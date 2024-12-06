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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
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KV Store のご紹介 : エッジでパワフルなアプリケーションを実現

Bryan Hackett

Edge Data、Principal Product Manager, Fastly

プロダクトCompute

A/B テストや配信データのパーソナライズ、リスト管理など、さまざまな用途でエッジのメリットを活用することに感心がある Fastly のお客様を対象に、「KV Store」の販売を開始しました。

KV Store は、Fastly ネットワーク上でエッジコンピューティング機能向けに堅牢なグローバルストレージを提供します。Fastly のサーバーレス・コンピューティング・プラットフォームをご利用のお客様は、すでにエッジでロジックやデフォルトのキャッシュ動作にアクセスすることで、さまざまなメリットを得ていますが、ロジックにより柔軟性を持たせるためのツールを求めていました。KV Store によって必要な柔軟性を確保し、セントラルクラウドからデータを取得せずにさまざまなことが可能になります。 

昨年、私たちは KV Store のベータ版</u>を公開し、多くのお客様にお試しいただきました。ベータ版の段階では、お客様がパフォーマンスを細かく調整し、新たな機能領域を発見するのをサポートしました。お客様や、Fastly を検討している皆さまからいただいたフィードバックは非常に肯定的で、他のキーバリューソリューションと比べて KV Store に明らかなパフォーマンス上のメリットがあることが報告されました。エッジや API 経由でデータの高速な読み取りと書き込みを可能にする KV Store を使用してデータを保存、コントロール、キャッシュすることで、オリジンへの依存を軽減しながら、新たなユースケースを構築できます。この度、KV Store へのアクセスをすべてのお客様に提供することができ、大変嬉しく思います。

KV Store のメリット

  • スピード : Fastly のネットワークを通じてオブジェクトを配信

  • バルク処理 : 10万以上の大量更新をサポート

  • 無制限の KV Store キー

  • 大きなファイルサイズのサポート : 25 MB まで対応可能 (リクエストにより最大 100 MB まで対応)

KV Store の仕組み

エッジアプリケーションがセントラルクラウドやオリジンサーバーからデータを取得する必要がある場合、エッジコンピューティングのメリットが大きく損なわれます。パフォーマンスが高く、エッジでの書き込みが可能でサービスに最適化されたデータストアを提供する KV Store を使用してこの問題を解決し、極めてレイテンシが低いキーバリューストアでエッジアプリケーションをさらに強化できます。これにより、セントラルクラウドからデータを取得する必要なく、エッジでデータの保存、コントロール、キャッシュが可能になります。データが期限切れになることはなく、複数のコンピューティングサービスでデータを共有できます。

これにより、以下のメリットがもたらされます。

  • エンドユーザーとのインタラクションの高速化

  • ストレージコストとデータ送信コストの削減

  • フォールトトレランスの強化

「KV Store を使用してエンドユーザーの近くでデータのステージングや保存を行うことで、さらに複雑なエッジアプリケーションを容易に構築し、より高速かつセキュアなエンドユーザーエクスペリエンスを実現できます。- Lakshmi Sharma、Fastly、Chief Product & Strategy Officer

ユースケースの例

KV Store は、エッジで配信されるアプリケーションの構築や強化において、非常に便利なツールです。エッジ、または API 経由でデータの高速な読み取りと書き込みを可能にする KV Store を使用してデータを保存、コントロール、キャッシュすることで、オリジンへの依存を減らし、新たなユースケースを実現できます。以下は、KV Store のユースケースの例です。  

A/B テストのサポート 

A/B テストのファイルを Fastly で保存することで、A/B テストツールのパフォーマンスを向上できます。  これにより、プロバイダー API のオリジンへの負荷が大幅に軽減され、サービスプロバイダーのレスポンスにおける差異を大規模に改善できます。

配信データのパーソナライズ 

ユーザーのプロファイルデータをエッジに保存することで、セントラルデータストアからデータを取得する必要がなくなり、ページコンテンツをリアルタイムでパーソナライズしてユーザーエンゲージメントを強化できます。

リスト管理 : IP 制限と URL のリダイレクト

エッジネットワークのトラフィックを最適化するのに使用される膨大な量のリストを保存して管理できます。  KV Store は、1億以上の項目の膨大な量のリストに対応できます。

カスタム URL の短縮、SEO ツール

KV Store を活用して短縮されたカスタム URL を保存し、配信するオープンソース</u>プロジェクトをご覧ください。 

KV Store の詳細

KV Store は、Fastly のコンピューティングソリューション向けの Ultimate パッケージ</u>にて、限定公開中すぐにご購入いただけます。  詳細については japan@fastly.com</u> までお問い合わせください。 

また、Fastly キュメントや Developer Hub</u> のコードサンプルもご覧ください。Fastly のサーバーレスプラットフォームをまだご利用でないお客様は、ぜひ無料トライアルで Compute</u> を実際にお試しください。

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