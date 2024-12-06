エッジコンピューティングとエッジメッセージングの融合 - Fanout のご紹介

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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エッジコンピューティングとエッジメッセージングの融合 - Fanout のご紹介

Ashley Vassell

プロダクトマネージャー, Fastly

プロダクトCompute

オンラインエクスペリエンスに対するユーザーの期待が変化しているのと同様に、テクノロジーも急速に変化しています。オンラインゲーム、株式取引、SNS、メッセージングアプリケーションなど、自分の好みやニーズに合わせて瞬時にカスタマイズできる、リアルタイムまたはライブのオンラインエクスペリエンスを求めるユーザーが増えているのです。

エッジコンピューティングは、データとコンピューティング能力をエンドユーザーに近付けることで、こうした要求に応えます。Fastly の Compute は、グローバルに分散された大規模なアプリケーションを構築し、エッジでコードを実行する機能を備えています。また、エッジメッセージングは、ライブのオンラインエクスペリエンスの基盤として、さらに一歩進んだ機能を提供します。

こうした新たな期待に、エッジメッセージング機能を組み合わせるとどうなるでしょうか。そこでご紹介したいのが、限定公開 (LA) で提供を開始した Fastly の Fanout です。Fastly Fanout は、Fastly のインフラストラクチャに構築された Pub/Sub 方式のメッセージバスで、エッジメッセージング領域で動作します。 

ここで、Gartner のエッジメッセージングに関する解説をご紹介します。

「エッジメッセージングとは、デバイスからデータセンター、あるいはその逆の双方で、デバイスとデータセンター間の安定したイベント配信を行うものです。アプリケーションドメイン内でローカライズされたサービスとして提供され、フェデレーション方式のモデルに適しています」

Fastly のエッジにこうした機能を追加することで、私たちは世界最大のリアルタイムデータ配信ネットワークのひとつになります。

Fanout で構築できるもの

Fastly Fanout は、さまざまなユースケースを解決できる汎用性の高いソリューションです。低レイテンシのイベント配信というと、以下のような例が挙げられます。

  • 配達員の GPS 位置情報を地図上で追跡。

  • クロスデバイスのマルチプレイゲーム。

  • 1対1またはグループチャットのアプリケーション。

  • スポーツイベントの最新情報を受信。

  • Figma を使用し、同僚と同時にインターフェイスのデザイン作業を行う。

  • 同僚と同じ Google ドキュメントで共同作業をする。

しかし、ここで紹介した例だけが Fastly Fanout の機能のすべてではありません。ベータ版プログラムの提供期間中、多くのお客様にリアルタイムのユースケースで Fanout をお使いいただき、以下のような数々の成功が実現されました。 

  • IoT。グローバルにデプロイされたセンサーがローカルネットワーク上にない場合、ホームセンサーに双方向で信号を送信。 

  • エッジ接続。双方向通信のために、エッジサーバーとの永続的な接続を維持。

  • 簡素化。WebSockets サーバーを削除することで、不定期に発生するピークを基にサーバーのサイズ変更をする必要がなくなり、データセンターのフットプリントが低減。 

  • ライブストリーミングのティッカー。ライブ配信中のイベントに視聴者数を表示。

ここで紹介したように、Fanout でビジネスニーズを解決する方法や考えられるユーザージャーニーは無限にあります。django-eventstream などの Fanout 対応のフレームワークを既に使用しているアプリケーションでは、新しいコードを書かなくても Fanout を有効にすることができます。既にサーバーで Pushpin を使用している場合は、コードを変更することなく、Fanout に移行できます。また、初めてご利用される場合は、好みの言語の SDK を使用して開始できます。JS、Python、PHP、Ruby、Java、Go、.NET 用の SDK をご用意しています。Fanout の Pub/Sub 方式のコンポーネントと仕組みについては、スターターキットを含め、こちらで詳しく紹介しています。

ビジネスの未来

エッジコンピューティングとエッジメッセージングの融合は、リアルタイムデータ配信の未来です。そして、リアルタイムデータ配信とライブのオンラインエクスペリエンスは、ビジネスの未来を担っています。 

Fastly をご利用いただくことで、こうしたさまざまなエクスペリエンスを、高速で安全、かつ魅力的な方法で提供することができます。ほぼすべてのビジネス分野のユースケースに対応する Fanout は、お客様のビジネスを変革し、人々の関心を引きつけるプロダクトを生み出す能力を備えています。

Fanout を試してみませんか？Fastly のコントロールパネルで、Fanout を使ってみたい Fastly のコンピューティングサービスに移動し、30日間の無料トライアルを今すぐお試しください。

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