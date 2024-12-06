エッジコンピューティングとエッジメッセージングの融合 - Fanout のご紹介

オンラインエクスペリエンスに対するユーザーの期待が変化しているのと同様に、テクノロジーも急速に変化しています。オンラインゲーム、株式取引、SNS、メッセージングアプリケーションなど、自分の好みやニーズに合わせて瞬時にカスタマイズできる、リアルタイムまたはライブのオンラインエクスペリエンスを求めるユーザーが増えているのです。

エッジコンピューティングは、データとコンピューティング能力をエンドユーザーに近付けることで、こうした要求に応えます。Fastly の Compute は、グローバルに分散された大規模なアプリケーションを構築し、エッジでコードを実行する機能を備えています。また、エッジメッセージングは、ライブのオンラインエクスペリエンスの基盤として、さらに一歩進んだ機能を提供します。

こうした新たな期待に、エッジメッセージング機能を組み合わせるとどうなるでしょうか。そこでご紹介したいのが、限定公開 (LA) で提供を開始した Fastly の Fanout です。Fastly Fanout は、Fastly のインフラストラクチャに構築された Pub/Sub 方式のメッセージバスで、エッジメッセージング領域で動作します。

ここで、 Gartner のエッジメッセージングに関する解説をご紹介します。

「エッジメッセージングとは、デバイスからデータセンター、あるいはその逆の双方で、デバイスとデータセンター間の安定したイベント配信を行うものです。アプリケーションドメイン内でローカライズされたサービスとして提供され、フェデレーション方式のモデルに適しています」

Fastly のエッジにこうした機能を追加することで、私たちは世界最大のリアルタイムデータ配信ネットワークのひとつになります。

Fanout で構築できるもの

Fastly Fanout は、さまざまなユースケースを解決できる汎用性の高いソリューションです。低レイテンシのイベント配信というと、以下のような例が挙げられます。

配達員の GPS 位置情報を地図上で追跡。

クロスデバイスのマルチプレイゲーム。

1対1またはグループチャットのアプリケーション。

スポーツイベントの最新情報を受信。

Figma を使用し、同僚と同時にインターフェイスのデザイン作業を行う。

同僚と同じ Google ドキュメントで共同作業をする。

しかし、ここで紹介した例だけが Fastly Fanout の機能のすべてではありません。ベータ版プログラムの提供期間中、多くのお客様にリアルタイムのユースケースで Fanout をお使いいただき、以下のような数々の成功が実現されました。

ここで紹介したように、Fanout でビジネスニーズを解決する方法や考えられるユーザージャーニーは無限にあります。 django-eventstream などの Fanout 対応のフレームワークを既に使用しているアプリケーションでは、新しいコードを書かなくても Fanout を有効にすることができます。既にサーバーで Pushpin を使用している場合は、コードを変更することなく、Fanout に移行できます。また、初めてご利用される場合は、好みの言語の SDK を使用して開始できます。JS、Python、PHP、Ruby、Java、Go、.NET 用の SDK をご用意しています。Fanout の Pub/Sub 方式のコンポーネントと仕組みについては、スターターキットを含め、 こちら で詳しく紹介しています。

ビジネスの未来

エッジコンピューティングとエッジメッセージングの融合は、リアルタイムデータ配信の未来です。そして、リアルタイムデータ配信とライブのオンラインエクスペリエンスは、ビジネスの未来を担っています。

Fastly をご利用いただくことで、こうしたさまざまなエクスペリエンスを、高速で安全、かつ魅力的な方法で提供することができます。ほぼすべてのビジネス分野のユースケースに対応する Fanout は、お客様のビジネスを変革し、人々の関心を引きつけるプロダクトを生み出す能力を備えています。

Fanout を試してみませんか？Fastly のコントロールパネルで、Fanout を使ってみたい Fastly のコンピューティングサービスに移動し、30日間の無料トライアルを今すぐお試しください。