Las redes de distribución de contenidos (CDN) son un sistema de servidores distribuidos que trabajan para ofrecer contenido y páginas web a los usuarios en función de su ubicación geográfica, mejorando el rendimiento y reduciendo la latencia. Almacenan en caché y guardan los archivos esenciales de los sitios web, como páginas HTML, archivos JavaScript, archivos CSS, imágenes y vídeos, en servidores edge, lo que se traduce en tiempos de carga más cortos para los usuarios finales.

El uso de una CDN es fundamental para cualquier organización que opere online, es decir, prácticamente todas. Lo siguiente proporciona conocimientos clave sobre por qué una CDN es importante y qué buscar entre los proveedores de CDN disponibles.

¿Cuáles son las ventajas de una CDN potente?

Una CDN puede aportar un valor añadido al optimizar el rendimiento web y mejorar la experiencia online de tus usuarios finales, lo que se traduce en una mayor reputación y fidelidad a la marca. Al aumentar el rendimiento, la disponibilidad, la escalabilidad y la seguridad y, al mismo tiempo, reducir los costes, las CDN aportan un enorme valor a cualquier empresa.

Las CDN se han convertido en una herramienta esencial para mejorar el rendimiento de los sitios web y las aplicaciones, y para garantizar la mejor experiencia de uso posible. Entre las principales ventajas de usar una CDN se encuentran:

Latencia reducida: una CDN eficaz minimiza el retraso entre la petición de datos y su distribución al almacenar en caché el contenido de tu sitio web en servidores cercanos a tus clientes, por lo que el tiempo de espera es menor.

Rendimiento mejorado: al enviar el contenido desde servidores edge locales, tus clientes pasarán menos tiempo esperando a que se carguen las páginas y los activos, incluidos aquellos con un gran ancho de banda y contenido multimedia, lo que se traduce en mayores niveles de satisfacción gracias a una experiencia de uso más fluida.

Mejora la seguridad: las mejores CDN proporcionan capas adicionales de seguridad , por ejemplo:

Protección contra ataques DDoS mediante el filtrado del tráfico para identificar peticiones maliciosas

CDN repartidas por el mundo que, gracias a su gran capacidad y ancho de banda, pueden dar cabida a un tráfico excepcional y evitar que alcance tu servidor de origen.

Protección de los datos con certificados Secure Socket Layer (SSL) y de seguridad de la capa de transporte (TLS), que garantizan un alto nivel de cifrado y autenticación.

Cortafuegos de aplicaciones web (WAF), que analizan y canalizan cada petición HTTP, bloquean las amenazas a la capa de la aplicación (capa 7) y dejan pasar solamente el tráfico seguro.

Las CDN pueden utilizar tecnología de detección para identificar y neutralizar rápidamente los bots que realizan tareas automatizadas y que pueden utilizarse para llevar a cabo ataques maliciosos.

Reducción de costes: al almacenar contenidos en caché, una CDN reduce el volumen de datos que deben transmitirse desde y hacia tus servidores de origen. Esto se traduce en un ahorro de costes de infraestructura para tu empresa, ya que el mismo contenido llega a más usuarios finales, pero se requieren menos recursos. Las CDN también pueden ayudar a reducir los costes de ancho de banda al redirigir el tráfico desde el servidor de origen hasta los servidores de la CDN.

Mayor escalabilidad: durante los periodos de mayor afluencia, como las rebajas del Black Friday o el lanzamiento de nuevos productos, una CDN se puede escalar con facilidad para gestionar las oleadas de tráfico inusualmente grandes que recibe tu sitio web. Esta escalabilidad bajo demanda permite a las empresas normalizar su gasto en servidores y evitar pagar por almacenamiento que no utilizan durante las horas valle.

Visibilidad mejorada: la velocidad del sitio es un factor importante que tienen en cuenta los motores de búsqueda. Al mejorar los tiempos de carga mediante el almacenamiento en caché y la distribución de contenidos, una CDN influye positivamente en la forma en que los motores de búsqueda ven tu sitio. Con una mejor visibilidad, puedes obtener más tráfico orgánico y exposición.

Mayor disponibilidad o «resiliencia»: las CDN permiten que los sitios web y las aplicaciones estén «siempre disponibles», lo que evita que los mensajes de error frustren a tus usuarios finales. Si un servidor de origen se cae, la CDN puede seguir suministrando el contenido en caché más reciente a los usuarios desde puntos de presencia (POP) distribuidos de manera estratégica y geográfica.

¿Quién necesita una CDN?

¿Quién necesita una CDN? La respuesta más breve es: cualquiera que haga negocios online. Aunque todo el mundo puede beneficiarse de ella, hay algunas categorías a las que una CDN les resulta especialmente útil:

Cualquier sitio web que quiera mejorar el SEO y las conversiones

Incluso los sitios web más pequeños se benefician de una CDN, ya que los más rápidos:

Consiguen un mejor posicionamiento en Google gracias a la mejora de los Core Web Vitals.

