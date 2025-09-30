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Bringen Sie Ordnung ins Chaos mit Fastly API Discovery

Lorraine Bellon

Senior Product Marketing Managerin für Sicherheit

Anna Jensen

Technical Product Manager

SecurityProdukt

TL;DR:

  • APIs steuern alles, sind aber unordentlich, schnelllebig und schwer abzusichern.

  • Teams ertrinken in Schatten-APIs, Dokumentenpflege und endlosen Krisensituationen.

  • Lernen Sie Fastly API Discovery kennen, das Ihnen sofortige Transparenz mit einem Klick bietet: keine Konfigurationen, keine zusätzliche Infrastruktur

  • Erkennen Sie automatisch unbekannten Traffic, reduzieren Sie das Rauschen und halten Sie Ihre APIs sicher und konform.

  • Weniger Zeit mit der Jagd nach Überraschungen verbringen, mehr Zeit, um coole Sachen zu bauen 🚀 (und vielleicht sogar ein bisschen mehr Schlaf)

Hier bei Fastly sprechen wir häufig mit Entwicklern und Plattformteams. Was ist das wichtigste Fazit aus diesen Gesprächen? Alle sind müde, und wir könnten alle ein längeres Wochenende gebrauchen (oder zumindest ein weiteres Nickerchen😴).

Produktivumgebungen ändern sich ständig. Jeden Tag wird der Berg der geerbten technischen Schulden größer, Produkte müssen schneller gebaut und ausgeliefert werden, und die Pflege der Dokumentation wird schwieriger. Es wird noch komplizierter, wenn Ihre Teams umstrukturiert werden, wenn wichtige technische Mitarbeiter ausscheiden oder den Arbeitsplatz wechseln, oder wenn im Rahmen einer Fusion neue Technologien erworben und integriert werden. Sie haben nur begrenzte Transparenz in die laufenden Aktivitäten Ihrer Software, obwohl mehr Tools als je zuvor entwickelt und als Build erstellt werden, um genau diese Aufgabe zu erfüllen.

Anstatt ein Held zu sein und Probleme zu stoppen, bevor sie beginnen, spielen Sie ein endloses Whack-a-Mole-Spiel, wenn die Dinge unweigerlich kaputt gehen (Hallo, die ganze Nacht durchgemacht – ich hoffe, Sie haben Ihre Energydrinks mitgebracht). Trotz all dieser Herausforderungen müssen Sie Produktivumgebung Software schnell und effektiv ausliefern. Wenn das Tempo nie nachlässt, ist es schwer, einen Sinn im Chaos zu finden, und das würde jede vernünftige Person nachts um den Schlaf bringen.

Die Sicherung von Software in der Produktivumgebung ist schwierig 😵‍💫

Insbesondere ist die Sicherung von APIs wirklich schwierig. APIs sind das Lebenselixier moderner Organisationen – sie ermöglichen es Apps, ihren Nutzern den Großteil ihrer digitalen Funktion bereitzustellen, und sie sind der Weg, über den die meisten Produktivumgebungssysteme die sensiblen, wertvollen Daten übertragen, die von Cyber-Angreifern am meisten begehrt werden. APIs sind jedoch schwer zu verwalten und noch schwieriger abzusichern. Sie bewegen sich schnell, gehen oft kaputt und sind berüchtigt dafür, beliebte Ziele für Ausbeutung zu sein. Es ist nicht einfach, den Überblick über die Vorgänge in einem modernen Produktivumgebungssystem zu behalten, und es wird noch schwieriger, wenn es im Verborgenen geschieht. APIs sind selbst unter normalen Bedingungen schwer zu verstehen und zu pflegen, und es ist schwierig, etwas gegen den Missbrauch von APIs zu unternehmen, bevor er passiert. Ein strenger API-Lebenszyklusprozess wäre hilfreich, aber wer hat die Zeit, einen komplexen Prozess zu entwickeln und zu pflegen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Dokumentationen zu verwalten, Schatten-APIs zu identifizieren oder sich intensiv mit den Feinheiten einer API zu beschäftigen, um Probleme in der Produktivumgebung zu lösen, die Ihr Unternehmen beeinträchtigen?

