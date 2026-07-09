Cómo proteger tu servidor MCP con Fastly

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Cómo proteger tu servidor MCP con Fastly

Ameet Bharwani

Staff Sales Engineer, Fastly

David King

Group Product Marketing Manager, Security

IAIngenieríaSeguridad

A medida que las organizaciones adoptan rápidamente agentes de IA y flujos de trabajo agénticos, los servidores Model Context Protocol (MCP) se están convirtiendo en un nivel de integración fundamental entre los modelos de IA y los sistemas Enterprise. Aunque aceleran el desarrollo y simplifican la integración de herramientas, también introducen una nueva clase de desafíos de seguridad. A diferencia del tráfico de API tradicional, que suele ser determinista y de alcance limitado, el tráfico de MCP permite el descubrimiento dinámico de herramientas, interacciones impulsadas por lenguaje natural y la orquestación a través de límites de confianza. Estas características amplían la superficie de ataque y requieren controles de seguridad que van más allá de la Protección de API convencional.

Cuando una importante editorial global se dirigió a Fastly para pedir ayuda para proteger el eje central de su servidor MCP, que conecta sus agentes de IA con datos y herramientas financieras en tiempo real, nuestro equipo se puso manos a la obra para crear un prototipo cuya arquitectura cualquier organización puede seguir para proteger la suya. A continuación se describen el proceso y los resultados que lograron, proporcionando una referencia práctica para las organizaciones que trabajan para proteger sus propios entornos MCP.

Prototipo de protección de MCP de Fastly

Para proteger su servidor MCP, el prototipo de Fastly debía cumplir tres requisitos clave: 

  • Detectar y mitigar vectores de ataque específicos de la IA – deben mitigarse los ataques del Open Web Application Security Project y los específicos de la IA dirigidos al servidor MCP

  • Garantiza un rendimiento a escala de producción — Es obligatoria una latencia inferior a 100 ms y la solución debe gestionar al menos 100 Mbit/s de rendimiento

  • Permite complejidad de autenticación — Debe permitirse una combinación de modelos de autenticación basados en IP, en token y mTLS sin falsos positivos

Para abordar estos requisitos, el prototipo combinó la flexibilidad y la personalización de varias capacidades existentes de Fastly. Aunque no entraremos en los detalles de su implementación única (pero estaremos encantados de ayudar a tu organización a reproducir en privado los resultados de seguridad), cada una de estas soluciones proporcionó al cliente otro nivel de protección para su servidor MCP. 

Así es como el prototipo los combinó para resolver los requisitos del cliente: 

  • La red global de Fastly ofrece mucho más que 578 Tbit/s de capacidad global y ventajas de rendimiento, ya que permite a los clientes implementar lógica de tráfico personalizada a medida que entra en la red. Esta flexibilidad de configuración permitió implementar reglas según lo previsto cuando el tráfico MCP llegó a nuestra red, que bloqueaban automáticamente tipos de contenido inesperados como xml y restringían métodos HTTP.

  • Fastly Bot Management proporciona visibilidad del tráfico automatizado que se dirige al servidor MCP, lo que permite crear reglas para bloquear clientes de automatización no deseados, bots con huellas digitales deficientes y, en general, tráfico de bots malicioso.

  • Fastly Next-Gen WAF ofrece la capacidad de mitigar ataques de Open Web Application Security Project y ataques específicos de LLM, como la inyección de prompts codificada y las frases de jailbreak. El prototipo aprovecha sus capacidades de limitación de frecuencia para incorporar políticas contra IP o claves de interfaz de programación de aplicaciones que superaban las normas previstas.

  • Fastly Media Shield proporciona un punto de presencia de Fastly designado como ancla para todo el tráfico del servidor MCP antes de que llegue finalmente al origen. Esto permite al prototipo reducir la carga en el origen y, al mismo tiempo, acelerar las conexiones al reducir el tiempo necesario para costosos handshakes de múltiples idas y vueltas.

Resultados clave

Con estas cuatro soluciones implementadas y ajustadas para proteger el servidor MCP del cliente, el equipo llevó a cabo una prueba de 10 semanas para ver cómo se ajustaba a los requisitos del cliente y descubrió que los superaba con creces.

Requisito

Métrica deseada

Resultado

Latencia (media)

< 100 ms

Menos de 50 ms

Rendimiento de carga

100 Mbps

Logrado

Tamaño máximo de la carga útil

200 MB+

500 MB+ sin tiempos de espera

Flexibilidad de autenticación

Aceptación de modelos basada en IP, en token y en mTLS

Logrado

Fastly para infraestructura de IA

La plataforma de Fastly está situada de forma única en la ruta de la petición para proteger y acelerar la infraestructura de agentes de IA, porque fue diseñada específicamente para el edge, donde el rendimiento y la seguridad deben coexistir.

  • Rendimiento sin concesiones:  La inspección añade una latencia insignificante; la escala global y la resiliencia de Fastly mantienen el rendimiento de los agentes de IA 

  • Seguridad programable: Las reglas de red y del WAF de última generación pueden ajustarse a los nuevos patrones del tráfico MCP y agéntico

  • Visibilidad en tiempo real: Los equipos de seguridad lo ven todo, casi en tiempo real, sin esperar a exportaciones por lotes de registros

  • Mitigación de amenazas nativa de IA: Las políticas para la inyección de prompts, el uso indebido de herramientas y la enumeración impulsada por bots pueden crearse fácilmente y combinarse con protecciones listas para usar frente a ataques de estilo Open Web Application Security Project

A medida que la IA y las tecnologías asociadas siguen aumentando su adopción, el prototipo de protección de servidores MCP de Fastly es solo un ejemplo de cómo Fastly puede ayudar a tu empresa a adoptar con confianza tecnologías emergentes sin aumentar el riesgo. Ponte en contacto con nosotros si quieres saber más sobre el prototipo o sobre cómo podemos ayudar a tu empresa en la era de la IA.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto