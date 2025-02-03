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Lorraine Bellon
シニアプロダクトマーケティングマネージャー、セキュリティ
Lorraine Bellon（彼女/彼女）は、Fastlyのセキュリティ担当シニアプロダクトマーケティングマネージャーです。彼女は、アプリケーションセキュリティ、ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ、プライバシーとデータガバナンス、新興技術の分野で幅広い学術的および専門的な知識を持っています。彼女はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコを拠点としています。
多層的なセキュリティを備えた堅牢なアプリケーションの構築
Fastlyの新しいセキュリティパッケージにより、多層的なアプリケーションセキュリティの購入、使用、拡張が容易になります。予測可能な価格設定でアプリを保護しましょう。
API カタログがアップグレードされました
Fastly API Discovery で、API を発見し、モニタリングし、保護しましょう。即座に可視性を確保し、ノイズを削減して、API の安全性とコンプライアンスを維持できます。
攻撃者を泣かせる : ディセプションで出し抜く
ディセプションでサイバー攻撃者に立ち向かいましょう！Fastly の Next-Gen WAF に新しい「ディセプション」アクションが登場。攻撃者を出し抜き、混乱させ、形勢を逆転させることができます。
Fastly と TollBit を使用して AI ボットのトラフィックをコントロールし、収益化する方法
AIボットのトラフィックを収益化しましょう！Fastly の Bot Management と TollBit が連携して、ボットを管理し、新たな収益を生み出すためのきめ細かな制御、パフォーマンス、柔軟性を提供します。
コントロールを取り戻す: AI ボットを自分のルールで動かす
コンテンツのコントロールを取り戻しましょう。Fastly AI Bot Management を使用すると、AI ボットを管理し、不正なスクレイピングをブロックし、知的財産を保護することができます。
Fastly の Next-Gen WAF が Forrester Wave™ で「Strong Performer」に選出
Fastly の次世代 WAF が、「The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025」で「Strong Performer」に選ばれました。
PCI DSS 4.0 へのコンプライアンスを解決
セキュリティ、コンプライアンス、リスク管理に関する新しい要件など、PCI DSS 4.0 標準の最新の更新に関する詳細をご紹介します。