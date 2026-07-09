Cómo proteger tu servidor MCP con Fastly

A medida que las organizaciones adoptan rápidamente agentes de IA y flujos de trabajo agénticos, los servidores Model Context Protocol (MCP) se están convirtiendo en un nivel de integración fundamental entre los modelos de IA y los sistemas Enterprise. Aunque aceleran el desarrollo y simplifican la integración de herramientas, también introducen una nueva clase de desafíos de seguridad. A diferencia del tráfico de API tradicional, que suele ser determinista y de alcance limitado, el tráfico de MCP permite el descubrimiento dinámico de herramientas, interacciones impulsadas por lenguaje natural y la orquestación a través de límites de confianza. Estas características amplían la superficie de ataque y requieren controles de seguridad que van más allá de la Protección de API convencional.

Cuando una importante editorial global se dirigió a Fastly para pedir ayuda para proteger el eje central de su servidor MCP, que conecta sus agentes de IA con datos y herramientas financieras en tiempo real, nuestro equipo se puso manos a la obra para crear un prototipo cuya arquitectura cualquier organización puede seguir para proteger la suya. A continuación se describen el proceso y los resultados que lograron, proporcionando una referencia práctica para las organizaciones que trabajan para proteger sus propios entornos MCP.

Prototipo de protección de MCP de Fastly

Para proteger su servidor MCP, el prototipo de Fastly debía cumplir tres requisitos clave:

Detectar y mitigar vectores de ataque específicos de la IA – deben mitigarse los ataques del Open Web Application Security Project y los específicos de la IA dirigidos al servidor MCP

Garantiza un rendimiento a escala de producción — Es obligatoria una latencia inferior a 100 ms y la solución debe gestionar al menos 100 Mbit/s de rendimiento

Permite complejidad de autenticación — Debe permitirse una combinación de modelos de autenticación basados en IP, en token y mTLS sin falsos positivos

Para abordar estos requisitos, el prototipo combinó la flexibilidad y la personalización de varias capacidades existentes de Fastly. Aunque no entraremos en los detalles de su implementación única (pero estaremos encantados de ayudar a tu organización a reproducir en privado los resultados de seguridad), cada una de estas soluciones proporcionó al cliente otro nivel de protección para su servidor MCP.

Así es como el prototipo los combinó para resolver los requisitos del cliente:

La red global de Fastly ofrece mucho más que 578 Tbit/s de capacidad global y ventajas de rendimiento, ya que permite a los clientes implementar lógica de tráfico personalizada a medida que entra en la red. Esta flexibilidad de configuración permitió implementar reglas según lo previsto cuando el tráfico MCP llegó a nuestra red, que bloqueaban automáticamente tipos de contenido inesperados como xml y restringían métodos HTTP.

Fastly Bot Management proporciona visibilidad del tráfico automatizado que se dirige al servidor MCP, lo que permite crear reglas para bloquear clientes de automatización no deseados, bots con huellas digitales deficientes y, en general, tráfico de bots malicioso.

Fastly Next-Gen WAF ofrece la capacidad de mitigar ataques de Open Web Application Security Project y ataques específicos de LLM, como la inyección de prompts codificada y las frases de jailbreak. El prototipo aprovecha sus capacidades de limitación de frecuencia para incorporar políticas contra IP o claves de interfaz de programación de aplicaciones que superaban las normas previstas.

Fastly Media Shield proporciona un punto de presencia de Fastly designado como ancla para todo el tráfico del servidor MCP antes de que llegue finalmente al origen. Esto permite al prototipo reducir la carga en el origen y, al mismo tiempo, acelerar las conexiones al reducir el tiempo necesario para costosos handshakes de múltiples idas y vueltas.

Resultados clave

Con estas cuatro soluciones implementadas y ajustadas para proteger el servidor MCP del cliente, el equipo llevó a cabo una prueba de 10 semanas para ver cómo se ajustaba a los requisitos del cliente y descubrió que los superaba con creces.

Requisito Métrica deseada Resultado Latencia (media) < 100 ms Menos de 50 ms Rendimiento de carga 100 Mbps Logrado Tamaño máximo de la carga útil 200 MB+ 500 MB+ sin tiempos de espera Flexibilidad de autenticación Aceptación de modelos basada en IP, en token y en mTLS Logrado

Fastly para infraestructura de IA

La plataforma de Fastly está situada de forma única en la ruta de la petición para proteger y acelerar la infraestructura de agentes de IA, porque fue diseñada específicamente para el edge, donde el rendimiento y la seguridad deben coexistir.

Rendimiento sin concesiones: La inspección añade una latencia insignificante; la escala global y la resiliencia de Fastly mantienen el rendimiento de los agentes de IA

Seguridad programable: Las reglas de red y del WAF de última generación pueden ajustarse a los nuevos patrones del tráfico MCP y agéntico

Visibilidad en tiempo real: Los equipos de seguridad lo ven todo, casi en tiempo real, sin esperar a exportaciones por lotes de registros

Mitigación de amenazas nativa de IA: Las políticas para la inyección de prompts, el uso indebido de herramientas y la enumeración impulsada por bots pueden crearse fácilmente y combinarse con protecciones listas para usar frente a ataques de estilo Open Web Application Security Project