Reducen las tasas de rebote al ofrecer una experiencia de uso fluida.

Generan confianza al ofrecer páginas seguras y de carga rápida.

Sitios web de comercio electrónico

Si vendes algo online, cada segundo de tiempo de carga en tu sitio web importa. Los estudios demuestran una y otra vez que incluso unos segundos de retraso en el tiempo de carga pueden hacer que los posibles clientes abandonen tu página web. Una CDN:

Reduce los tiempos de carga de las páginas para compradores globales.

Garantiza la fiabilidad durante los picos de tráfico, como las rebajas o las épocas festivas.

Mejora las conversiones al distribuir una experiencia de compra fluida.

Medios de comunicación y plataformas de streaming

Los servicios de vídeo bajo demanda, las plataformas musicales y las redes de videojuegos dependen de una distribución de contenidos a alta velocidad. Una CDN:

Reduce al mínimo el almacenamiento en búfer y la latencia.

Admite el streaming adaptativo para distintos dispositivos y anchos de banda.

Se adapta sin problemas para gestionar millones de usuarios simultáneos.

Negocios y marcas globales

Para las empresas que se dirigen a públicos de distintos continentes, una CDN:

Reduce la latencia al distribuir contenido desde los servidores edge locales.

Ayuda a cumplir con los requisitos regionales de cumplimiento (como el RGPD) con distribución localizada.

Mejora el SEO al aumentar la velocidad del sitio, un factor de clasificación de Google.

Blogs y medios de comunicación con gran número de visitas

Los sitios web con mucho contenido pueden ralentizarse rápidamente si no se optimizan. Una CDN:

Acelera la distribución de texto, imágenes y anuncios.

Gestiona los picos repentinos de tráfico durante eventos virales.

Reduce la carga del servidor para evitar fallos.

Aplicaciones web y plataformas SaaS

Para empresas que ofrecen herramientas o servicios online:

Una CDN mejora la experiencia de uso gracias a la rápida carga de los recursos.

Protege las aplicaciones contra ataques DDoS y el tráfico malicioso.

Garantiza el tiempo de actividad durante los periodos de mayor uso.

¿Cuáles son las principales funciones que hay que buscar en una CDN?

1. Cobertura global de la red. La proximidad de los servidores a tu público objetivo garantiza una distribución rápida del contenido. Busca una CDN con una red de servidores repartidos estratégicamente por todo el mundo. Un sistema extenso de ubicaciones de servidores, conocidas como puntos de presencia, o PoP, reduce la latencia y garantiza una carga rápida de las páginas en diferentes regiones.

2. Rendimiento y velocidad. La velocidad influye enormemente en los niveles de interacción de los usuarios y tu capacidad para retenerlos. Una CDN de calidad garantiza un rendimiento óptimo mediante un tiempo hasta el primer byte (TTFB) reducido. Los mecanismos de almacenamiento en caché avanzados agilizan la distribución de contenido dinámico entre los usuarios que vuelven. El soporte para protocolos modernos como HTTP/3 y QUIC mejora aún más los tiempos de carga.

3. Escalabilidad y fiabilidad. Una CDN fiable es capaz de gestionar los picos de tráfico y un gran número de usuarios simultáneos sin problemas ni interrupciones. Su red escala automáticamente para dar cabida a los picos de demanda de los usuarios, lo que garantiza el funcionamiento constante del sitio web durante los periodos de mayor actividad .

4. Características de seguridad. La seguridad de tu sitio web y de tus usuarios siempre ha sido un aspecto crítico para tu empresa. Sin embargo, gracias a la disponibilidad generalizada de herramientas de IA, los ciberdelincuentes son cada día más sofisticados. Tu proveedor de CDN debe ofrecer funcionalidades de seguridad avanzadas, como por ejemplo:

5. Opciones de personalización y configuración. Cada empresa tiene necesidades únicas, por lo que no existe una solución válida para todas. Las funciones flexibles de una CDN, como las reglas de almacenamiento en caché avanzadas, te permiten optimizar el almacenamiento y la distribución de los distintos tipos de contenido. Ten en cuenta las capacidades de informática en el edge , ya que permiten ejecutar código y servicios personalizados cerca de tus usuarios y en el borde de la red. Estas funciones aportan a tu empresa la agilidad necesaria para adaptar la red a medida que cambian las necesidades con el tiempo.

