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Terri Allegretto
シニアマネージャー、プロダクトマーケティング、デベロッパープラットフォーム
Terri Allegretto はFastly の開発者プラットフォームのプロダクトマーケティングシニアマネージャーで、プラットフォームの最新機能を伝え、世界中の開発者が興味深い問題を解決し、キラーアプリを作成できるよう、クールなコンテンツを作成することに注力しています。カリフォルニア州ロサンゼルスを拠点に活動。
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Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法
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Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する
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Fastly Object Storage 入門 : CDN 統合からサーバーレスコンピューティングまで
Fastly Object Storage を活用して CDN 統合とサーバーレスコンピューティングを実現する方法をご紹介します。今すぐコストを削減し、ワークフローを最適化しましょう。