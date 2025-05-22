ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

David King

セキュリティ部門 グループ・プロダクト・マーケティング・マネージャー

David King は、Fastly のセキュリティプロダクトマーケティングマネージャーです。

1ページ目 (2ページ中)

  • Fastly で MCP サーバーを保護する方法

    Ameet Bharwani, David King

    Fastly で AI インフラストラクチャを保護します。エッジパフォーマンスを維持しながら、Fastly の MCP サーバーセキュリティアーキテクチャが OWASP や AI 特有の脅威を軽減する方法をご紹介します。

    AI
    さらに2記事を表示

  • クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス

    David King, Ashley Hurwitz

    ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由

    Ashley Hurwitz, David King

    現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。

    AI
    さらに2記事を表示

  • ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート

    David King, Natalie Griffeth

    ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。

    セキュリティ
    業界インサイト
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • AI 時代への適応

    James Nguyen, Daniel Corbett, さらに1記事を表示

    悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示

  • 2025年12月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示

    2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか

    David King, Natalie Griffeth

    現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。

    セキュリティ
    業界インサイト
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • DDoS攻撃をより迅速かつ正確に軽減する

    Liam Mayron, David King

    FastlyのDDoS ProtectionのAdaptive Threat Engineアップデートが、祝日における軽減精度を向上させ、平均軽減時間を72％短縮する方法を学びましょう。

    セキュリティ
    プロダクト
    矢印が付いた盾とその背後にあるサーバーのイラスト

  • アプリとAPIのセキュリティにおける3つの高コストなミスとその回避方法

    David King, Ashley Hurwitz

    コストのかかるアプリおよび api セキュリティのミスを回避します。WAF評価を効率化し、TCOを見積もり、アジャイル開発を取り入れて最適なセキュリティを実現する方法を学びましょう。

    セキュリティ
    DevOps

  • 9月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示

    Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • 8月の DDoS

    Liam Mayron, David King

    2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示

  • Fastly DDoS Protection が SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞

    David King

    Fastly DDoS Protection が32名の業界専門家による厳格な分析を経て、SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞しました。

    セキュリティ
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • 2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド

    Matthew Mathur, David King, さらに1記事を表示

    Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示

  • 6月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King

    6月の DDoS レポートでは、ハイテクプロバイダーに対する2500億件を超えるリクエスト攻撃と、Byline Banshee の台頭が明らかになりました。重要なインサイトと実践的なガイダンスをご覧ください。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • 自動化された DDoS Protection のカスタマイズ

    Liam Mayron, David King

    Fastly の Precise Defense アップデートで DDoS 防御をよりきめ細かく調整しましょう。正当なトラフィックを許可しながら、攻撃は自動的に緩和する柔軟性を手に入れられます。

    プロダクト
    セキュリティ

  • Fastly AppSec 調査 : 2025年の AI とセキュリティ

    David King, Natalie Griffeth

    経済の変化の中で、AI の影響、予算のシフト、セキュリティのトレンドを調査した Fastly の 2025 年 AppSec 調査をご覧ください。今すぐ重要なインサイトを入手しましょう！

    セキュリティ
    さらに2記事を表示
    青いバブルで保護され、赤い矢印から守られている、セキュリティで保護されたブラウザウィンドウのイラスト

  • Fastly と TollBit を使用して AI ボットのトラフィックをコントロールし、収益化する方法

    David King, Lorraine Bellon

    AIボットのトラフィックを収益化しましょう！Fastly の Bot Management と TollBit が連携して、ボットを管理し、新たな収益を生み出すためのきめ細かな制御、パフォーマンス、柔軟性を提供します。

    セキュリティ
    さらに3記事を表示

  • 5月の DDoS

    Liam Mayron, David King

    DDoS 2025年5月レポート: 毎分2件の新たな攻撃。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。

    セキュリティ

  • 2025年第1四半期の AppSec : Fastly の最新レポートにおけるトレンド

    David King

    Fastly の2025年第1四半期脅威レポート : Web 攻撃、ボットトラフィック、アプリと API を防御する方法に関する重要なインサイトです。今すぐレポート全文をお読みください。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • 4月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King

    DDoS 2025年4月レポート: 米国の攻撃が急増。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。今すぐアプリを保護しましょう！

    セキュリティ
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト