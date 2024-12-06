Fastly と Glitch の連携によりエッジでの構築を簡素化

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

Fastly と Glitch の連携によりエッジでの構築を簡素化

Simon Wistow

VP Strategic Initiatives, Fastly

WebAssemblyCompute

Fastly のサーバーレス・コンピューティング・プラットフォームである Compute@Edge により、普段使用している言語でエッジでのさらに柔軟なアプリケーション構築が可能になります。Fastly は、世界中のインターネットユーザーにより安全で、迅速かつ魅力的なデジタルエクスペリエンスを提供するという私たちのビジョンを共有するツールプラットフォームおよびコミュニティである Glitch との新たなパートナーシップにより、お客様が望む方法での構築を支援するというコミットメントを強化しています。

この統合により、エッジクラウドプラットフォーム上で Glitch アプリを Compute@Edge にデプロイできるようになり、高品質でカスタマイズされたデジタルエクスペリエンスの構築がさらに簡単になりました。

よりオープンで信頼性の高い Web サイトの構築

過去10年の間に、お客様は Fastly のプラットフォームでチケット販売用のキューイングシステム、マルチクラウドアーキテクチャ用の移行ツール、ペイウォールシステム、OAuth エンドポイントなどの驚嘆すべきツールやシステムを構築しています。また、マンデルブロ集合ジェネレーターと静的サイトホスティングシステム、ビデオ分析プラットフォーム、ビーコントラッカーを構築し、1日に百万単位のリクエストを受信しています。これらはすべて、HTTP リクエスト/レスポンスの検査と操作を容易にするために設計されたドメイン固有言語である Varnish Configuration Language (VCL) を使用して構築されました。

私たちは、さらに柔軟性を高め、お客様が Rust や JavaScript などの使い慣れた言語以外の言語も利用できるようにしたいと考えました。これが WebAssembly 上に構築されたCompute@Edge の誕生につながり、任意の言語を導入するリスクを軽減し、Web サイトやアプリケーションを配信するためにパフォーマンスとセキュリティを強化した環境が実現しました。

一方で、この機能のパワーと柔軟性によってシステムが複雑化し、習得に時間がかかる可能性もあります。私たちは、このプラットフォームを可能な限り多様なグループの人々にとって使いやすいものにしたいと考えています。Glitch と提携した理由もここにあります。

私たちは、このプラットフォームを可能な限り多様なグループの人々にとって使いやすいものにしたいと考えています。Glitch と提携した理由もここにあります。

仕組み

Glitch の Web ベースの IDE およびデプロイシステムを使用すると、サーバーの構成と管理、DNS の管理、データベースのインストールが不要になり、コードのデプロイに最適な方法を探す必要がなくなるため、アプリの起動と実行を最大限に迅速化できます。ボタン1つ押すだけでアプリが実行されます。**

Glitch を利用することで、開発者がコミュニティから採用したアプリをアレンジすることも可能になります。気に入っているところもあるけれど、少し変えた方が良いと思ったら、お望みどおりにアレンジしてデプロイしてください。誰でもほとんどストレスなく独自のアプリの作成を始めることができる、このカスタマイズを歓迎する文化は、Web の真の民主化につながります。さらに重要な点は、素晴らしい技術を構築するために協力し合うことができる開発者コミュニティが育まれることです。

将来に向けた協力関係の強化

このパートナーシップを通じて、パフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティが強化された Web エクスペリエンスを誰でも享受できるようにハードルを下げるという私たちの共同の使命をさらに発展させていきます。Fastly のお客様と大規模な開発者コミュニティの両方が、167 Tbps 以上のネットワーク容量DDoS と次世代 WAF による保護、データセンターのグローバルな分散、低レイテンシ、市場で最速の製品よりも100倍速い起動時間など、エッジクラウドプラットフォームのパワーとスケーラビリティをフルに活用し、Glitch の使い勝手の良さを享受できます。

これこそ未来の Web に期待されるもの、すなわち、それぞれの組織が結集して強みを活かし、より多くの人々に Web を開放することです。Glitch と共にその最前線に立つことを喜ばしく思います。

ベータ版 (Beta) プログラムへの登録の詳細については、Glitch の Web サイトをご覧ください。

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