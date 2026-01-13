多層的なセキュリティを備えた堅牢なアプリケーションの構築

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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多層的なセキュリティを備えた堅牢なアプリケーションの構築

Lorraine Bellon

シニアプロダクトマーケティングマネージャー、セキュリティ

セキュリティプロダクト

TL;DR：

  • 新着情報Fastly が本日より新しいセキュリティパッケージをリリースします。

  • これらの新しいパッケージにより、ニーズの変化に合わせて、Fastly セキュリティでの購入、使用、拡張が容易になります。

  • 価格設定はよりシンプルで予測可能になり、煩わしさや予期せぬ出費が少なくなりました。

  • 複雑さを軽減しながら保護を強化します。

アプリケーションはビジネスの要であり、それらを保護する重要性はかつてないほど高まっています。脅威アクターは単に玄関をノックするだけではありません。APIを調査し、同意の有無にかかわらず、ボットを使用して貴重なデータをスクレイピングし、悪意のあるトラフィックでサーバーを圧倒しようとします。単一のセキュリティ製品で全てを阻止することは不可能です。そのような効果を自社製品が持つと主張するベンダーは非現実的です。

アプリケーションの耐障害性を維持するには、アプリケーションスタック全体を保護し、既存のワークフローとシームレスに統合され、日常の煩雑な作業から摩擦を取り除きつつ、ニーズの変化に応じて柔軟に拡張できる、多層的な防御戦略が必要です。セキュリティレイヤーが統合ソリューションから提供される場合、それらは相互に連携します。ある層で収集された情報は別の層のルールに反映され、アプリケーションに「免疫システム」を構築します。これは時間の経過とともに機能を追加するほど賢くなります。さらに、5つの異なるベンダーから個別ソリューションを購入することは高コストであり、「統合負債」を生み出します。これは後々必ず問題を引き起こす要因となります。

アプリケーションセキュリティにおける効果的な多層的アプローチには何が必要でしょうか。まず、アプリケーション環境のニーズに応じて、以下の5つの主要な構成要素を検討してください。

  • 次世代 Web アプリケーションファイアウォール (WAF): スマートな第一層防御で、一般的な攻撃から高度な攻撃までアプリケーションを保護します

  • API セキュリティ: 公開 API およびサードパーティ API への露出状況を把握し、本番システムの全体像を把握し、アプリケーション間の接続を保護します

  • 分散型 DDoS 対策: アプリケーションや API に対する妨害的かつ分散型攻撃による過大な負荷下でも、サービスの継続的な稼働を確保します

  • ボット管理: 必要なボットトラフィックと不要なボットトラフィックを区別し、リソースを節約し、知的財産を保護し、スクレイパーに対する同意と収益化を強制します

  • クライアントサイド保護: ブラウザベースの悪意あるスクリプトからエンドユーザーを防御します

セキュリティスイートを一度にすべて導入するのは負担に感じられるかもしれません。Fastly の セキュリティ製品パッケージは、チームが効果的なセキュリティ対策を選択、購入、導入、維持し、時間をかけて成長させることを容易にするよう設計されています。現在重要な部分を保護し、容量の許す範囲や個々のニーズの変化に応じて、後から製品や機能を追加できます。MVP の立ち上げ初期段階で高度な機能にお金を払う必要はありません。まずは堅固な基盤から始め、サービスを維持しながら、トラフィックが増加し、より大きなターゲットになるにつれて、さらに多くのレイヤーを迅速かつ簡単に追加できます。

予期せぬ請求額を心配する必要もありません。既存のパッケージに含まれる機能以上の製品機能を利用した場合、追加使用量に基づいて請求されるだけで、予期せぬ帯域幅の急増や攻撃トラフィックに対する超過料金やペナルティは一切発生しません。アプリケーションの構築とセキュリティ確保は、予期せぬ費用を予測する必要なくとも十分に困難な作業です。当社の言葉を鵜呑みにする必要はありません。Fastly を使用することで、摩擦なくコードを出荷し、本番環境システムが期待通りに動作していることを確認するのがいかに簡単か、満足している顧客に尋ねてみてください。

アプリケーションには、保護するコードと同じくらい革新的な防御が必要です。モジュール化された階層的なアプローチを採用することで、予算やチームのキャパシティを過剰に拡大することなく、今日の高度な脅威から防御できます。

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