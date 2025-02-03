多層的なセキュリティを備えた堅牢なアプリケーションの構築 Lorraine Bellon Fastlyの新しいセキュリティパッケージにより、多層的なアプリケーションセキュリティの購入、使用、拡張が容易になります。予測可能な価格設定でアプリを保護しましょう。 2026年1月13日

API カタログがアップグレードされました Lorraine Bellon, Anna Jensen Fastly API Discovery で、API を発見し、モニタリングし、保護しましょう。即座に可視性を確保し、ノイズを削減して、API の安全性とコンプライアンスを維持できます。 2025年10月21日

攻撃者を泣かせる : ディセプションで出し抜く Lorraine Bellon ディセプションでサイバー攻撃者に立ち向かいましょう！Fastly の Next-Gen WAF に新しい「ディセプション」アクションが登場。攻撃者を出し抜き、混乱させ、形勢を逆転させることができます。 2025年7月29日

Fastly と TollBit を使用して AI ボットのトラフィックをコントロールし、収益化する方法 David King, Lorraine Bellon AIボットのトラフィックを収益化しましょう！Fastly の Bot Management と TollBit が連携して、ボットを管理し、新たな収益を生み出すためのきめ細かな制御、パフォーマンス、柔軟性を提供します。 2025年7月01日

コントロールを取り戻す: AI ボットを自分のルールで動かす Lorraine Bellon, Tracy Hinds コンテンツのコントロールを取り戻しましょう。Fastly AI Bot Management を使用すると、AI ボットを管理し、不正なスクレイピングをブロックし、知的財産を保護することができます。 2025年4月15日

Fastly の Next-Gen WAF が Forrester Wave™ で「Strong Performer」に選出 Lorraine Bellon Fastly の次世代 WAF が、「The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025」で「Strong Performer」に選ばれました。 2025年3月20日