Unser Netzwerk verarbeitet einen erheblichen Teil des weltweiten Internet-Traffics, was uns hilft, relevante Trends bei der API-Usage und Sicherheitsherausforderungen in unserem Kundenstamm zu überwachen. Eine kürzlich durchgeführte Fastly-Umfrage ergab, dass im Durchschnitt 145 Apps gesichert werden müssen, und alle dazugehörigen APIs müssen von denselben überlasteten Teams entwickelt, integriert, überwacht, verwaltet, eingestellt und gesichert werden. Nicht nur müssen Sie die APIs verwalten, die Sie intern erstellt haben, sondern auch alle kritischen Funktionen, die über Infrastruktur-as-Code oder Drittanbieter-Integrationen mit API-Zugriff in Ihre Plattform gelangen. Erschwerend kommt hinzu, dass die explosionsartige Zunahme der Usage von KI-Plattformen und LLMs (und der dazugehörigen APIs) zu einem beispiellosen Anstieg der API-Anforderungen, Verwaltungsherausforderungen und Sicherheitslücken geführt hat, die keine der bestehenden API-Verwaltungslösungen ausreichend bewältigen konnte.

Keine Alarme und keine Überraschungen 🚨

Je nach Größe Ihres Teams kann ein Engineer für Hunderte von APIs verantwortlich sein, und viele davon übertragen wertvolle und vertrauliche Kundendaten. Es gibt nie genug Stunden am Tag, um alles vollständig zu verstehen, bevor unweigerlich etwas kaputt geht und entweder ein Problem in der Produktivumgebung verursacht oder eine Anfälligkeit für eine Sicherheitsstörung schafft. Der API-Verwaltungsprozess ist oft undurchsichtig, mit manuellen Prozessen und begrenzten Ressourcen. Ohne ausreichende Automatisierung und Transparenz ist es schwierig, den richtigen Kontext zu erhalten, um fundierte Entscheidungen im API-Management und bei der Missbrauchsabwehr zu treffen. 90 % der Entscheidungsträger im Bereich Sicherheit berichten, dass das aktuelle wirtschaftliche und politische Klima ihr Sicherheitsbudget und ihre Kaufentscheidungen beeinflusst hat, was bedeutet, dass es wichtiger denn je ist, Dinge zu vereinfachen, um beim Aufbau und der Entwicklung Ihrer Produktivumgebung Geld, Zeit und Energie zu sparen.

Einfach ausgedrückt: Wenn es um API-Management geht, möchten Sie keine Überraschungen. Um effektive Entscheidungen treffen zu können, müssen Sie wissen, dass sich APIs wie erwartet verhalten und genau das tun, was sie sagen, dass sie tun werden. Das bedeutet, dass auf Ihre APIs ordnungsgemäß zugegriffen wird, dass sie auf Anforderungen angemessen reagieren und dass sie weiterhin den Unternehmensrichtlinien, Marken- und Datenschutzstandards sowie den regulatorischen Anforderungen Ihrer spezifischen Branche entsprechen. Die Wartung des Vorhandenen ist ein Teil – Sie müssen jedoch auch neue APIs hinzufügen, vorhandene APIs mit neuen Funktionen oder Korrekturen aktualisieren, alte APIs verwerfen, Redirect und entfernen sowie die API-Dokumentation an interne und externe Stakeholder verteilen. None davon ist möglich, wenn Sie nicht wissen, was existiert, und „was existiert“ ist ein sich ständig bewegendes Ziel. Selbst wenn Sie über eine Dokumentation zum idealen Zustand der API-Funktion verfügen, benötigen Sie echte und aktuelle Daten über den beobachtbaren Zustand Ihres API-Universums, um ein effektives Schema-Management und eine effektive API-Sicherheit durchzusetzen.

Schützen und verwalten Sie Ihre APIs überall 💪.

Die Verwaltung Ihrer APIs muss keine Last sein, und der erste Schritt zum Aufräumen besteht darin, zu wissen, was Sie aufräumen müssen. Wir freuen uns, Fastly API Discovery einzuführen, das Ihnen hilft, Ihre API einfach zu entdecken, zu überwachen und zu sichern. Durch die kontinuierliche Überwachung Ihres API-Traffics innerhalb des umfangreichen Edge-Netzwerks von Fastly ist dieses neue Tool darauf ausgelegt, Ihre API-Angriffsfläche zu verstehen, Ihre API-Governance zu automatisieren und Ihre Entwicklungs-Workflows zu beschleunigen. 

