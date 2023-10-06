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Ashley Hurwitz
Content Marketing Manager, Fastly
Ashley Hurwitz は Fastly の Content Marketing チームの一員として、テック企業向けに興味深いストーリーを作成し、ブランドの知名度向上やコンテンツ戦略に取り組んでいます。余暇には、読書やビデオゲーム、ニコラスケイジの映画を楽しんでいます。
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