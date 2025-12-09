ブラックフライデーは終焉を告げた、ブラックフライデーよ永遠なれ：サイバー5 のトラフィックインサイト

私たちが知るブラックフライデーという概念は、もはや存在しません。

少なくとも、オンラインショッピングの狂乱が 1日に集中するいう概念は静かに消え去りました。長年、ブラックフライデーは、ブランドがインフラストラクチャのストレステストを行う日、買い物客がアラームをセットする日、そしてトラフィックグラフが突然山のように膨れ上がる日として、インターネットが身構える瞬間でした。

Fastly の Commerce 顧客ベースにおけるトラフィックパターンに基づくと、世界最大級のリテーラーにとって、ブラックフライデー単独で例外的なトラフィック急増をもたらすということは、もはやホリデーシーズンの eコマースを特徴づける要素ではなくなってきています。むしろ、私たちが目にしているのは、単一の日をはるかに超えて広がる、より繊細で分散したパターンです。

以下は、2025年のサイバー5として知られる週末の様子、前年との違い、そしてエンジニアリングチームが今後のピークシーズンを計画する際に考慮すべき点です。

サイバー5とは何ですか？

本題に入る前に、サイバー5 について簡単に復習しましょう。サイバー5 とは、感謝祭からサイバーマンデーまでの5日間のことで、リテーラーにとって重要な収益機会であり、長らく eコマースのインフラストラクチャにとってのプレッシャーテストだと考えられてきました。



しかし 2025年は、ここ数年で高まりを見せてきた傾向が続いています。サイバー5 はもはや特異なものではではありません。代わりに 11月全体が、より長くより持続的なトラフィックの季節傾向となっています。

Fastly が 2025年のサイバー5 で目にしたもの

世界中でサイバー5 への関心が拡大する中でも、購買力の影響は依然として米国の消費者行動と販売スケジュールを中心に展開しています。週末全体を通じて、UTC (協定世界時) の 09:00 から 11:00 の間に一貫して低下が見られました。米国においては、この時間帯は主要なプロモーション活動が始まる前の静かな早朝にあたります。ヨーロッパでは、買い物客はすでに商品を見て回っており (おそらく購入もしている)、一方アジア太平洋地域の多くの市場では、夜遅くで一日が終わりを迎えつつあります。これらの重なり合うダウンサイクルは、トラフィックが再び増加する前の自然な谷を形成しています。

ブラックフライデーのピークは以前ほど高くはないかもしれませんが、それでもブラックフライデーがサイバー5 のウィークエンドの勝者です。上の画像に見られるように、1日あたりの最大の急上昇はブラックフライデーの UTC 15:00 (米国東部標準時間午前10時) ごろに発生しました。要するに、買い物客はその日目を覚ますとすぐにカートに商品を入れ始めたのです。ブラックフライデーが、トラフィックが最も多い瞬間としての記録は保持しているものの、もはやその月の他の時間帯を圧倒する存在ではなくなりました。その優位性は小さく、縮小しつつあります。

縮小といえば、サイバーマンデーが電子機器を買い揃える日だった時代を覚えているでしょうか？しかし、買い物の大半がオンラインで行われるようになり、かつては月曜日に指定されていたセールが週末全体 (場合によってはひと月全体) にわたって行われるようになったことで、月曜日のトラフィックの顕著な特徴は薄れてきています。当社の観察によれば、サイバーマンデーは大きな盛り上がりとして際立つというより、その前後の日々と同様の動きを示しているようです。

ボットの影響力はいまだ未知数

毎年、ますます切迫した形で、一つの疑問が浮かび上がります。ボットがホリデーシーズンのトラフィックを牽引しているのでしょうか？

サイバー5 の週末全体で見たところ、ボットトラフィックの割合に意味のある変化はありませんでした。自動化されたショッピングエージェントや AI による購買をめぐる業界全体の懸念にもかかわらず、ボットの割合に変化がないことは、サイバー5 の期間中のトラフィックの中心的な構成要素が、年々ほぼ一貫していることを示唆しています。言い換えれば、リテーラーが通常期に経験するボットによるプレッシャーは、少なくとも現時点では、ホリデーシーズンのインセンティブによって実質的に増幅されることはありません。

