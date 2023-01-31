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Ashley Vassell
プロダクトマネージャー, Fastly
Ashley Vassell は Fastly のインフラストラクチャサービスチームで Product Manager を務め、Fastly のエッジクラウドプラットフォームのリアルタイム機能の拡張や、パフォーマンスおよび信頼性の向上に尽力しています。また、Fastly の ERG の取り組みのひとつである Blackly も率いています。好きな食べ物はピザで、趣味は動物と戯れることです。
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Fastly の Fanout でステートフルのリアルタイム通信がより簡単に
Fastly の Fanout によって、WebSocket の有無に関係なく誰もがステートフルのリアルタイム通信を簡単に利用できるようになりました。Fanout でオリジンだけでなく開発者への負担も軽減してみませんか？
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エッジコンピューティングとエッジメッセージングの融合 - Fanout のご紹介
Fastly の Fanout が 限定公開 (LA) されました。Fanout は Fastly のインフラストラクチャに構築された Pub/Sub 方式のメッセージバスで、エッジメッセージング領域で動作します。