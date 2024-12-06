Fastly, reconocido en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP)»

Por segundo año consecutivo, Fastly ha sido reconocido como «Challenger» en el informe «Gartner Magic Quadrant for Web Application and API Protection» de 2022.
Tras el reciente reconocimiento como «Customers’ Choice» en el informe «Gartner Peer Insights™ for WAAP» por cuarto año consecutivo, esta nueva mención subraya el éxito de Fastly a la hora de ofrecer experiencias digitales rápidas, seguras y de alto rendimiento.
Matt Ogle, Site Reliability Engineer de Linktree, comentó: «Nos enfrentamos a incontables problemas, así que nos interesan soluciones tecnológicas listas para usar que nos ofrezcan lo que buscamos. Lo que verdaderamente ayuda a un equipo como el nuestro son soluciones de seguridad como el WAF de última generación de Fastly que, al activarlas, detecten al instante firmas de amenazas conocidas».
En nuestra opinión, las revisiones por expertos que se publicaron en la página de Gartner Peer Insights para el WAF de última generación de Fastly reforzaron nuestro reconocimiento como «Challenger» de Gartner. Por ejemplo, un Site Reliability Engineer del sector editorial y de la comunicación afirmaba: «El WAF de última generación de Fastly es fácil de integrar y configurar, y proporciona datos excelentes».
Esperamos seguir dando seguridad, velocidad y rendimiento de primera calidad a nuestros clientes en todo el mundo, además de un soporte excelente con gran capacidad de respuesta.
Para obtener más información sobre el WAF de última generación de Fastly, puedes visitar nuestra página sobre protección de aplicaciones web y API.
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Fastly fue reconocido anteriormente como Fastly (Signal Sciences) en la categoría de firewalls de aplicaciones web del informe «Voice of the Customer» de 2021 y como Signal Sciences en la categoría de firewalls de aplicaciones web del informe «Voice of the Customer» de 2019-2020.
Gartner, «Voice of the Customer: Web Application and API Protection», Gartner Peer Insights, colaboradores del sector, 22 de marzo de 2022.
Gartner, «Magic Quadrant for Cloud Web Application and API Protection», Jeremy D’Hoinne, Adam Hils, John Watts, Rajpreet Kaur, 31 de agosto de 2022
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