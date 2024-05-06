Cody Arnold は、Fastly の高度なプロフェッショナルサービス (セキュリティサービス、セキュリティサポート、QUAC) の Senior Director です。テクノロジー業界に10年以上携わってきた Cody は、アナリスト、エンジニア、リーダーシップなど、さまざまな役職を務めてきました。キャリアの大部分で顧客に直接対応する職務についてきた Cody は、攻撃を受けている最中でも、あるいは単純なサポートリクエストへの対応でも、Fastly のお客様が世界レベルのエクスペリエンスを得られるよう全力を注いでいます。Fastly の仲間やお客様をサポートしていないときは、青少年のスポーツチームのコーチをしたり、野球チーム Atlanta Braves の試合を観戦したり、自分の農場で作業をしたりして過ごしています。

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