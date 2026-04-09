無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由

デジタルガバナンスをめぐる議論が進化し続ける中、陳腐化した見方が浮上しています。それは、インフラストラクチャプロバイダーは中立的な「単なる回線提供者」にすぎず、完全な受動性か、あるいは IP アドレス全体に対する「無差別なブロック」の二者択一を迫られているというものです。これまでは、特定のIP アドレス全体をブロックすることが、コンテンツプロバイダーや通信事業者にとって唯一の選択肢でした。この方法は、違法コンテンツサイトだけでなく関係のない他のサイトもダウンさせる可能性があり、「付随的損害」が生じるリスクがあります。他に実行可能な選択肢がない場合には、IP アドレスをブロックすることが常に選択肢となります。しかし現在は、他にも選択肢があります。

残念ながら、能力の劣る一部のインフラストラクチャプロバイダーは、顧客を含む他の何よりも自社の収益を優先し、長年にわたってこの姿勢を擁護してきました。これらのプロバイダーは、自由でオープンなインターネットの基盤を脅かすことなくピンポイントでボットをブロックすることは不可能であると主張しています。

これは誤った二分法です。「すべてかゼロか」のアプローチは遠い過去の遺物です。2011年にセルフサービス型エッジコンピューティングの先駆者として事業を開始して以来、Fastly はプログラムによってトラフィックをルーティングする機能を提供してきました。これには、さまざまな要因に基づいて悪意のある行為者をブロックする機能も含まれます。Fastly では、技術的な精度と知的財産の保護は、オープンインターネットと矛盾しないだけでなく、その存続に不可欠であると考えています。現代のコンテンツ配信事業社や 先進的なスポーツ配信およびエンターテイメント企業 はこれを認識し、成功に向けて Fastly と提携しています。

IP アドレスを超えて : きめ細かいコントロールの力

非介入の立場を支持するために、一部の組織は「巻き添え被害」のリスクが非常に高いと顧客に信じ込ませようとします。確かに、現代のインターネットインフラストラクチャでは、複数のビジネスによる IP アドレスの共有が一般的に行われていることは事実です。しかし、悪意のある行為者をブロックすることによって多数の正規の小規模ビジネスのサービスが意図せずダウンしたり、正規のトラフィックがブロックされたりするという認識は正しくありません。静的ルーティングの時代では、これは正当な懸念事項でしたが、Fastly のプログラム可能なリアルタイムのエッジ機能の登場により、時代遅れのものとなりました。

選択的フィルタリングの複雑さに苦労している組織もあるかもしれませんが、 Fastly はネットワークレイヤー (レイヤー3) だけでなく、アプリケーションレイヤー (レイヤー7) でも動作します 。これにより、より細かなアプローチが可能になります。Fastly では、個々の URL パス、ヘッダー、暗号化トークンをリアルタイムで検査できます。また、数十のサイトと数百万に及ぶ接続にわたるトラフィックを相関させることで、明らかな著作権侵害のパターンを見つけることも可能です。さらに、Fastly はプロアクティブにネットワークをモニタリングし、明らかな海賊行為のパターンを見つけると共に、スポーツリーグなどのコンテンツ制作者が不正ストリームを発見した際に Fastly に通報できるメカニズムを提供しています。これにより、個々の海賊アカウントだけでなく、違法者が作成した他のソックパペットアカウントも停止することができます。特定のストリームが海賊版と識別された場合、エッジで終了させることができ、同じインフラストラクチャ上の他のテナントに影響を与えることはありません。

簡単に言えば、家全体を封鎖する必要はなく、違法行為に使われている特定の部屋のドアにだけ鍵をかければよいのです。

説明責任を通じて「オープン」の意味を再定義する

真に「自由でオープンなインターネット」とは、悪意のある行為者が匿名性を盾に、クリエイターやアスリート、エンターテイナーの作品の価値を下げることができるような環境ではありません。プロバイダーが「自由の権利」を盾に正当な削除要求を無視すると、インターネットが企業と消費者の両方にとってリスクの高い環境となる「コモンズの悲劇」が生まれてしまいます。

Fastly のオープンインターネットに対するビジョンは、透明性とパートナーシップに基づいています。顧客や権利保有者との緊密な関係を維持することで、私たちはインターネットが商業活動に適した場所であり続けることを保証します。Fastly のエッジベースのトークン検証とリアルタイム ACL (アクセス制御リスト) は、マイクロ秒単位でグローバルに更新されます。つまり、世界的なスポーツイベントなどの生放送をリアルタイムで盗難から保護し、これらのイベントに資金を提供する経済のエンジンが損なわれないようにします。

妥協のないスケーラブルなセキュリティ

インターネットを安全に保つには、事後的なブロックだけでは十分ではありません。プロアクティブなエンジニアリングと緊密な顧客関係の構築が必要です。Fastly が顧客中心の企業であるという評判の背景には、正当なユーザーと自動スクレイピングボットを区別する WAF やクライアントフィンガープリンティングなどのツールを提供していることがあります。

私たちは、プロバイダーとして「中立的」であることと、「無関心」であることは同義ではないと考えています。正規のトラフィックを超高速に処理しながら、違法なコンテンツをピンポイントで削除する技術的ノウハウを提供することで、Fastly は安全なインターネットとオープンなインターネットが両立することを証明しています。

最終的には、検閲と無秩序のどちらかではなく、レガシー思考とプログラマブルな未来のどちらかの選択です。Fastly は後者を選びました。