えていると感じています。7周年を祝い、これからの未来も共に切り拓いていきましょう。
2025年の Gartner Peer Insights『Voice of the Customer』レポートをダウンロードして、実際のカスタマーエクスペリエンスに基づく全 Web アプリケーションおよび API の保護ベンダーの比較結果をご覧ください。。
“Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection”. Peer Contributors, Gartner (2025年9月30日).
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このレポートには以前、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection」(2022年)、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」(2021年)、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」(2019-2020年) の名称が使用されていました。2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。
2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。