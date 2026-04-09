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Perché il blocco preciso del traffico è più efficace del tradizionale blocco IP

Simon Wistow

Vicepresidente delle iniziative strategiche, Fastly

StreamingprivacyPiattaformaEdge network

Nel dibattito in evoluzione sulla governance digitale, è emersa una narrativa ormai trita: secondo cui i provider di infrastruttura sarebbero dei "tubi stupidi" neutrali costretti a scegliere tra la totale passività e il "blocco indiscriminato" di interi Indirizzo IP. In passato, l’unica opzione per i provider di contenuti e le telco era bloccare interi Indirizzo IP, il che può mettere fuori uso non solo i siti con contenuti illegali, ma anche altri siti non coinvolti, creando il potenziale per “danni collaterali”.  Sì, il blocco di Indirizzo IP sarà sempre un'opzione quando in alcuni casi non ci sono altre scelte praticabili.  Ma oggi, ci sono delle alternative.

Purtroppo, alcuni provider di infrastruttura meno capaci danno priorità al proprio ricavo sopra ogni altra cosa, inclusi i loro cliente, e sostengono da tempo questa posizione, affermando che un intervento chirurgico è tecnicamente impossibile senza minacciare le fondamenta di un internet libero e aperto.  

Questa è una falsa dicotomia. L’approccio "o tutto o niente" è una reliquia del lontano passato. Da quando abbiamo introdotto l’edge computing self-service nel 2011, abbiamo dato ai clienti la possibilità di instradare il traffico a livello di programmazione, inclusa la possibilità di bloccare i malintenzionati in base a qualsiasi combinazione di fattori. In Fastly, crediamo che la precisione tecnica e la tutela della proprietà intellettuale non siano solo compatibili con un internet aperto, ma siano essenziali per la sua sopravvivenza. I moderni fornitori di contenuti in streaming e le aziende sportive e di intrattenimento all’avanguardia lo riconoscono e collaborano con Fastly per avere successo.

Oltre l’Indirizzo IP: la potenza del controllo granulare

Per sostenere una posizione di non intervento, alcune organizzazioni vogliono farti credere che esista un enorme rischio di "danni collaterali”. E sebbene sia vero che le moderne pratiche dell'infrastruttura internet collocano più aziende su Indirizzo IP condivisi, non è vero che bloccare un malintenzionato finirà involontariamente per mettere fuori uso un certo numero di piccole imprese legittime o bloccare il traffico legittimo. Sebbene questa fosse una preoccupazione legittima nell’era del routing statico, le funzionalità edge programmabili in tempo reale di Fastly l’hanno resa obsoleta.

Sebbene alcune organizzazioni possano avere difficoltà con la complessità del filtraggio selettivo, Fastly opera a livello di applicazione (livello 7), non solo a livello di rete (livello 3). Ciò consente approcci più articolati. Fastly può ispezionare singoli percorsi URL, intestazioni e token crittografici in tempo reale e può anche correlare il traffico tra decine di siti e milioni di connessioni per individuare evidenti schemi di pirateria. Inoltre, monitoriamo proattivamente la nostra rete per individuare evidenti schemi di pirateria, fornendo al contempo un meccanismo che consente ai produttori di contenuti, come le leghe sportive, di informarci quando individuano stream illegali, che possiamo poi utilizzare per chiudere non solo singoli account pirata, ma anche altri account fittizi che hanno creato. Se uno stream specifico viene identificato come pirata, può essere terminato ai bordi della rete senza influire su altri tenant nella stessa infrastruttura.

In parole povere, non dobbiamo mettere in sicurezza un’intera casa; possiamo semplicemente chiudere a chiave qualsiasi porta specifica utilizzata per attività illecite.

Ridefinire la "trasparenza" attraverso la responsabilità

Un internet davvero "libero e aperto" non è quello in cui i malintenzionati possono nascondersi dietro l'anonimato per sminuire il lavoro di creatori, atleti e artisti dello spettacolo. Quando i provider usano la "libertà" come scudo per ignorare legittime richiesta di rimozione, creano una "tragedia dei beni comuni" in cui internet diventa un ambiente ad alto rischio sia per le aziende che per i consumatori.

La visione di Fastly per un internet aperto si basa sulla trasparenza e sulla collaborazione. Mantenendo relazioni strette con i nostri cliente e i titolari dei diritti, garantiamo che Internet rimanga un luogo praticabile per il commercio. La nostra convalida dei token basata sull’edge e le Liste di controllo degli accessi (Lista di controllo degli accessi) in tempo reale si aggiornano a livello globale in microsecondi. Questo significa che possiamo proteggere in tempo reale le trasmissioni in diretta, come gli eventi sportivi globali, dai furti, garantendo che i motori economici che finanziano questi eventi rimangano intatti.

Sicurezza che scala senza compromessi

Per mantenere Internet sicuro non basta limitarsi a un blocco reattivo.  Richiede un'ingegneria proattiva e stretti rapporti con i clienti. La reputazione di Fastly, incentrata sul cliente, si basa sulla fornitura di strumenti, come web application firewall e Client Fingerprinting, che distinguono tra un utente legittimo e un bot automatizzato "ripper".

Crediamo che essere un provider "neutrale" non significhi essere uno "indifferente". Fornendo il "know-how" tecnico per rimuovere chirurgicamente i contenuti illegali mantenendo velocità fulminee per il traffico legittimo, Fastly dimostra che un internet sicuro è un internet più aperto.

Alla fine, la scelta non è tra censura e caos. È tra il pensiero legacy e il futuro programmabile. In Fastly, scegliamo la seconda opzione.

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