Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出

Fastly が、2026年 Gartner Peer Insights™の「Voice of the Customer」で新たに設立された「エッジ配信プラットフォーム」部門にて「Customers' Choice」に選出されたことを、私たちは大変嬉しく思います。
今年のレポートでは、特に以下の点において高い評価をいただきました。
お客様による高い推奨度 : お客様のレビューに基づく「Willingness to Recommend」（推奨度) のカテゴリーで95％を達成しました。
5点満点中4.8の総合評価 : 2026年4月時点の92件のレビューに基づき、5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。
このような評価をいただけたことに、私たちは心から感謝しています。皆様からのフィードバックとご共有いただいた体験談は、私たちがイノベーションを推進しながら進化し、より優れた Fastly を構築していくうえで欠かせません。
お客様の声をご紹介
今回いただいた評価は、Fastly を購入、導入、利用したお客様からのレビューに基づいています。以下では、お客様からのフィードバックをいくつかご紹介します。
「全体的に見て、Fastly との協業には満足しています。Fastly のプラットフォームは高速で信頼性が高く、エッジで強力なセキュリティ管理を提供してくれます。これは、銀行業務のアプリケーションを保護するうえで極めて重要です。リアルタイムの更新とトラフィックの可視性により、脅威やパフォーマンスの問題に迅速に対応できます」 - 銀行業界、SIEM コンサルタント
「Fastly のチーム (アカウント、技術サポート、セキュリティ) はいずれも世界トップクラスです。Slack の共有チャンネルや対面またはリモートでのミーティングを通じて私たちのニーズに耳を傾け、それに応えてくれます。プロダクト自体も市場最速で、他の CDN プレイヤーでは太刀打ちできません」- トラベル/ホスピタリティ業界、エンジニアリング部門責任者
「全体的な体験は非常に素晴らしいです。このプラットフォームは、大規模な運用を安心して行うために必要な、強力で信頼性が高く、安全面でも優れた一貫したパフォーマンスを提供します。CDN、WAF、ボット対策、日々のオペレーションなど、提供されるすべてのサービスにおいて、サポートも充実しています。全体的に非常に満足しており、このソリューションは技術面と運用面の両方のニーズを効果的に満たしていると感じています」-メディア業界、IT セキュリティおよびリスク管理部門マネージャー
さらに Fastly は、レポートで測定されたすべてのカテゴリーで高い評価をいただきました。これには、購入体験 (4.8)、導入体験 (4.8)、サポート体験 (4.7) が含まれます (2026年4月時点)。
Fastly によってエッジで高速かつ安全で信頼性の高いデジタル体験を実現できる理由についてご興味のある方は、ぜひ、お問い合わせください。
お客様からの信頼が Fastly の基盤
お客様からこのように高い評価をいただいたことを大変嬉しく思うと同時に、常にフィードバックと信頼を寄せてくださる素晴らしいお客様とコミュニティのサポートに感謝いたします。
今回の評価が私たちにとって特に意味深いのは、Fastly を日々利用している皆様の体験を反映しているためです。皆様からのフィードバックは、私たちのプロダクト、ロードマップ、そして世界中のお客様をサポートする方法を形作るうえで重要な指針となります。
私たちは、イノベーションとお客様の成功に引き続き注力することで、皆様がエッジで高速かつ安全で信頼性の高いデジタル体験を提供し続けられるよう支援できると確信しています。
より高速で安全な、より良いインターネットの実現に向けて、今後も皆様と共に取り組んでいきたいと思います。
"Voice of the Customer for Edge Distribution Platforms". Peer Contributors, Gartner (2026年6月30日).
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