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L’industria editoriale nell’era dell’IA: perché la strategia per i bot ora è una strategia aziendale

Ashley Hurwitz

Responsabile del marketing dei contenuti, Fastly

David King

Responsabile del marketing di prodotto di gruppo, sicurezza

IAApprofondimenti del settoreSicurezza

Gli editori hanno trascorso anni a ottimizzare per la ricerca e il traffico social. Ora sono costretti a ottimizzare per i bot di IA.

L’ultimo Threat Insights Report di Fastly, IA, bot e il futuro agentico del web, esplora come l’IA, i bot e l’automazione stanno rimodellando internet e ha rilevato che quasi la metà di tutte le richieste internet ora proviene dai bot. Uno dei risultati più evidenti del report è che ogni settore sta vivendo l’IA in modo diverso. Alcuni stanno riscontrando una maggiore automazione dannosa. Altri stanno affrontando nuove sfide operative e dell’infrastruttura, mentre bot “desiderati” come l’IA cambiano completamente il loro modello operativo.

Ma per gli editori, l’IA non è un altro cambiamento nel traffico: sta imponendo di ripensare lo scambio fondamentale su cui per anni si è basata l’editoria su internet: gli editori creano contenuti e gli utenti fanno clic fino alla fonte. Man mano che i sistemi di IA rispondono sempre più spesso direttamente alle domande, quel rapporto diventa molto meno garantito.

È questo che rende l’editoria uno dei settori che devono affrontare le implicazioni strategiche più immediate del traffico guidato dall’IA.

Lo stato dei bot nell'editoria

Il modello di business dell’editoria dipende spesso dal ricavo generato dagli utenti che fanno clic per accedere ai loro dominio e abbonarsi per visualizzare i contenuti, vedere gli annunci pubblicitari, ecc., ma poiché una parte sempre maggiore dei loro contenuti viene estratta, questo li sta costringendo a riconsiderare cosa significhi davvero “desiderato” per la loro attività.

In tutta la rete globale di Fastly, i bot hanno rappresentato il 49% di tutto il traffico osservato a gennaio 2026. Bot rappresentati anche:

  • 47% delle richieste ai cache content

  • 60% delle richieste che raggiungono l’infrastruttura di origine

Per gli editori, questi numeri hanno un peso significativo.

Le aziende editoriali dipendono da relazioni dirette con il pubblico. Il traffico genera abbonamenti, pubblicità, sponsorizzazioni e coinvolgimento. Ma i crawler e i fetcher di IA consumano sempre più spesso i contenuti dell’editore senza garantire che l’utente visiti mai il sito di origine.

Come osserva il rapporto: «Una sola scansione del sito web di un editore significa che i contenuti di valore possono ora essere forniti direttamente da un LLM, e gli utenti potrebbero non accedere mai al sito web di origine per raccogliere informazioni.»

Questo cambia la definizione di traffico “desiderato”. 

Gli editori affrontano una crisi esistenziale per quanto riguarda il traffico di bot desiderato, soprattutto alla luce del fatto che ne ricevono il 587% in più rispetto al valore di riferimento globale. Storicamente, gli editore ottimizzavano molto per i bot desiderati perché l'indicizzazione della ricerca contribuiva ad aumentare la visibilità. Ma i sistemi di IA funzionano in modo diverso. Invece di limitarsi a reindirizzare gli utenti alla fonte, possono riassumere e fornire direttamente i contenuti dell'editore all'interno delle risposte generate.

Gli editori si trovano ad affrontare nuovi compromessi in materia di visibilità dell’IA

Secondo il report, i bot di IA rappresentano attualmente circa l’8% del traffico di bot desiderato a livello globale e il 4% del traffico di bot di IA per gli editori. Sebbene il volume complessivo sia ancora relativamente ridotto, l'impatto strategico è significativo.

I fetcher IA, che recuperano contenuti in risposta ai prompt degli utenti, influenzano direttamente il fatto che gli editori compaiano all’interno delle risposte generate dall’IA. Questo crea un equilibrio difficile:

  • Consenti l'accesso all'IA e ottieni visibilità nelle esperienze IA emergenti

  • Limita l'accesso dell'IA per preservare il traffico diretto e la proprietà del pubblico

Nessuna delle due opzioni è semplice.

Allo stesso tempo, gli editore stanno anche subendo una pressione crescente sui loro contenuti di maggior valore. Quasi la metà del traffico in cache ora proviene dai bot, il che significa che i contenuti che hanno maggiori probabilità di favorire il coinvolgimento: ultime notizie, storie di tendenza, ecc., vengono anche acquisiti sempre più spesso per il recupero da parte dell’IA. 

Per gli editori, ciò significa che la gestione dei bot non è più solo una questione di sicurezza. Sta diventando anche una questione di strategia dei contenuti e monetizzazione.

Non tutta l'automazione è uguale

Il report ha inoltre rilevato che il 99% di tutto il traffico bot a livello globale è stato classificato come “indesiderato”, ma gli editore ne ricevono il 22% in meno. Ciò significa meno: automazione non verificabile, scraper dannosi, imitatori, scanner, strumenti per l'abuso delle credenziali e traffico di automazione ingannevole che si spaccia per traffico legittimo. 

Sebbene una riduzione del traffico indesiderato dei bot sia probabilmente una realtà gradita, senza una visibilità granulare le organizzazioni rischiano di trattare tutto il traffico correlato ai bot allo stesso modo, bloccando potenzialmente il traffico benefico o consentendo attività dannose.

Per gli editori, capire quali bot accedono ai contenuti e perché è fondamentale.

Cosa possono fare ora gli editori

Adattarsi al traffico guidato dall’IA non significa scegliere tra bloccare tutto o consentire tutto. Si tratta di costruire una strategia più intenzionale in termini di visibilità, controllo, monetizzazione e protezione.

  • Ottieni visibilità. Le organizzazioni hanno bisogno di approfondimenti su: quali bot accedono ai contenuti e cosa recuperano, se il traffico raggiunge la cache o l'origine e quali attività sono in linea con gli obiettivi aziendali.

  • Vai oltre il blocco. Il traffico IA moderno richiede controlli più specifici rispetto ai tradizionali approcci di autorizzazione/blocco. Una certa automazione può creare opportunità di visibilità e ricavo. Alcuni possono semplicemente creare costi e rischi.

    • Valuta la monetizzazione del traffico IA: poiché le piattaforme di IA continuano a cercare contenuti di alta qualità degli editori, le strategie di monetizzazione vengono prese sempre più in considerazione. Gli editori con una forte visibilità e solidi controlli di governance saranno nella posizione migliore per decidere in che modo l’accesso all’IA supporti i loro obiettivi aziendali.

    • Inganna gli indesiderati. Le funzionalità di Deception di Fastly sono progettate per interrompere l’automazione dannosa fornendo agli hacker segnali fuorvianti e riducendo l’efficacia degli abusi automatizzati.

Rivoluziona la tua strategia per i bot

L'IA sta cambiando rapidamente il modo in cui le informazioni vengono scoperte e fruite online, e gli editori sono al centro di questo cambiamento. Le organizzazioni nella posizione migliore per affrontare ciò che verrà non si limiteranno semplicemente a bloccare tutto: lo governeranno in modo strategico.

Scarica l’ultimo Threat Insights Report di Fastly per esplorare il panorama globale dei bot in evoluzione e scoprire come stanno ridefinendo il web

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