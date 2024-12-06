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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly、業界初4年連続で Web アプリケーション & API 保護部門の「カスタマーズチョイス」に選出

Sean Leach

Chief Product Architect, Fastly

プロダクトセキュリティ

We are honored to announce that the Fastly Next-Gen WAF (powered by Signal Sciences) has been recognized as a “Customers’ Choice” in the Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Web Application and API Protection, March 2022 report.

4年連続で WAAP 部門の「カスタマーズチョイス」に選ばれたのは Fastly が初めてです。特に、Fastly 次世代 WAF が5段階中、平均4.9ポイントという高い評価をお客様からいただき、96%のお客様が Fastly 次世代 WAF を他社にも勧めるとご回答くださったことを大変嬉しく思います。

この度の選出により、Signal Sciences と力を合わせることで、より高速かつ安全なインターネットを構築するという Fastly のビジョンの実現に向け、開発者に必要なツールを提供する能力を強化できたことが実証されたと考えています。

お客様からのフィードバックによる証明

この度いただいた評価は、Fastly の Web アプリ & API 向けセキュリティソリューションを実際に購入、導入、利用されたことのある*実際のユーザー*からのレビューに基づいたものであるというのが重要ポイントです。私たちはお客様からさまざまのポジティブなコメントをいただき大変嬉しく思います。 

「WAF を導入する際、誤検知が最も大きな懸念でしたが、ユーザーからの苦情は一切ありませんでした。これは素晴らしいことです。他社の製品で通常必要とされる複雑なルールの調整なしで当社のサービスを簡単に保護できます。分かりやすい Web UI とインストールのしやすさもお勧めです」— デジタル出版業界のお客様のソフトウェアエンジニア 

「(Fastly の) 次世代 WAF のおかげでネガティブ SEO 攻撃を特定し、基本的に許可無くコンテンツを直リンクするサイトをシャットダウンするルールを導入することができました。また、Fastly/Signal Sciences が特定した脅威の状況に基づいて「悪質な動作をする」と判断されたサイトからのトラフィックを追跡してブロックすることも可能です。Apache Log4j の脆弱性に対する解決策も、脆弱性が公開された当日に提供してくれて簡単に実装できました」— 小売り業界のお客様の CTO

「いろいろな WAF 製品を導入したことがありますが、これは、非常に詳細ながらシンプルで分かりやすいルールセットを備えた最初で唯一の製品でした」— 小売り業界のお客様のセキュリティ運用担当者

お客様からのフィードバックについて詳しくは Gartner Peer Insights をご覧いただくか、または Gartner Peer Insights の2022年「Voice of the Customer」レポートをご確認ください。昨年のレビューでは、主に以下について高い評価をいただきました。

  • 幅広いデプロイオプションをサポート : 大企業はこれまで以上にさまざまなインフラストラクチャを使用しており、多くの Fastly のお客様に Fastly 次世代 WAF の柔軟性の高さが評価されました。「Fastly の次世代 WAF では、私たちの現在と未来のニーズに応える幅広いデプロイオプションが提供されています。このツールでダウンタイムが発生したことは一度もなく、すぐにデプロイしてアプリと API を保護することができました」と、あるお客様はコメントしています。また、別のお客様からは「幅広いデプロイオプションの利用が可能なおかげで、さまざまなタイプのホスティングシナリオの実装がより簡単になりました。これにより、デプロイに伴う摩擦を軽減できます。Cloud WAF、プロキシ、エージェントベースのデプロイオプションによって、異なるユースケースに対応できます」とのコメントをいただきました。 

  • 簡単なインストールと使いやすさ : これも多忙な DevOps や SecOps チームにとっては欠かせないポイントです。「Fastly の導入プロセスはシンプルで、迅速に新しいサービスを構築したり、サービスの信頼性を短期間で改善することができました」と、ある CTO はコメントしています。また、別のお客様からは「Fastly チームがセットアップと設定をサポートしてくれたので非常に簡単に導入できたほか、サイトに影響を与えるアクティビティが報告されるようカスタムシグナルとダッシュボードを簡単に作成できました」とのコメントをいただきました。

  • 優れたサービスとサポート : お客様の成功を支援するには、優れたプロダクトを提供することはもちろんですが、質の高いサポートとサービスも欠かせません。多くのレビューで Fastly のサービス担当者についてポジティブなコメントをいただき、「サポートエクスペリエンス」のカテゴリーで5段階中4.9ポイントの高得点を獲得できて大変嬉しく思います。「カスタマーエクスペリエンスが素晴らしく、追加サポートは5つ星に価します」と、あるお客様はコメントしています。また、別のお客様からは「仮想パッチによるゼロディパッチのサポートは、これまで経験した中でトップクラスです」とのコメントをいただきました。

Fastly 次世代 WAF (Powered by Signal Sciences)


先日、Fastly のグローバルなエッジクラウドネットワーク内で Fastly 次世代 WAF をデプロイできるようになり、Web アプリや API をよりユーザーの近くで保護し、オリジンシステムを不正なトラフィックから守ることが可能になりました。コンテナやオンプレミス、クラウド、エッジにデプロイできる一元化されたソリューションでアプリや API をどこでも保護できる Fastly 次世代 WAF は、市場で最も柔軟性の高いデプロイオプションを提供します。 

さらにパワーアップした Fastly 次世代 WAF と、4年連続で Gartner Magic Quadrant の Web アプリケーション & API 保護部門 で選出された実績は、現在および将来の開発エクスペリエンスの向上に対する Fastly のコミットメントに加え、Fastly のソリューションに対する開発者の信頼を物語っています。 

最後に

お客様のご支援により Fastly は4年連続で Gartner のレポートで「カスタマーズチョイス」に選出されました。より安全なデジタルエクスペリエンスを構築するという Fastly とお客様の共通のコミットメントが社会全体に大きなメリットをもたらすと確信しています。

Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" : Web Application and API Protection (2022年3月)

Gartner Peer Insights の内容は、同プラットフォーム上に記載されたベンダーを利用した個々のエンドユーザーの体験に基づいた意見をまとめたものであり、事実の記述として解釈されるべきではなく、Gartner やその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、ここに掲載されたいかなるベンダー、製品、またはサービスを推奨することはなく、このコンテンツに関して、商品性または特定の目的への適合性の保証を含め、正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。

Gartner および Gartner Peer Insights™ は、Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標であり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

Jeremy D'Hoinne, Rajpreet Kaur et al. "Magic Quadrant for Web Application and API Protection". Gartner (2021年9月20日).

このレポートには以前、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」の名称が使用されていました。

2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。

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