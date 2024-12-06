Fastly と Glitch の連携によりエッジでの構築を簡素化

Fastly のサーバーレス・コンピューティング・プラットフォームである Compute@Edge により、普段使用している言語でエッジでのさらに柔軟なアプリケーション構築が可能になります。Fastly は、世界中のインターネットユーザーにより安全で、迅速かつ魅力的なデジタルエクスペリエンスを提供するという私たちのビジョンを共有するツールプラットフォームおよびコミュニティである Glitch との新たなパートナーシップにより、お客様が望む方法での構築を支援するというコミットメントを強化しています。

この統合により、エッジクラウドプラットフォーム上で Glitch アプリを Compute@Edge にデプロイできるようになり、高品質でカスタマイズされたデジタルエクスペリエンスの構築がさらに簡単になりました。

よりオープンで信頼性の高い Web サイトの構築

過去10年の間に、お客様は Fastly のプラットフォームでチケット販売用のキューイングシステム、マルチクラウドアーキテクチャ用の移行ツール、ペイウォールシステム、OAuth エンドポイントなどの驚嘆すべきツールやシステムを構築しています。また、マンデルブロ集合ジェネレーターと静的サイトホスティングシステム、ビデオ分析プラットフォーム、ビーコントラッカーを構築し、1日に百万単位のリクエストを受信しています。これらはすべて、HTTP リクエスト/レスポンスの検査と操作を容易にするために設計されたドメイン固有言語である Varnish Configuration Language (VCL) を使用して構築されました。

私たちは、さらに柔軟性を高め、お客様が Rust や JavaScript などの使い慣れた言語以外の言語も利用できるようにしたいと考えました。これが WebAssembly 上に構築された Compute@Edge の誕生につながり、任意の言語を導入するリスクを軽減し、Web サイトやアプリケーションを配信するためにパフォーマンスとセキュリティを強化した環境が実現しました。

一方で、この機能のパワーと柔軟性によってシステムが複雑化し、習得に時間がかかる可能性もあります。私たちは、このプラットフォームを可能な限り多様なグループの人々にとって使いやすいものにしたいと考えています。Glitch と提携した理由もここにあります。

私たちは、このプラットフォームを可能な限り多様なグループの人々にとって使いやすいものにしたいと考えています。Glitch と提携した理由もここにあります。

仕組み

Glitch の Web ベースの IDE およびデプロイシステム を使用すると、サーバーの構成と管理、DNS の管理、データベースのインストールが不要になり、コードのデプロイに最適な方法を探す必要がなくなるため、アプリの起動と実行を最大限に迅速化できます。ボタン1つ押すだけでアプリが実行されます。**

Glitch を利用することで、開発者がコミュニティから採用したアプリをアレンジすることも可能になります。気に入っているところもあるけれど、少し変えた方が良いと思ったら、お望みどおりにアレンジしてデプロイしてください。誰でもほとんどストレスなく独自のアプリの作成を始めることができる、このカスタマイズを歓迎する文化は、Web の真の民主化につながります。さらに重要な点は、素晴らしい技術を構築するために協力し合うことができる開発者コミュニティが育まれることです。

将来に向けた協力関係の強化

このパートナーシップを通じて、パフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティが強化された Web エクスペリエンスを誰でも享受できるようにハードルを下げるという私たちの共同の使命をさらに発展させていきます。Fastly のお客様と大規模な開発者コミュニティの両方が、 167 Tbps 以上のネットワーク容量 、 DDoS と次世代 WAF による保護 、データセンターのグローバルな分散、低レイテンシ、市場で最速の製品よりも 100倍速い起動時間 など、エッジクラウドプラットフォームのパワーとスケーラビリティをフルに活用し、Glitch の使い勝手の良さを享受できます。

これこそ未来の Web に期待されるもの、すなわち、それぞれの組織が結集して強みを活かし、より多くの人々に Web を開放することです。Glitch と共にその最前線に立つことを喜ばしく思います。