Cómo proteger tus datos durante las fiestas

Puede que esta época sea la favorita para quienes buscan las mejores ofertas del año, pero para los ingenieros de fiabilidad de sitios, estas semanas son un quebradero de cabeza. Las ventas del Cyber Monday alcanzaron los 11 300 millones de dólares en 2022 </u>, lo cual presenta una oportunidad más para que los delincuentes saquen partido del alto volumen de compras online. No obstante, estos ataques no se dan un solo día del año, por lo que es crucial que tu negocio esté preparado en todo momento.

La seguridad abarca muchos aspectos, de modo que hemos recopilado prácticas recomendadas para todos ellos, desde tu CDN hasta el WAF. Hablamos, por ejemplo, de las reglas de prevención del fraude de tarjetas regalo, las ventajas de la seguridad gestionada y la protección ante ataques de DDoS masivos, como el reciente Rapid Reset, ante el que los clientes de Fastly estuvieron a salvo. En esta entrada encontrarás más información sobre la metodología de Fastly </u>.

¿Quieres pasar lo que queda de año sin estrés ni preocupaciones? Repasa estas entradas del blog, que te ayudarán a sacar provecho de nuestros productos y prepararte para las próximas semanas, por muy movidas que se presenten.

Unas fiestas llenas de seguridad

**Seguridad reforzada con CDN y WAF unificados

**Gracias a varias herramientas existentes, como JA3 y unos cuantos encabezados, la CDN de Fastly puede servir para enriquecer datos y, al mismo tiempo, mejorar la visibilidad del WAF de última generación (NGWAF). A cambio, las decisiones de seguridad que se configuran en el NGWAF se pueden aplicar en el edge de nuestra red de distribución, con la posibilidad de penalizar aún más a los atacantes. Cuando se preparan para el Black Friday, las empresas deben aprovechar cada herramienta que esté a su disposición, sin contratar nuevos proveedores ni desajustar los flujos de trabajo. En este artículo </u> descubrirás cómo puedes sacar partido de todo el ecosistema de Fastly.

Prevención del fraude de tarjetas regalo con el WAF de última generación

Las estafas con tarjetas regalo se han vuelto muy populares a la hora de atacar marcas de comercio electrónico y retail online, que ven cómo quedan afectadas su reputación y la confianza de los consumidores. Si usas un WAF antiguo, puede que el tiempo de respuesta y las acciones de defensa lleven mucho tiempo y esfuerzo mientras no llegas a perfeccionarlos. No obstante, los retailers que quieran modernizar su estrategia de seguridad y proteger sus sitios durante los días del Black Friday pueden servirse del WAF de última generación de Fastly para poner freno al fraude de tarjetas regalo en la misma capa de la aplicación. Descubre cómo utilizar la creación de reglas de plantilla y reglas personalizadas para detectar y mitigar el fraude de tarjetas de regalo mediante el NGWAF </u>.

**El éxito que nace del caos: consejos de seguridad gestionada para el Black Friday

**La semana del Black Friday, los equipos comerciales celebran el aumento de las ventas, pero el personal de ciberseguridad, que suele contar con pocos recursos, debe lidiar con todos los ciberdelincuentes que se esconden en el ingente tráfico. Con tal de estar más y mejor preparadas, muchas organizaciones recurren a los servicios de seguridad gestionados para aumentar su capacidad y optimizar la disponibilidad y el tiempo de actividad. Sigue estos consejos clave </u> para rebajar el estrés durante la campaña de Navidad y descubre cómo te puede ayudar el equipo de servicios de seguridad gestionados de Fastly, disponible las 24 horas.

Ocho recomendaciones para preparar la semana del Black Friday con el WAF de última generación

Bots, bloqueos y copias de seguridad. Tienes muchas maneras de optimizar el NGWAF de Fastly de cara a ese gran acontecimiento que es el Black Friday. Por suerte, no tienes que arruinarle el fin de semana a tu ingeniero de fiabilidad del sitio por falta de preparación. ¿Te quitan el sueño los picos de tráfico o la mitigación de ataques? Sigue leyendo y encontrarás trucos y consejos esenciales para evitar las interrupciones con estos sencillos pasos </u>.

**Optimización con «La guía de la seguridad multicapa para aplicaciones»

**Si consideras positivo examinar la seguridad desde diferentes niveles, en esta guía vamos más allá y proponemos ocho estrategias para unificar la seguridad de aplicaciones. Una estrategia multicapa aplicada a tus sistemas te puede preparar para cualquier circunstancia, desde el aumento del tráfico por el Black Friday hasta el bloqueo preventivo de direcciones IP maliciosas. Descubre cómo puedes mejorar el estado de tu seguridad con ideas para las distintas capas de tu organización y arquitectura. Hazte con el whitepaper. </u>

Sobrevivir más allá de las fiestas