KV Store のご紹介 : エッジでパワフルなアプリケーションを実現

A/B テストや配信データのパーソナライズ、リスト管理など、さまざまな用途でエッジのメリットを活用することに感心がある Fastly のお客様を対象に、「KV Store」の販売を開始しました。

KV Store は、Fastly ネットワーク上でエッジコンピューティング機能向けに堅牢なグローバルストレージを提供します。Fastly のサーバーレス・コンピューティング・プラットフォームをご利用のお客様は、すでにエッジでロジックやデフォルトのキャッシュ動作にアクセスすることで、さまざまなメリットを得ていますが、ロジックにより柔軟性を持たせるためのツールを求めていました。KV Store によって必要な柔軟性を確保し、セントラルクラウドからデータを取得せずにさまざまなことが可能になります。

昨年、私たちは KV Store の ベータ版 </u>を公開し、多くのお客様にお試しいただきました。ベータ版の段階では、お客様がパフォーマンスを細かく調整し、新たな機能領域を発見するのをサポートしました。お客様や、Fastly を検討している皆さまからいただいたフィードバックは非常に肯定的で、他のキーバリューソリューションと比べて KV Store に明らかなパフォーマンス上のメリットがあることが報告されました。エッジや API 経由でデータの高速な読み取りと書き込みを可能にする KV Store を使用してデータを保存、コントロール、キャッシュすることで、オリジンへの依存を軽減しながら、新たなユースケースを構築できます。この度、KV Store へのアクセスをすべてのお客様に提供することができ、大変嬉しく思います。

KV Store のメリット

スピード : Fastly のネットワークを通じてオブジェクトを配信

バルク処理 : 10万以上の大量更新をサポート

無制限の KV Store キー

大きなファイルサイズのサポート : 25 MB まで対応可能 (リクエストにより最大 100 MB まで対応)

KV Store の仕組み

エッジアプリケーションがセントラルクラウドやオリジンサーバーからデータを取得する必要がある場合、エッジコンピューティングのメリットが大きく損なわれます。パフォーマンスが高く、エッジでの書き込みが可能でサービスに最適化されたデータストアを提供する KV Store を使用してこの問題を解決し、極めてレイテンシが低いキーバリューストアでエッジアプリケーションをさらに強化できます。これにより、セントラルクラウドからデータを取得する必要なく、エッジでデータの保存、コントロール、キャッシュが可能になります。データが期限切れになることはなく、複数のコンピューティングサービスでデータを共有できます。

これにより、以下のメリットがもたらされます。

エンドユーザーとのインタラクションの高速化

ストレージコストとデータ送信コストの削減

フォールトトレランスの強化

「KV Store を使用してエンドユーザーの近くでデータのステージングや保存を行うことで、さらに複雑なエッジアプリケーションを容易に構築し、より高速かつセキュアなエンドユーザーエクスペリエンスを実現できます。- Lakshmi Sharma、Fastly、Chief Product & Strategy Officer

ユースケースの例

KV Store は、エッジで配信されるアプリケーションの構築や強化において、非常に便利なツールです。エッジ、または API 経由でデータの高速な読み取りと書き込みを可能にする KV Store を使用してデータを保存、コントロール、キャッシュすることで、オリジンへの依存を減らし、新たなユースケースを実現できます。以下は、KV Store のユースケースの例です。

A/B テストのサポート

A/B テストのファイルを Fastly で保存することで、A/B テストツールのパフォーマンスを向上できます。 これにより、プロバイダー API のオリジンへの負荷が大幅に軽減され、サービスプロバイダーのレスポンスにおける差異を大規模に改善できます。

配信データのパーソナライズ

ユーザーのプロファイルデータをエッジに保存することで、セントラルデータストアからデータを取得する必要がなくなり、ページコンテンツをリアルタイムでパーソナライズしてユーザーエンゲージメントを強化できます。

リスト管理 : IP 制限と URL のリダイレクト

エッジネットワークのトラフィックを最適化するのに使用される膨大な量のリストを保存して管理できます。 KV Store は、1億以上の項目の膨大な量のリストに対応できます。

カスタム URL の短縮、SEO ツール

KV Store を活用して短縮されたカスタム URL を保存し、配信する オープンソース </u>プロジェクトをご覧ください。

KV Store の詳細

KV Store は、Fastly のコンピューティングソリューション向けの Ultimate パッケージ</u> にて、限定公開中すぐにご購入いただけます。 詳細については japan@fastly.com </u> までお問い合わせください。