Mit nur einem Klick zu aktivieren, Fastly API Discovery erstellt in Sekundenschnelle einen sofortigen und ständig aktualisierten Snapshot Ihres API-Traffics im gesamten Fastly Edge-Netzwerk. Wissen ist Macht – Sie werden in der Lage sein, schnell zu verstehen, was passiert, unbekannten oder unerwünschten API-Traffic zu identifizieren, um ihn zu bewerten oder abzulehnen, Vertrauen zu gewinnen, dass Ihre APIs wie erwartet funktionieren, und gezielte Entscheidungen zur API-Missbrauchsabwehr auf der gesamten Fastly-Plattform zu treffen.

Ein Screenshot des API-Discovery-Dashboards von Fastly.

Abbildung 1: API Discovery

Schalten Sie es ein und beginnen Sie mit dem Entdecken

Die Verwaltung von APIs kann schwierig sein, aber API Discovery ist so konzipiert, dass es einfach ist. Sie können API Discovery auf Ihren vorhandenen Fastly Auslieferung- oder Compute Services mit einem einzigen Schalter aktivieren und sofort mit dem Abrufen von Daten beginnen – keine komplizierten Konfigurationen oder Deployments erforderlich! Der Service wird automatisch die eingehenden API-Anforderungen an Ihre Dienste identifizieren und aufzeichnen, sodass Sie nie etwas Neues verpassen. Sie können APIs einfach nach Domain, normalisiertem URL-Pfad und Methode zusammenfassen. Sie werden neue, aktualisierte und unbeabsichtigte API-Anforderungen automatisch erkennen, und es ist einfach, alle entdeckten Probleme mit begleitenden Sicherheitsprodukten wie Fastly Next-Gen WAF zu entschärfen.

Was macht Fastly API Discovery anders?

  • Automatisierte URL-Normalisierung: Viele unserer Konkurrenten benötigen dafür eine explizite Konfiguration, aber wir erledigen das automatisch und ohne zusätzliche Einstellungen.

  • Aktivierung in einem Schritt: Keine weitere Konfiguration oder Bereitstellung erforderlich, und keine Abhängigkeit von einer Infrastruktur wie einem API-Gateway.

  • Vorhersehbare Abonnement-Preise: Keine Gebühren für einzelne APIs, mit einer festen monatlichen Gebühr und zusätzlicher nutzungsbasierter Abrechnung

  • Flexibilität, nur für das zu zahlen, was Sie benötigen: Eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie nicht alle teuren Funktionen einer umfassenderen API-Sicherheitssuite wünschen oder benötigen.

Schlafen Sie beruhigt in dem Wissen, dass die APIs unter Kontrolle sind 😻

Alles wird durch Teamarbeit erledigt, aber Ihre Teams, die Apps erstellen und sichern, haben unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele. Fastly API-Sicherheit hilft dabei, die Barrieren zwischen ihnen abzubauen, indem gemeinsame Datensätze und Werkzeuge bereitgestellt werden, um Ihnen den richtigen Kontext zur richtigen Zeit für eine kollaborative Entscheidungsfindung zu bieten. Sie werden die Gewissheit erlangen, dass Ihre APIs unter Kontrolle sind, und Ihre API-Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben schneller abschließen können. API Discovery entlastet sowohl die Plattform Entwicklerteams als auch die Sicherheitsteams, sodass Sie weniger Stress mit dem API-Management haben und mehr Zeit für zufriedenstellende, wertvolle Arbeit gewinnen.

Mit den richtigen Tools können Sie Transparenz und Sicherheit in Ihr API-Management integrieren und automatisieren. API Discovery hilft Ihren Teams, synchron zu bleiben und sich an Ihre übergeordneten Geschäftszielen anzupassen. Auf diese Weise können Sie sich auf das konzentrieren, was Ihnen wirklich wichtig ist – coole Dinge zu versenden und Mehrwert auszuliefern.

Aktivieren Sie API Discovery mit nur einem Klick. Erhalten Sie sofortige Transparenz, reduzieren Sie den Lärm und halten Sie Ihre API sicher – ohne Aufwand. Bereit, uns auszuprobieren? Erleben Sie es in Aktion mit einer personalisierten Demo oder chatten Sie mit unserem Team von Sicherheitsexperten, um zu erfahren, was Fastly für Sie tun kann.

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