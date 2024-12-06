Wir freuen uns, den Launch von Fastly Alerts </u> als Betaversion anzukündigen – mit neuen API-Funktionen und einer frischen Oberfläche. Echtzeittransparenz über kritische Komponenten Ihrer Infrastruktur und sofortige Warnmeldungen sind wichtig für die Aufrechterhaltung von Verfügbarkeit und Performance. Eine der am häufigsten von Kunden gewünschten Funktionen sind native, sofort verwertbare Warnmeldungen für Fastly Services. Unsere Kunden schätzen bereits unsere Logging-Integrationen </u> und Warntools. In manchen Fällen ist eine native Warnung direkt von Fastly allerdings hilfreich, um schnell reagieren zu können. Mit dem Launch von Fastly Alerts bringen wir automatisierte Warnfunktionen direkt auf die Fastly Plattform. So wird Ihr Team sofort benachrichtigt, wenn bei einzelnen Komponenten Ihrer Infrastruktur oder Anwendung Probleme mit der Performance und Zuverlässigkeit auftreten.

Vereinfachte Warnmeldungen für Ihr Team

Fastly hilft unseren Kunden, Integrationsprobleme und Performance-Einbußen zu vermeiden und gleichzeitig für Datenschutz zu sorgen. Unsere Funktionen und Möglichkeiten im Bereich Observability (Logging, Metriken und Tracing) geben Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Produkte.

Definitionen für Warnmeldungen erstellen

Definitionen für Warnmeldungen erstrecken sich über den gesamten Account und sind an einen bestimmten Service und eine bestimmte Servicemetrik gebunden. Legen Sie den Namen der Warnmeldung, den Service, die Datenquelle, die Metrik(en), den Schwellenwert, den Auswertungszeitraum und die Webhook-Integration fest – alles über unsere API oder die intuitive Nutzeroberfläche.

Alarmverlauf und Detailseiten anzeigen

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über alle aktiven Warnmeldungen und historische Warnereignisse. Nutzen Sie unsere Inline-Diagramme und Marker, um Probleme schnell zu beheben. Teilen Sie Links zu unseren detaillierten Warnungsseiten mit Kollegen.

Wir unterstützen Warnmeldungen zu allen Origin- und Domain-Metriken, die über unsere Historical API </u> verfügbar sind, sowie zu allgemeineren Service-Metriken wie 4XX-Fehlern, 5XX-Fehlern, Anfragevolumen und Bandbreite. Weitere Anwendungsfälle folgen in Kürze!

Funktionsweise des Webhooks für Slack

Verknüpfen Sie Ihre Warnmeldungen mit Ihren bestehenden Messaging-Tools wie Slack. Erhalten Sie eine Zusammenfassung der Warnmeldung mit schnellen, teilbaren Links zur Nutzeroberfläche. Integrationen mit anderen Messaging-Tools und Warnservices folgen demnächst!

Testen von Warnmeldungen

Testen Sie Warnmeldungen, bevor sie ausgelöst werden, um sicherzustellen, dass eine Benachrichtigung an die richtigen Teams und Kanäle gesendet wird und die Webhook-Integration ordnungsgemäß funktioniert.

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