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Compute: Neue CLI, Terraform API und Sprachunterstützung | Fastly

Tyler McMullen

Mitbegründer, Fastly

FirmennewsProduktWebAssembly

Unsere Serverless-Compute-Umgebung Computehandelt jetzt auch Traffic aus der Produktivumgebung. Dank dieser neuen Funktionen und Tools steht hochperformantem, sicherem und weltweit verteiltem Serverless Computing nichts mehr im Wege. 

Wir haben bereits darüber berichtet, wie Compute mittels einer 100-mal schnelleren Ausführung als andere Serverless-Lösungen das Problem der Kaltstartzeiten in den Griff bekommt und wie wir mittels Logging, Tracing-Funktionen und granularer Echtzeitmetriken Observability in unsere Serverless-Compute-Umgebung verflechten. Mit dem heutigen Release kommen erweiterte CLI-Funktionen, Unterstützung der Terraform API, Unterstützung weiterer Sprachen und vieles mehr hinzu, was Compute zur bisher entwicklerzentriertesten serverlosen Option macht. So gelingt Ihnen ein schnellerer Einstieg auf der Edge und Sie können nicht nur arbeiten, wie Sie wollen, sondern auch Ihre Entwicklung beschleunigen.

Die Einführung dieser Neuerungen markiert aber gleichzeitig das Ende der Betaphase von Compute. Kunden übertragen ab sofort Produktiv-Traffic wie Warteschlangen-Tokens, dynamische Edge-Personalisierung, Edge-Authentifizierung, vollständig serverlose Anwendungen und vieles mehr auf unsere Umgebung und bringen damit hochleistungsfähige serverlose Anwendungen auf die Edge. Sehen wir uns diese Neuerungen doch einmal genauer an.

Was gibt’s Neues bei Compute?

Schnellerer Umstieg auf die Edge
Was Kunden bislang vom Umstieg auf die Edge abhalten hat, ist unter anderem die Angst vor zu großen Startschwierigkeiten. Wir nehmen Ihnen diese Bedenken, indem wir Ihnen Ressourcen und Tools zur Verfügung stellen, die Ihnen die Migration auf die Edge erleichtern.

Mit unserer neuen, optimierten CLI können Sie Code direkt hochladen und bereitstellen und so Ihren Workflow optimieren und beschleunigen. Außerdem haben wir unseren Developer Hub zur zentralen Anlaufstelle für den Einstieg in Compute gemacht. Dort finden Sie jede Menge Anleitungen, Vorlagen und Starterkits für einen möglichst reibungslosen Umstieg auf die Edge. 

Flexible Entwicklungsoptionen
Basierend auf dem für Fastly bekannten Entwicklerfokus haben wir Compute dahingehend optimiert, dass Sie ganz nach Belieben arbeiten können. 

Wir haben unsere Sprachunterstützung um Rust und AssemblyScript (derzeit in der Betaphase) erweitert, was Ihnen die Flexibilität verschafft, in Ihrer bevorzugten Sprache zu programmieren. Gleichzeitig bringen wir Compute so einen Schritt weiter in Richtung einer sprachunabhängigen Zukunft. 

Und dank der neuen Observability über die UI/API können Sie Statistiken und Fehlermeldungen jetzt direkt über Compute überwachen und verwalten. Darüber hinaus unterstützen wir CI/CD- und Entwickler-Workflows, die Ihnen beispiellose sofortige Transparenz bieten, ganz gleich, was Sie gerade entwickeln.

Schnelle Ausführung
Für die Entwicklung auf Compute ist es entscheidend, schnell iterieren und eine enge Feedbackschleife einrichten zu können. Zusätzlich zu den superschnellen Startzeiten (Mikrosekunden!) für die Codeausführung und der innerhalb von Sekunden bereitgestellten Observability und kritischen Transparenz haben wir noch weitere Funktionen hinzugefügt, die sich gut in Ihre aktuellen DevOps- und CI/CD-Umgebungen integrieren lassen. 

Dank der Portierbarkeit von WebAssembly können Sie auf einer Vielzahl von Betriebssystemen und Befehlssatzarchitekturen arbeiten – sowohl im Browser als auch außerhalb. Außerdem erlaubt Ihnen eine standardisierte Systemschnittstelle (WASI), die Standardbibliothek Ihrer Sprache betriebssystemübergreifend zu nutzen, anstatt sich in jeder Umgebung ausschließlich auf proprietäre Schnittstellen verlassen zu müssen. 

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass wir an unserer Investition in Terraform festhalten. Mit dem Terraform Anbieter von Fastly können Sie die Fastly Infrastruktur als Code nutzen, um neue Infrastruktur schnell zu programmieren, zu konfigurieren und bereitzustellen.

Was kommt als Nächstes bei Compute?

Diese Verbesserungen sorgen für eine sofort verfügbare, hochperformante Umgebung mit der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, die Sie brauchen. Außerdem bieten wir Ihnen ein Nutzererlebnis, von dem Sie sicherlich genauso begeistert sein werden, wie wir es sind.

In einem nächsten Blogpost gehen wir der Frage nach, was Kunden mit Compute so alles entwickeln. In der Zwischenzeit können Sie sich bei uns registrieren, um Updates zum Thema Edge Computing zu erhalten.

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