リテーラーにとっての教訓は、現在のピーク時のトラフィックパターンは依然として主に人間によるものですが、今日見られるような予測可能なボットのベースラインが永続的に続くとは限らないということです。自動化がより高度化するにつれて、将来のシーズンへの影響はさらに顕著になる可能性があります。

先を見据えて：エージェント型コマースに向けた備え

今年のサイバー5 のデータは、人間の買い物客が依然としてトラフィックの大部分を生み出していることを示していますが、小売業界はすでにより大きなもの、つまりエージェント型コマースに目を向けています。

この新たなモデルでは、AI エージェントが消費者や企業に代わって行動し、プロダクトを発見し、選択肢を比較し、さらには自律的に購入を完了します。まだ早い段階ではありますが、この変化は将来のピークシーズンにおけるトラフィックの挙動を根本的に変える可能性があります。リテーラーは、人間による急増ではなく、より継続的で機械ペースのワークロードや、買い物客がサイトを訪れるずっと前に発生するインタラクションを目にするようになるかもしれません。

このような未来に備えるコマースブランドは、今日と同じように重要な基盤に依存するでしょう。高速なインフラストラクチャ、レジリエントなシステム、強力なセキュリティ、そしてリアルタイムの可視性が求められます。自律型エージェントがショッピングエコシステムの一部となるにつれ、これらの機能はますます重要性を増していくでしょう。

今なおブラックフライデーは特別な日なのか？

サイバー5 の週末だけでなく 11月全体を見ると、その状況はより明確になります。トラフィックは月を通じて高水準で安定し、次第に横ばい傾向を示しています。

以下に、いくつかの注目すべき発見を挙げます。

ブラックフライデーの売上高は、11月の 1日平均売上高をわずか 10.8％ 上回ったに過ぎない。

感謝祭の日には減少がみられた。感謝祭には明らかな売り上げの落ち込みが見られ、買い物客が翌朝 (ブラックフライデー) に本格的に買い物を始める前に、より伝統的な優先事項 (ターキーなどの伝統料理を囲んで、NFL 観戦などを楽しむ) で忙しかったことを示唆しています。

10月初旬からトラフィックは増加している。11月にかけて一貫した上昇傾向が見られ、ピークシーズンが多くの計画サイクルが想定するよりも早く始まることを示すもう一つの兆候。

全体的に、11 月はもはや単一の大規模イベントの前哨戦のような振る舞いをしなくなりました。11 月は需要が活発化する期間になりつつあります。

振り返り：Cyber 5 2024対2025

トラフィックを前年比で正確に比較するために、2024年と 2025年の両方で Fastly にトラフィックを送信した Commerce ユーザーのみを評価対象としました。

この変化点は以下の通りです。

当社が発見したのは、トラフィックパターンはほぼ同じままだった一方で、全体的な量が増加したことであり、これは買い物客の行動そのものが根本的に変化していないことを示唆してしています。最も顕著な違いは、2024年には買い物客が特に朝に集中していたのに対し、2025年には米国全土で一日を通してトラフィックが好調だったことです。これは、リテーラーがプロモーションを段階的に実施する手法や、買い物客がアプリやモバイル端末、ソーシャルメディアの通知を通じて 24時間いつでも閲覧する行動様式と一致しています。

今年見られる一部の差異は、昨年のトラフィックルーティング方法との比較や、リテーラーがトラフィックを分散させる方法として、たとえばマルチ CDN や長年にわたって進化してきた他のルーティング戦略の利用に起因している可能性があります。それでも、より広範な傾向は変わりません。買い物客は活動時間をより多くの時間帯や日にわたって分散させており、サイバー5 の体験は急激なピークというより、終日イベントのような感覚をもたらしています。

この変化は、さらに長い期間にわたるデータを見ることで最もよく示されます。過去 5年間、Fastly の Commerce ユーザーのみを対象とする同じ手法を繰り返し、各年の同期間における平均トラフィックを算出し、それらを相互に比較してプロットしました。

2025年だけを見ると、その月の大半が 0 付近に位置しており、これは、その期間の 1日の平均を表しています。ブラックフライデーで平均値からの最大の乖離が見られる一方で、続くサイバーマンデーの急増は 11月前半に見られた乖離と一致しており、買い物客が月の初めにカートの中身をいっぱいにしているという見方を裏付けています。

