Los ataques de relleno de credenciales , una categoría de ciberataque en la que se utilizan nombres de usuario y contraseñas robados para acceder sin autorización a sitios web, son un subconjunto de los ataques de fuerza bruta . Los ataques de fuerza bruta son un tipo de ataque que tiene como objetivo explotar vulnerabilidades del sistema para obtener beneficios financieros, informativos y estratégicos con poco o ningún contexto.

El relleno de credenciales utiliza datos expuestos en sus intentos, mientras que la fuerza bruta utiliza contraseñas comunes e intentos aleatorios. La fuerza bruta es más bien un enfoque de martillo, mientras que el relleno de credenciales es más quirúrgico (de naturaleza específica y estratégica).

Relleno de credenciales

¿Qué son los ataques de relleno de credenciales?

El relleno de credenciales es un tipo de ciberataque en el que se utilizan nombres de usuario y contraseñas robados para obtener acceso no autorizado a múltiples sitios web y llevar a cabo actividades fraudulentas , aprovechando la práctica habitual de reutilizar contraseñas. Piensa en tus propias contraseñas: es muy probable que tengas un número reducido de ellas o incluso una sola con ligeras variaciones. Esa es precisamente la razón por la que los ataques de relleno de credenciales tienen éxito.

¿Cómo funciona el relleno de credenciales?

Para llevar a cabo un ciberataque de relleno de credenciales, los hackers utilizan credenciales de inicio de sesión robadas para intentar acceder a diferentes sitios web, empleando herramientas como redes de bots y rotación de direcciones IP para evitar ser detectados. Una vez que han iniciado sesión, los atacantes pueden apropiarse de la cuenta , convirtiendo una sola credencial robada en una amenaza mucho mayor.

Así es como se ve un ataque de relleno de credenciales:

Recopilación inicial de datos: los hackers obtienen listas de nombres de usuario y contraseñas robados en violaciones de datos o las compran en sitios delictivos de la red oscura. Estas listas pueden contener cientos de millones de nombres de usuario y contraseñas, y a menudo están disponibles para los delincuentes por una suma relativamente pequeña.

Infraestructura de validación de credenciales: En esta fase, los ciberdelincuentes utilizan programas informáticos especiales llamados bots para intentar iniciar sesión en muchos sitios web simultáneamente. Estos programas automatizados pueden probar miles de contraseñas por minuto. Para que los ataques sean más eficaces, los estafadores pueden ordenar a varios ordenadores infectados que trabajen juntos en una red de bots .

Mecanismos proxy y de rotación de IP : los atacantes utilizan herramientas especiales para ocultar el origen de los ataques cambiando las direcciones de red. Las múltiples ubicaciones falsas ayudan a enmascarar el origen real del ataque aún más eficazmente y a evitar la detección por parte de los sistemas de seguridad.

Tecnologías avanzadas de bots : los bots de IA son nuevas herramientas de piratería informática muy eficaces para imitar a personas reales en internet. Estos programas añaden incluso retrasos aleatorios y movimientos del ratón para engañar a los sistemas de seguridad.

Estrategias de distribución geográfica: los hackers lanzan ataques desde diferentes países del mundo para evitar sospechas. Los intentos de inicio de sesión provienen de lugares como Europa, Asia y América simultáneamente. La propagación de los ataques a todo el mundo hace que sea más difícil detenerlos.

Explotación de protocolos: Los atacantes buscan puntos débiles en la forma en que los sitios web gestionan los inicios de sesión y las contraseñas. Los problemas con las opciones de restablecimiento de contraseña facilitan el trabajo a los piratas informáticos. Una seguridad obsoleta o mal configurada aumenta las probabilidades de que un ataque sea exitoso.

¿Cómo puedes prevenir los ataques de relleno de credenciales?

Para prevenir los ataques de relleno de credenciales, es necesaria una estrategia de seguridad múltiple. Entre las mejores prácticas se encuentran las siguientes:

1. Autenticación multifactor avanzada. Añadir un segundo paso de inicio de sesión, como un código OTP enviado al teléfono, puede bloquear el acceso no autorizado, incluso cuando el delincuente ha obtenido una contraseña robada.

2. Integración biométrica conductual. El software de autenticación sensible al contexto puede mejorar aún más la protección analizando el comportamiento del usuario y sus patrones de interacción, como la forma en que los usuarios deslizan las pantallas o teclean. Comprobar estos patrones únicos bloquea los inicios de sesión falsos, incluso con la contraseña correcta.

3. Implementación de una arquitectura zero trust. Implementa sistemas de seguridad que exijan a los usuarios que demuestren su identidad cada vez que inicien sesión. Suponer que no existe confianza inherente detiene las violaciones de la seguridad antes de que comiencen, lo que garantiza que solo los usuarios verificados puedan acceder a datos sensibles.

4. Limitación de frecuencia adaptativa. Utiliza un software inteligente que detecte los intentos de inicio de sesión demasiado rápidos de las redes de bots. Ralentizar los inicios de sesión cuando esto ocurre permite investigar y detener los ataques. Este tipo de limitación de velocidad mantiene alejados a los bots de relleno de credenciales sin afectar a los usuarios reales.

