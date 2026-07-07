Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出

Fastly が、 2026年 Gartner Peer Insights™の「Voice of the Customer」で新たに設立された「エッジ配信プラットフォーム」部門 にて「Customers' Choice」に選出されたことを、私たちは大変嬉しく思います。

今年のレポートでは、特に以下の点において高い評価をいただきました。

お客様による高い推奨度 : お客様のレビューに基づく「Willingness to Recommend」（推奨度) のカテゴリーで95％を達成しました。

5点満点中4.8の総合評価 : 2026年4月時点の92件のレビューに基づき、5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。

このような評価をいただけたことに、私たちは心から感謝しています。皆様からのフィードバックとご共有いただいた体験談は、私たちがイノベーションを推進しながら進化し、より優れた Fastly を構築していくうえで欠かせません。

お客様の声をご紹介

今回いただいた評価は、Fastly を購入、導入、利用したお客様からのレビューに基づいています。以下では、お客様からのフィードバックをいくつかご紹介します。

さらに Fastly は、レポートで測定されたすべてのカテゴリーで高い評価をいただきました。これには、購入体験 (4.8)、導入体験 (4.8)、サポート体験 (4.7) が含まれます (2026年4月時点)。

Fastly によってエッジで高速かつ安全で信頼性の高いデジタル体験を実現できる理由についてご興味のある方は、ぜひ、 お問い合わせ ください。

お客様からの信頼が Fastly の基盤

お客様からこのように高い評価をいただいたことを大変嬉しく思うと同時に、常にフィードバックと信頼を寄せてくださる素晴らしいお客様とコミュニティのサポートに感謝いたします。

今回の評価が私たちにとって特に意味深いのは、Fastly を日々利用している皆様の体験を反映しているためです。皆様からのフィードバックは、私たちのプロダクト、ロードマップ、そして世界中のお客様をサポートする方法を形作るうえで重要な指針となります。

私たちは、イノベーションとお客様の成功に引き続き注力することで、皆様がエッジで高速かつ安全で信頼性の高いデジタル体験を提供し続けられるよう支援できると確信しています。

より高速で安全な、より良いインターネットの実現に向けて、今後も皆様と共に取り組んでいきたいと思います。

2026年 Gartner Peer Insights™「Voice of the Customer」エッジ配信プラットフォーム部門のレポートをご覧ください。 今すぐダウンロード

"Voice of the Customer for Edge Distribution Platforms". Peer Contributors, Gartner (2026年6月30日).





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