この見方を 2020年まで遡る 6年間に拡大すると、予想される購買パターンの乖離が最も顕著に現れます。この図から、2020年、2022年、2023年のサイバー5 の期間におけるトラフィックが平均値からどれほど乖離したかがわかる一方で、対照的に 2025年はゼロ偏差線に近い位置にあることが確認できます。

この図から、ブラックフライデーやサイバー5 の期間全体に関連する急増がかつてのようなものではないことを明らかにしており、組織はこのデータを念頭に置いて計画を立てるべきです。

エンジニアリングおよび運用チームにとっての意義

サイバー5 の進化は、買い物客の行動様式を再構築するだけでなく、信頼性作業そのものを再構築します。これらのトラフィックパターンは、エンジニアリングチームが将来のシーズンに向けてプレイブックを調整する必要がある箇所を浮き彫りにしています。

ピークシーズンの計画は 5日間だけではなく、その月全体をカバーすべきです。 交通量が早期に増加し高水準を維持するにつれ、11月はますます長期化した需要ピーク期のような様相を呈しています。キャパシティ計画と人員配置は、短期的なホリデーシーズン需要の急増ではなく、継続的な負荷を反映すべきです。

開発におけるコードフリーズ (コード更新の一時停止) を早期に開始することを検討してください。 買い物客が早く到着した場合、早期に安定化措置を講じることでリスクを低減できます。実際のトラフィックの行動に基づくフリーズは、従来のサイバー5 のタイムラインに依存せず、需要増加時のリスク低減に寄与します。

ライブのオブザーバビリティは重要ですが、その範囲はより広くなっています。急増は依然として発生しますが、より多くの時間や日に分散しています。チームはより広い時間範囲にわたる可視性を必要としており、モニタリングは単発の急激な増加ではなく持続的な活動に合わせて調整されるべきです。

こうした変化は、ピークシーズンのエンジニアリングが、もはや一つの大きな瞬間を乗り切るだけのものではなくなったことを意味します。不確実性を管理し、持続的なトラフィックへ備え、あらゆるレイヤーにレジリエンスを組み込むことで、リテーラーがより円滑なシーズンを迎えるための基盤を整えることが重要です。

Fastly がリテーラーの繁忙期対応をサポートする方法

たとえブラックフライデーの見た目が変わっても、パフォーマンス、セキュリティ、信頼性の重要性は依然として高いです。Fastlyのプラットフォームは、需要の高い時期において安定性、可視性、回復力、レスポンス性を向上させるツールで、チームがその変化に先んじられるよう設計されています。

迅速な意思決定をサポートするオブザーバビリティ。トラフィックがデバイス、地域、時間帯に分散されるようになるにつれ、 Fastly のオブザーバビリティツール は、チームが効率的にパフォーマンス問題を診断し、一貫したユーザーエクスペリエンスを維持するのに役立ちます。

より長い高トラフィック時間帯におけるリアルタイムの可視性。高負荷が数日ではなく数週間続くため、チームはリクエストのパターンとパフォーマンスに関する明確なインサイトから恩恵を受けます。 Live Event Monitoring (LEM) は、リアルタイムの可視性を提供することで、リテーラーが問題を迅速に特定し、シーズンを通じて円滑な体験を維持するのに役立ちます。Live Event Monitoring では、Fastly のエンジニアがお客様のチームと協力し、「舞台裏で何が起ころうと、可能な限り最高のユーザーエクスペリエンスを提供する」という共通の目標の達成をサポートします。

一貫したパフォーマンスを実現するために構築されたネットワーク。Fastly のグローバルに分散されたエッジとルーティング機能により、需要が変動する場合でも、コマースブランドが高速で信頼性の高い体験を提供することを支援します。これは、トラフィックパターンがより多くの時間帯や地域に広がっている場合に価値が高まります。

動的なプロモーションの即時更新。リテーラーは 11月を通じて価格、在庫、クリエイティブアセットを頻繁に調整します。 Instant Purge は、これらのアップデートをほぼ瞬時に反映し、変化の激しいプロモーションサイクルにおける古いコンテンツのリスクを低減します。