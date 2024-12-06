Fastly が AWS セキュリティ・コンピテンシー・ステータスを取得

Fastly が Amazon Web Services ( AWS) のセキュリティ・コンピテンシー ・ステータスを取得したニュースを皆様に発表できることを大変嬉しく思います。本認定は、Fastly が実証済みのテクノロジーと深い専門知識を有し、クラウドセキュリティの目標を達成するためのサポートを顧客に提供していることを示しています。今回の達成は、近年 Gartner より 5年連続で「Web アプリケーション / API保護」部門における「Customers’ Choice」にも選出され、高い評価を獲得している Fastly の Next-Gen WAF に新たな栄誉が加わり、Fastly がセキュリティ業界で常に最新の専門知識を提供していることを多くの方々に知っていただく機会となりました。

「これは Fastly のスタッフ全員にとって素晴らしい功績であり、AWSとの強力なパートナーシップを表しています。Fastly は、AWS からセキュリティに関する専門性を高く評価されたことを誇らしく思います。今回の達成は、お客様にとってよりシンプルかつ使いやすいソリューションを提供するという Fastly の価値やコミットメントを示すものでもあります。Fastly のサービスが AWS Marketplace を通じて購入できるのも、私たちがパートナーとの購入プロセスの簡略化を目指している一例といえます。」(Fastly、Cloud Partner Director、Erica Ford)

本認定を取得するには、AWS パートナーネットワーク (APN) パートナーは AWS に関する深い専門知識を持ち、AWS 上でシームレスなソリューション提供が可能である必要があります。AWS セキュリティコンピテンシーを取得したことで Fastly は、組織が AWS 上で複雑なセキュリティソリューションを導入、開発、展開するのをサポートするよう設計された、補完的なテクノロジーを提供する APN メンバーとして認識されることになります。

セキュリティの分野における Fastly の豊富な経験は、安全で高速、信頼性の高いデジタルエクスペリエンスを創出したい世界中のユーザーのニーズに応えることを可能にします。Fastly の Next-Gen WAF は、速度を落とさずにセキュリティを強化し、サイトの信頼性を継続することができます。自動デプロイや既存の技術スタックとの統合が行えない一部の従来型 WAF とは異なり、Fastly の Next-Gen WAF は EC2 や Lambda、Fargate、App Mesh など、さまざまな AWS 環境にネイティブにデプロイできます。