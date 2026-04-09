無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

無差別ブロックという誤った選択肢 : 技術的精度がオープンインターネットの新たな標準となる理由

Simon Wistow

VP Strategic Initiatives, Fastly

ストリーミングプライバシープラットフォームエッジネットワーク

デジタルガバナンスをめぐる議論が進化し続ける中、陳腐化した見方が浮上しています。それは、インフラストラクチャプロバイダーは中立的な「単なる回線提供者」にすぎず、完全な受動性か、あるいは IP アドレス全体に対する「無差別なブロック」の二者択一を迫られているというものです。これまでは、特定のIP アドレス全体をブロックすることが、コンテンツプロバイダーや通信事業者にとって唯一の選択肢でした。この方法は、違法コンテンツサイトだけでなく関係のない他のサイトもダウンさせる可能性があり、「付随的損害」が生じるリスクがあります。他に実行可能な選択肢がない場合には、IP アドレスをブロックすることが常に選択肢となります。しかし現在は、他にも選択肢があります。

残念ながら、能力の劣る一部のインフラストラクチャプロバイダーは、顧客を含む他の何よりも自社の収益を優先し、長年にわたってこの姿勢を擁護してきました。これらのプロバイダーは、自由でオープンなインターネットの基盤を脅かすことなくピンポイントでボットをブロックすることは不可能であると主張しています。

これは誤った二分法です。「すべてかゼロか」のアプローチは遠い過去の遺物です。2011年にセルフサービス型エッジコンピューティングの先駆者として事業を開始して以来、Fastly はプログラムによってトラフィックをルーティングする機能を提供してきました。これには、さまざまな要因に基づいて悪意のある行為者をブロックする機能も含まれます。Fastly では、技術的な精度と知的財産の保護は、オープンインターネットと矛盾しないだけでなく、その存続に不可欠であると考えています。現代のコンテンツ配信事業社や先進的なスポーツ配信およびエンターテイメント企業はこれを認識し、成功に向けて Fastly と提携しています。

IP アドレスを超えて : きめ細かいコントロールの力

非介入の立場を支持するために、一部の組織は「巻き添え被害」のリスクが非常に高いと顧客に信じ込ませようとします。確かに、現代のインターネットインフラストラクチャでは、複数のビジネスによる IP アドレスの共有が一般的に行われていることは事実です。しかし、悪意のある行為者をブロックすることによって多数の正規の小規模ビジネスのサービスが意図せずダウンしたり、正規のトラフィックがブロックされたりするという認識は正しくありません。静的ルーティングの時代では、これは正当な懸念事項でしたが、Fastly のプログラム可能なリアルタイムのエッジ機能の登場により、時代遅れのものとなりました。

選択的フィルタリングの複雑さに苦労している組織もあるかもしれませんが、Fastly はネットワークレイヤー (レイヤー3) だけでなく、アプリケーションレイヤー (レイヤー7) でも動作します。これにより、より細かなアプローチが可能になります。Fastly では、個々の URL パス、ヘッダー、暗号化トークンをリアルタイムで検査できます。また、数十のサイトと数百万に及ぶ接続にわたるトラフィックを相関させることで、明らかな著作権侵害のパターンを見つけることも可能です。さらに、Fastly はプロアクティブにネットワークをモニタリングし、明らかな海賊行為のパターンを見つけると共に、スポーツリーグなどのコンテンツ制作者が不正ストリームを発見した際に Fastly に通報できるメカニズムを提供しています。これにより、個々の海賊アカウントだけでなく、違法者が作成した他のソックパペットアカウントも停止することができます。特定のストリームが海賊版と識別された場合、エッジで終了させることができ、同じインフラストラクチャ上の他のテナントに影響を与えることはありません。

簡単に言えば、家全体を封鎖する必要はなく、違法行為に使われている特定の部屋のドアにだけ鍵をかければよいのです。

説明責任を通じて「オープン」の意味を再定義する

真に「自由でオープンなインターネット」とは、悪意のある行為者が匿名性を盾に、クリエイターやアスリート、エンターテイナーの作品の価値を下げることができるような環境ではありません。プロバイダーが「自由の権利」を盾に正当な削除要求を無視すると、インターネットが企業と消費者の両方にとってリスクの高い環境となる「コモンズの悲劇」が生まれてしまいます。

Fastly のオープンインターネットに対するビジョンは、透明性とパートナーシップに基づいています。顧客や権利保有者との緊密な関係を維持することで、私たちはインターネットが商業活動に適した場所であり続けることを保証します。Fastly のエッジベースのトークン検証とリアルタイム ACL (アクセス制御リスト) は、マイクロ秒単位でグローバルに更新されます。つまり、世界的なスポーツイベントなどの生放送をリアルタイムで盗難から保護し、これらのイベントに資金を提供する経済のエンジンが損なわれないようにします。

妥協のないスケーラブルなセキュリティ

インターネットを安全に保つには、事後的なブロックだけでは十分ではありません。プロアクティブなエンジニアリングと緊密な顧客関係の構築が必要です。Fastly が顧客中心の企業であるという評判の背景には、正当なユーザーと自動スクレイピングボットを区別する WAF やクライアントフィンガープリンティングなどのツールを提供していることがあります。

私たちは、プロバイダーとして「中立的」であることと、「無関心」であることは同義ではないと考えています。正規のトラフィックを超高速に処理しながら、違法なコンテンツをピンポイントで削除する技術的ノウハウを提供することで、Fastly は安全なインターネットとオープンなインターネットが両立することを証明しています。

最終的には、検閲と無秩序のどちらかではなく、レガシー思考とプログラマブルな未来のどちらかの選択です。Fastly は後者を選びました。

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