5. Tecnologías avanzadas de detección de bots. Despliega herramientas de aprendizaje automático para diferenciar entre inicios de sesión humanos y patrones de actividad de bots automatizados . Bloquear los inicios de sesión simulados ayuda a evitar que se pongan en marcha campañas de relleno a gran escala.

6. Estrategias de autenticación sin contraseña. Adopta métodos de autenticación sin contraseña, como WebAuthn, que se basan en claves criptográficas vinculadas a dispositivos específicos. Estas estrategias eliminan los riesgos asociados a las contraseñas tradicionales, e inutilizan las credenciales robadas.

7. Rotación automatizada de credenciales. Asegúrate de que las credenciales de inicio de sesión se actualizan con regularidad mediante sistemas automatizados que fuercen el restablecimiento al detectar posibles riesgos. Esto evita que los atacantes reutilicen contraseñas y reduce el riesgo de violaciones de la seguridad causadas por errores humanos.

8. Integración con inteligencia sobre amenazas. Mantenerte actualizado sobre las nuevas vulnerabilidades garantiza que tu seguridad siga siendo eficaz ante las nuevas amenazas. Los recursos clave incluyen CERT/CC, SecurityFocus y la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades , que proporcionan información que se puede buscar y clasificar. Para obtener noticias detalladas sobre seguridad e información sobre amenazas, sigue fuentes como SANS Internet Storm Center , CERT-EU .

9. Tecnología de señuelo y engaño. Configura sistemas señuelo para desviar a los atacantes de los activos reales. Los señuelos no solo protegen tus sistemas, sino que también te ayudan a refinar tus estrategias de seguridad al recopilar datos valiosos sobre técnicas de piratería.

10. Pruebas de penetración continuas. Contrata a hackers éticos para realizar pruebas de penetración con regularidad y así poner a prueba a fondo las defensas de tu sistema. Ellos pueden identificar y analizar vulnerabilidades y ofrecer consejos sobre cómo fortalecer tus medidas de seguridad.

Ataques de fuerza bruta

¿Qué es un ataque de fuerza bruta?

Un ataque de fuerza bruta es un ciberataque en el que un hacker utiliza un programa informático para probar sistemáticamente diferentes combinaciones de contraseñas con el fin de acceder a una cuenta sin autorización.

Se llama "fuerza bruta" porque los atacantes dependen de la potencia informática para adivinar contraseñas repetidamente, en lugar de usar técnicas o habilidades avanzadas.

¿Para qué se utilizan los ataques de fuerza bruta?

Los ataques de fuerza bruta tienen como objetivo aprovechar las vulnerabilidades del sistema para obtener beneficios financieros, informativos y estratégicos. Según Google, este enfoque sigue siendo el método más utilizado para dirigirse a plataformas en la nube . Por ejemplo, un estudio del Centro de Respuesta a Emergencias de Seguridad de AhnLab (ASEC) muestra que los ataques de fuerza bruta están dirigidos a servidores , utilizando redes de bots y malware como Mirai y P2Pinfect para vulnerar los sistemas.

¿Cuáles son los diferentes tipos de ataques de fuerza bruta?

Existen varios tipos de ataques de fuerza bruta, uno de los cuales es el relleno de credenciales.

Relleno de credenciales: los hackers aprovechan las grandes listas de nombres de usuario, direcciones de correo electrónico y contraseñas robados en violaciones de datos anteriores, una táctica común conocida como relleno de credenciales .

Ataques de diccionario: los ciberdelincuentes suelen utilizar software capaz de probar infinitas combinaciones de palabras comunes en varios idiomas para descifrar contraseñas.

Ataques híbridos: son métodos sofisticados que combinan diferentes tipos. Por ejemplo, los hackers pueden combinar un plan de ataque de diccionario con permutaciones numéricas y de caracteres especiales, junto con contraseñas reales filtradas, para lograr una mayor precisión.

Ataques con tablas arcoíris: en este caso, los atacantes utilizan hashes de contraseñas precalculados para acelerar los procesos de descubrimiento de contraseñas. Cotejan copias de bases de datos a las que ya han accedido con tu sistema en busca de coincidencias para obtener acceso, lo que hace que estos ataques sean más rápidos y más difíciles de rastrear.

Ataques de máscara: estos tipos de ataque se centran en explotar patrones conocidos de estructura de contraseñas y requisitos de complejidad junto con información parcial. Por ejemplo, si conoces los primeros caracteres de una contraseña, los hackers pueden utilizar algoritmos para predecir los demás.

Ataques distribuidos: los grandes nodos computacionales se coordinan entre miles de dispositivos para aumentar la capacidad y la velocidad de la fuerza bruta.

Cómo prevenir el relleno de credenciales y los ataques de fuerza bruta

Cómo prevenir ataques de fuerza bruta

Evitar los ataques de fuerza bruta requiere establecer sistemas defensivos multicapa para detectar y detener los intentos de acceso no autorizados. Recuerda que los ataques de relleno de credenciales SON un tipo de ataque de fuerza bruta, por lo que estas estrategias se aplicarán a ambos.

