Un repaso a las posibilidades de Fastly Alerts, ya disponible en versión beta

Nos llena de entusiasmo anunciar el lanzamiento de Fastly Alerts </u> en versión beta, con una nueva funcionalidad de API y una interfaz renovada. Para garantizar el rendimiento y el tiempo de actividad, es importante contar con visibilidad en tiempo real y alertas instantáneas de los componentes críticos de tu infraestructura. No es de extrañar, pues, que una de las funcionalidades más solicitadas por parte de nuestros clientes sean las alertas nativas inmediatas para los servicios de Fastly. Las integraciones de funciones de registro </u> y las herramientas de alertas ya gozan de popularidad entre nuestros clientes, pero a veces una alerta nativa de Fastly puede servir para dar una respuesta rápida. Con el lanzamiento de Fastly Alerts, integramos la creación de alertas automáticas a la plataforma de Fastly, para que tu equipo reciba notificaciones cuando los componentes de tu infraestructura o aplicación topen con problemas de rendimiento y estabilidad.

Alertas simplificadas para tu equipo

Fastly ayuda a tu equipo a evitar dificultades con integraciones, problemas de rendimiento y fallos en la privacidad de los datos. Nuestras funcionalidades y capacidades de observabilidad, que incluyen métricas, generación de registros y seguimiento, te dan más control sobre tus productos.

Creación de definiciones de alertas

Las definiciones de alertas afectan a toda la cuenta y están asociadas a un servicio concreto y una métrica de servicio. Puedes definir el nombre de la alerta, el servicio, la fuente de los datos, la métrica o métricas, el umbral, el periodo de evaluación y la integración del webhook desde nuestra API o la interfaz de usuario.

Visualización del historial de alertas y páginas detalladas

Obtén una vista integral de todas las alertas actuales y los incidentes anteriores que también hayan provocado alertas, y usa las visualizaciones de gráficos insertados y los indicadores de marcadores para resolver los problemas con rapidez. Además, podrás compartir enlaces a nuestras páginas de alertas detalladas.

Ofrecemos alertas de todas las métricas de dominios y orígenes que están disponibles mediante nuestra API histórica </u>, además de métricas de servicio más comunes, como errores 4XX, errores 5XX, volumen de peticiones y ancho de banda, ¡y esto solo es el principio!

Funcionalidad de webhook para Slack

Conecta tus notificaciones de alertas a herramientas de mensajería que ya uses, como puede ser Slack. Recibirás un mensaje de resumen de la alerta con enlaces a la IU para compartir, y pronto habrá integraciones a otras herramientas de mensajería y servicios de alertas.

Alertas de prueba

Antes de las notificaciones de alertas reales, se provocan alertas de prueba para comprobar que se envían las notificaciones correspondientes, que los debidos canales y equipos las reciben y que la integración del webhook funciona correctamente.

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