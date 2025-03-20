Fastly の Next-Gen WAF が Forrester Wave™ で「Strong Performer」に選出

Fastly の次世代 WAF が、「The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025」で「Strong Performer」に選ばれました。

このレポートでは、Vision & Roadmap、Rule & Policy Application、Policy Automation、Customizable Reports & Dashboards の各基準において、 Next-Gen WAF が5段階評価で5点を獲得しています。

アナリストと開発者が Fastly を好む理由

独立系調査会社 Forrester は、無料レポートの中で、「Fastly のビジョンは、今回の評価で最も開発者とビジネスに焦点を当てており、開発者のニーズに応えてビジネスの成功を促進するアプリケーションセキュリティを重視しています」と述べています。私たちは、開発者向けに構築された包括的なプラットフォームを提供し、顧客のビジネス成果を促進するという Fastly の基本的な使命が、私たちを際立たせていることを誇りに思っています。

Next-Gen WAF のさらなる差別化要因は、 WAF シミュレーター を使用したルールアプリケーションにあります。これは、お客様がデプロイ前に潜在的な WAF ルールを試すことができる組み込みツールです。また、ポリシーの自動化も強みであり、お客様固有の脅威、お客様が選択した脅威フィード、Fastly のクラウドソーシング脅威エンジンである Network Learning Exchange に基づく更新が可能です。

当社の Next-Gen WAF が認められたのは今回が初めてではありません。Fastly は Gartner が選ぶ「Customers' Choice for Cloud Web App and API Protection (WAAP)」に6年連続で選出されています。当社は、6年連続で認められた 唯一の WAAP ベンダーです。ただし、私たちの言葉だけを信じるのではなく、満足いただいているお客様の声を聞いてください。「これが最後に購入するWAFになるでしょう。本当に、私のキャリアの中でデプロイした最高の WAF でした。」 ソフトウェア業界のセキュリティアーキテクト 。

Fastly WAF をお試しください

Fastly の次世代 WAF は、アプリケーション、API、マイクロサービスがどこにあっても、単一の統合ソリューションから高度な保護を提供します。アプリケーションセキュリティに対して根本的に異なるアプローチを採用し、チューニングなしで保護を強化し、必要な場所にデプロイでき、業界トップクラスの価値実現までの時間を提供します。

私たちは、お客様および開発者中心のソリューションに焦点を当てることで、この分野のリーダーとして WAF とプラットフォームを差別化し続けると確信しています。無料のレポートにアクセスして、Forrester が次世代 WAF を強力なパフォーマーと評価した理由をご確認ください。Fastly の WAF をお試しになりたい場合は、 Fastly のセキュリティ専門家にお問い合わせください 。