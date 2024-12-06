将来のニーズに応える CDN : インフラストラクチャとネットワークの検討が重要な理由

優れた CDN とは、高いパフォーマンスだけを意味するものではありません (もちろん パフォーマンスは非常に重要です が)。ビジネスが CDN に求める要件を考える際には、CDN の基盤となるインフラストラクチャやネットワークについて深く掘り下げる必要があります。CDN の基盤となる技術は、ビジネスの成長に応じてスケール可能である必要があり、企業の成長を妨げるボトルネックになってはいけません。

CDN が提供するパフォーマンスと機能セットには、基盤にあるネットワークで使用されているテクノロジーやアーキテクチャ、ソフトウェアによるハードリミットがあります。これは現在のパフォーマンスにおいても重要ですが、そのせいで CDN がお客様のビジネスの拡大に合わせてスケールするのが困難になり、将来的に必要なサービスを提供し続けられなくなる場合、特に深刻です。インターネットは急速に進化していますが、それに伴いインターネットやストリーミング体験におけるパフォーマンスや安全性、信頼性に対するユーザーの期待も高まるばかりです。ベンダーの切り替えには多額のコストがかかるため、長期的なニーズに応えられるベンダーを選ぶことが大切です。

CDN のインフラストラクチャが重要な理由

CDN ネットワークの先進性、限界、技術的負債を評価する方法がいくつかあります。パフォーマンスの低い多数の配信拠点 (POP) を非効率的に運用するのではなく、少数ながらパワフルで 効率の高い POP を使用してネットワークを稼働させられるテクノロジーが採用されているアーキテクチャとネットワークを選ぶ必要があります。また、ネットワークインフラストラクチャが完全にソフトウェア定義型で、完璧なコントロールや最適化が不可能なロードバランサーやルーターなどのハードウェアコンポーネントによってレイテンシが増えることがないものをお勧めします。これは将来的な拡張においても非常に重要です。ソフトウェア定義型ネットワークでは、時代の流れと共に変化する顧客やインターネットのニーズに合わせて各機能の更新やアップグレード、最適化を行うことが可能です。

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単一のグローバルネットワーク上ですべての機能とプロダクトを運用していることも重要なチェックポイントです。単一のグローバルネットワークを管理して発展させるだけで済むので、効率性において大きなメリットがあります。例えば、機能の一部が別のネットワーク上にある場合、各ネットワークで管理と更新のコストが発生するため、結果的に高くつきます。さらに、ネットワーク間の移動によりレイテンシが追加されます。その結果、パフォーマンスに加えてイノベーションもスローダウンし、このような非効率性によってもたらされるコストは顧客に転嫁されます。

最後に、効率的かつセキュアな最新プロトコルの採用など、プラットフォームは顧客に代わって多くのことに対応できる必要があります。現在、これには HTTP3、QUIC、TLS 1.3 のサポートなどが含まれますが、最速かつ最も安全性の高い最新の選択肢にプロアクティブに移行し、顧客側の努力を必要とすることなく常に優れたサービスを提供し続けられることを保証できる CDN をお選びください。

CDN を最大限に活用する

最新のアーキテクチャを採用し、統合プラットフォームを備えた CDN は、可視性と可用性を大幅に向上させ、レイテンシを短縮し、パフォーマンスを高めることができます。新しい CDN を探している場合や、現在利用可能な選択肢を評価したい場合は、Fastly の包括的な 究極の CDN バイヤーズガイド をご覧ください。パフォーマンス、リアルタイムの可視性、設定機能など、さまざまな情報を網羅しています。

信頼性が高く、安全で高速な CDN を使用して、最良のデジタル体験を提供しましょう。そうでない場合、パフォーマンスの低下やコストの増加、Webサイトやアプリの遅延といった困難な問題に直面することになります。