6. Análisis y creación de informes. El conocimiento basado en datos es fundamental para mejorar de manera continua. Por lo tanto, busca una solución con informes exhaustivos que facilite métricas de rendimiento para identificar los cuellos de botella y garantizar que tengas acceso a las siguientes herramientas de análisis y creación de informes:

Informes de uso del ancho de banda para gestionar los gastos

Herramientas sólidas de creación de registros y resolución de problemas para solucionar rápidamente las incidencias

Análisis en tiempo real para mantener una alta calidad de servicio para los usuarios

7. Optimización de contenidos. Una distribución de contenidos más rápida se traduce en una mayor satisfacción de los clientes. Elige una CDN que cuente con herramientas avanzadas para analizar y optimizar recursos como imágenes , scripts y vídeos. Las técnicas de compresión de imágenes y archivos reducen el tamaño de los archivos sin comprometer la calidad, lo que agiliza la carga de las páginas y mejora las tasas de conversión. La optimización del streaming de vídeo, mediante tecnologías como la velocidad de bits adaptable, garantiza una reproducción fluida en todos los dispositivos.

8. Rentabilidad. Una CDN debe escalar de forma asequible a medida que aumenta tu tráfico. Da prioridad a los proveedores que ofrezcan unos precios transparentes para gestionar mejor los costes. Las opciones flexibles de pago por uso ayudan a controlar los gastos, ya que solo se cobra por los recursos utilizados, lo que evita los costes derivados de la capacidad no utilizada.

9. Herramientas de pruebas y supervisión. Elige una CDN con una gran variedad de funcionalidades orientadas a las pruebas y la supervisión. Las opciones de pruebas de carga y de estrés permiten validar el rendimiento en diversas condiciones. Si recibes alertas sobre el deterioro del rendimiento, podrás realizar una rápida resolución de problemas para mantener la calidad del servicio y solucionar los incidentes de forma proactiva.

10. Atención al cliente y documentación. Elige una CDN que ofrezca asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de distintos canales. Los foros comunitarios fomentan el aprendizaje entre pares, mientras que los proveedores con bases de conocimiento completas garantizan una comprensión clara de las configuraciones óptimas.

¿Cuáles son los 5 principales proveedores de CDN?

Entre los cinco principales proveedores de CDN se encuentran Fastly, Cloudflare, Akamai, Amazon CloudFront y Google Cloud CDN.

Aquí tienes una tabla comparativa con las características principales de cada proveedor para que puedas decidir cuál es la solución más adecuada para tus necesidades.

Funcionalidad Fastly Cloudflare Akamai Amazon CloudFront Google Cloud CDN Cobertura de red global Centros de distribución estratégicamente situados para lograr la máxima eficiencia Buena cobertura de PoP Amplia presencia global, miles de servidores Numerosas ubicaciones edge + cachés regionales Eje central global de Google Rendimiento y velocidad Excelente rendimiento de baja latencia, especialmente para contenido dinámico y API debido a la computación en el edge Muy rápido, alta latencia global Alto rendimiento a escala Alto rendimiento mediante el eje central de AWS Alto rendimiento aprovechando la red de Google Escalabilidad Altamente escalable, con una capacidad en el edge de varios terabits y escalabilidad dinámica Altamente escalable Buena escalabilidad Prácticamente ilimitada dentro de la infraestructura de AWS Altamente escalable dentro de GCP Fiabilidad Alta fiabilidad gracias al procesamiento distribuido en el edge y a la reducción de la carga en el origen Tiempo de actividad aceptable Buenos Contratos de Nivel de Servicio Buena fiabilidad Buena fiabilidad Características de seguridad WAF robusto, protección contra ataques DDoS y mitigación de bots integrados en el edge Potente protección contra ataques WAF, DDoS y bots Seguridad empresarial avanzada AWS Shield y WAF Seguridad de Google Cloud y frente a ataques DDoS Personalización y configuración Extremadamente altas: edge totalmente programable Moderadas a altas Altas pero complejas Muy altas Moderadas Análisis y creación de informes Análisis y observabilidad en tiempo real con bucles de retroalimentación instantánea Buenos paneles de control Análisis empresarial avanzado Registros detallados de AWS Integrados con la supervisión de GCP Optimización del contenido Fuerte: optimización de imágenes en tiempo real, almacenamiento en caché dinámico, purga instantánea Optimización de imágenes, compresión Optimización avanzada de contenidos multimedia Almacenamiento en caché y protección de origen Almacenamiento en caché integrado y herramientas de Google Atención al cliente Sólido soporte empresarial; ideal para equipos técnicos y cargas de trabajo de alto rendimiento Asistencia por niveles Asistencia técnica premium para empresas Planes de asistencia de AWS Asistencia técnica de Google Cloud

Así te ayuda Fastly

Escoger la red de distribución de contenidos (CDN) adecuada puede ser un factor determinante para tu estrategia de negocio. Aunque todas las CDN afirman resolver los problemas de velocidad y fiabilidad, la solución adecuada debe ofrecer un conjunto completo de funciones que cumplan esta promesa.

La solución CDN de Fastly destaca por su versatilidad y su impresionante historial. Fastly cuenta con la infraestructura sólida para garantizar que tus sitios, aplicaciones y API funcionen a máxima velocidad con seguridad, escalabilidad y resiliencia integradas.

Fastly incluye, entre otras, las siguientes ventajas: