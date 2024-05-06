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Cody Arnold
高度なプロフェッショナルサービス担当 Senior Director, Fastly
Cody Arnold は、Fastly の高度なプロフェッショナルサービス (セキュリティサービス、セキュリティサポート、QUAC) の Senior Director です。テクノロジー業界に10年以上携わってきた Cody は、アナリスト、エンジニア、リーダーシップなど、さまざまな役職を務めてきました。キャリアの大部分で顧客に直接対応する職務についてきた Cody は、攻撃を受けている最中でも、あるいは単純なサポートリクエストへの対応でも、Fastly のお客様が世界レベルのエクスペリエンスを得られるよう全力を注いでいます。Fastly の仲間やお客様をサポートしていないときは、青少年のスポーツチームのコーチをしたり、野球チーム Atlanta Braves の試合を観戦したり、自分の農場で作業をしたりして過ごしています。
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Managed Security Service のアクセシビリティを向上
世界レベルの保護を利用できるようにしましょう。Fastly の新しい Managed Security Professional は、最も重要なアプリと API を、24時間年中無休で専門家が防御します。
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業界をリードするマネージドセキュリティへのコミットメント
Managed Security Service のお客様向けに Fastly が提供する業界初の Time to Notify SLA (通知時間に関する SLA) により、セキュリティに対するプロアクティブなコミットメントを得ることができます。