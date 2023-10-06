クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス David King, Ashley Hurwitz ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。 2026年6月16日

AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由 Ashley Hurwitz, David King 現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。 2026年5月07日

アプリとAPIのセキュリティにおける3つの高コストなミスとその回避方法 David King, Ashley Hurwitz コストのかかるアプリおよび api セキュリティのミスを回避します。WAF評価を効率化し、TCOを見積もり、アジャイル開発を取り入れて最適なセキュリティを実現する方法を学びましょう。 2025年10月20日

将来のニーズに応える CDN : インフラストラクチャとネットワークの検討が重要な理由 Ashley Hurwitz 優れたパフォーマンスを確保することだけでなく、CDN のインフラストラクチャとネットワークを詳しく検証することも重要です。 2024年7月31日

商戦期のデータ保護に役立つガイド Ashley Hurwitz このガイドでは、Fastly の Next-Gen WAF で商戦期を乗り切るのに役立つ、サイバーセキュリティのベストプラクティスをご紹介します。 2023年11月14日