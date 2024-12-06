We are honored to announce that the Fastly Next-Gen WAF (powered by Signal Sciences) has been recognized as a “Customers’ Choice” in the Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Web Application and API Protection, March 2022 report.

4年連続で WAAP 部門の「カスタマーズチョイス」に選ばれたのは Fastly が初めてです。特に、Fastly 次世代 WAF が5段階中、平均4.9ポイントという高い評価をお客様からいただき、96%のお客様が Fastly 次世代 WAF を他社にも勧めるとご回答くださったことを大変嬉しく思います。

この度の選出により、 Signal Sciences と力を合わせる ことで、より高速かつ安全なインターネットを構築するという Fastly のビジョンの実現に向け、開発者に必要なツールを提供する能力を強化できたことが実証されたと考えています。

お客様からのフィードバックによる証明

この度いただいた評価は、Fastly の Web アプリ & API 向けセキュリティソリューションを実際に購入、導入、利用されたことのある*実際のユーザー*からのレビューに基づいたものであるというのが重要ポイントです。私たちはお客様からさまざまのポジティブなコメントをいただき大変嬉しく思います。

「WAF を導入する際、誤検知が最も大きな懸念でしたが、ユーザーからの苦情は一切ありませんでした。これは素晴らしいことです。他社の製品で通常必要とされる複雑なルールの調整なしで当社のサービスを簡単に保護できます。分かりやすい Web UI とインストールのしやすさもお勧めです」— デジタル出版業界のお客様のソフトウェアエンジニア

「(Fastly の) 次世代 WAF のおかげでネガティブ SEO 攻撃を特定し、基本的に許可無くコンテンツを直リンクするサイトをシャットダウンするルールを導入することができました。また、Fastly/Signal Sciences が特定した脅威の状況に基づいて「悪質な動作をする」と判断されたサイトからのトラフィックを追跡してブロックすることも可能です。Apache Log4j の脆弱性に対する解決策も、脆弱性が公開された当日に提供してくれて簡単に実装できました」— 小売り業界のお客様の CTO

「いろいろな WAF 製品を導入したことがありますが、これは、非常に詳細ながらシンプルで分かりやすいルールセットを備えた最初で唯一の製品でした」— 小売り業界のお客様のセキュリティ運用担当者

お客様からのフィードバックについて詳しくは Gartner Peer Insights をご覧いただくか、または Gartner Peer Insights の2022年「Voice of the Customer」レポートをご確認ください。昨年のレビューでは、主に以下について高い評価をいただきました。

幅広いデプロイオプションをサポート : 大企業はこれまで以上にさまざまなインフラストラクチャを使用しており、多くの Fastly のお客様に Fastly 次世代 WAF の柔軟性の高さが評価されました。「Fastly の次世代 WAF では、私たちの現在と未来のニーズに応える幅広いデプロイオプションが提供されています。このツールでダウンタイムが発生したことは一度もなく、すぐにデプロイしてアプリと API を保護することができました」と、 あるお客様はコメントしています 。また、 別のお客様 からは「幅広いデプロイオプションの利用が可能なおかげで、さまざまなタイプのホスティングシナリオの実装がより簡単になりました。これにより、デプロイに伴う摩擦を軽減できます。Cloud WAF、プロキシ、エージェントベースのデプロイオプションによって、異なるユースケースに対応できます」とのコメントをいただきました。

簡単なインストールと使いやすさ : これも多忙な DevOps や SecOps チームにとっては欠かせないポイントです。「Fastly の導入プロセスはシンプルで、迅速に新しいサービスを構築したり、サービスの信頼性を短期間で改善することができました」と、 ある CTO はコメントしています 。また、 別のお客様 からは「Fastly チームがセットアップと設定をサポートしてくれたので非常に簡単に導入できたほか、サイトに影響を与えるアクティビティが報告されるようカスタムシグナルとダッシュボードを簡単に作成できました」とのコメントをいただきました。

優れたサービスとサポート : お客様の成功を支援するには、優れたプロダクトを提供することはもちろんですが、質の高いサポートとサービスも欠かせません。多くのレビューで Fastly のサービス担当者についてポジティブなコメントをいただき、「サポートエクスペリエンス」のカテゴリーで5段階中4.9ポイントの高得点を獲得できて大変嬉しく思います。「カスタマーエクスペリエンスが素晴らしく、追加サポートは5つ星に価します」と、 あるお客様はコメントしています 。また、 別のお客様 からは「仮想パッチによるゼロディパッチのサポートは、これまで経験した中でトップクラスです」とのコメントをいただきました。

Fastly 次世代 WAF (Powered by Signal Sciences)



先日、Fastly のグローバルな エッジクラウドネットワーク 内で Fastly 次世代 WAF をデプロイできるようになり、Web アプリや API をよりユーザーの近くで保護し、オリジンシステムを不正なトラフィックから守ることが可能になりました。コンテナやオンプレミス、クラウド、エッジにデプロイできる一元化されたソリューションでアプリや API をどこでも保護できる Fastly 次世代 WAF は、市場で最も柔軟性の高いデプロイオプションを提供します。

さらにパワーアップした Fastly 次世代 WAF と、4年連続で Gartner Magic Quadrant の Web アプリケーション & API 保護部門 で選出された実績は、現在および将来の開発エクスペリエンスの向上に対する Fastly のコミットメントに加え、Fastly のソリューションに対する開発者の信頼を物語っています。

最後に

お客様のご支援により Fastly は4年連続で Gartner のレポートで「カスタマーズチョイス」に選出されました。より安全なデジタルエクスペリエンスを構築するという Fastly とお客様の共通のコミットメントが社会全体に大きなメリットをもたらすと確信しています。

Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" : Web Application and API Protection (2022年3月)



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Jeremy D'Hoinne, Rajpreet Kaur et al. "Magic Quadrant for Web Application and API Protection". Gartner (2021年9月20日).

このレポートには以前、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」の名称が使用されていました。

2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。