Las siguientes prácticas recomendadas pueden ayudar a minimizar el riesgo de un ataque de fuerza bruta:

1. Implementa protocolos avanzados de autenticación. Actualiza las contraseñas básicas a la autenticación multifactor con funcionalidades de evaluación de riesgos adaptativas . Esto requerirá que tus clientes y empleados sigan pasos adicionales, como introducir códigos de un solo uso enviados a sus teléfonos o autenticarse con sus datos biométricos. Estas medidas dificultan considerablemente el acceso a las cuentas por la fuerza bruta.

2. Desarrolla políticas de contraseñas inteligentes. Conviene que impongas protocolos de contraseñas seguras que exijan una mayor complejidad y apliquen políticas relativas a la rotación y el vencimiento de las contraseñas. Utiliza plataformas de gestión de identidades centralizadas para añadir a una lista negra las contraseñas que suelen utilizarse en ataques, establece unos requisitos mínimos de longitud y tipos de caracteres, y recurre a herramientas basadas en la IA para identificar contraseñas débiles o reutilizadas e impedir su uso.

3. Diseña mecanismos sofisticados de limitación de frecuencia. Crea controles de acceso para bloquear los intentos fallidos de inicio de sesión que se realizan una y otra vez desde una misma dirección IP o rango de IP. Esto te protegerá de quienes intentan adivinar contraseñas sin descanso mientras mantienes el acceso para los usuarios legítimos. Asegúrate de que la configuración sea la adecuada para evitar el bloqueo involuntario de cuentas válidas.

4. Integra información sobre amenazas en tiempo real. Vincula la infraestructura de seguridad con plataformas de supervisión de amenazas globales para estar al corriente de las direcciones IP maliciosas, las credenciales en riesgo y las técnicas de ataque. Además, automatiza los sistemas de análisis para supervisar las redes y las cuentas en busca de indicios tempranos de ataques de fuerza bruta.

5. Optimiza la segmentación de red. Compartimenta estratégicamente tanto los sistemas como el acceso a los datos para limitar los daños si las credenciales se ven afectadas. Restringe la VPN y los puntos de entrada externos y concede a los empleados los permisos de acceso mínimos. Si atiendes los a clientes en una ubicación concreta, puedes utilizar el bloqueo geográfico para evitar que atacantes de otros países accedan a tus sitios web o aplicaciones.

6. Realiza pruebas de penetración periódicas. Pide a hackers éticos que intenten superar tus defensas mediante simulacros de ataques de fuerza bruta y otras ciberamenazas. Estas pruebas de penetración te ayudarán a detectar vulnerabilidades y reforzar continuamente la ciberseguridad.

7. Invierte en análisis del comportamiento. Crea perfiles de los patrones de uso habituales a partir del acceso a datos, aplicaciones y movimientos geográficos. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden

detectar automáticamente comportamientos anómalos indicativos de uso indebido de credenciales y cerrar sesiones sospechosas de forma preventiva.

¿Cómo puede ayudar Fastly a prevenir ataques de fuerza bruta?

Fastly ofrece una gran protección contra ataques de fuerza bruta gracias a un conjunto integrado de herramientas de seguridad diseñado para desplegar rápidamente defensas en capas en tu sitio web y tus aplicaciones.

Firewall de aplicaciones web (WAF) de última generación : el WAF de última generación de Fastly supervisa y filtra el tráfico web entrante y bloquea automáticamente las actividades sospechosas asociadas a los intentos de fuerza bruta. También proporciona visibilidad instantánea de las amenazas emergentes.

DDoS Protection: la solución te blinda ante los ataques de fuerza bruta distribuidos al absorber y filtrar el tráfico malicioso antes de que llegue a tus servidores.

Limitación de frecuencia: esta funcionalidad restringe rápidamente la cantidad de peticiones que un solo cliente o una sola dirección IP puede enviar dentro de un periodo establecido, lo que contribuye a prevenir los intentos de ataques de fuerza bruta automatizados.

Seguridad Edge: la plataforma despliega las defensas más cerca del origen del ataque , minimizando la latencia a la vez que bloquea eficazmente las amenazas.

Aplicación de TLS/HTTPS: Fastly garantiza canales de comunicación cifrados que protegen contra la interceptación y el rastreo de credenciales durante los intentos de ataques de fuerza bruta.

Fastly ofrece un servicio de gestión de bots diseñado para detectar y bloquear el tráfico perjudicial de bots utilizado en ciberataques como el relleno de credenciales.

Detección automática de bots: Fastly distingue rápidamente a los usuarios reales de los bots. Antes de bloquear, el sistema verifica dos veces para evitar errores que puedan frustrar a los usuarios genuinos.

Clasificación de amenazas en tiempo real: debido a que Fastly identifica las amenazas justo cuando ocurren, puedes actuar de inmediato para detener los ataques.

Si estás interesado en obtener más información sobre cómo Fastly puede protegerte contra los ataques de fuerza bruta y de relleno de credenciales, puedes ponerte en contacto