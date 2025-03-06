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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
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David King

シニアプロダクトマーケティングマネージャー、セキュリティ

David King は、Fastly のセキュリティプロダクトマーケティングマネージャーです。

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  • 2025年12月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示

    2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか

    David King, Natalie Griffeth

    現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。

    セキュリティ
    業界インサイト
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • DDoS攻撃をより迅速かつ正確に軽減する

    Liam Mayron, David King

    FastlyのDDoS ProtectionのAdaptive Threat Engineアップデートが、祝日における軽減精度を向上させ、平均軽減時間を72％短縮する方法を学びましょう。

    セキュリティ
    プロダクト
    矢印が付いた盾とその背後にあるサーバーのイラスト

  • アプリとAPIのセキュリティにおける3つの高コストなミスとその回避方法

    David King, Ashley Hurwitz

    コストのかかるアプリおよび api セキュリティのミスを回避します。WAF評価を効率化し、TCOを見積もり、アジャイル開発を取り入れて最適なセキュリティを実現する方法を学びましょう。

    セキュリティ
    DevOps

  • 9月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示

    Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • 8月の DDoS

    Liam Mayron, David King

    2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示

  • Fastly DDoS Protection が SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞

    David King

    Fastly DDoS Protection が32名の業界専門家による厳格な分析を経て、SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞しました。

    セキュリティ
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • 2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド

    Matthew Mathur, David King, さらに1記事を表示

    Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • 6月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King

    6月の DDoS レポートでは、ハイテクプロバイダーに対する2500億件を超えるリクエスト攻撃と、Byline Banshee の台頭が明らかになりました。重要なインサイトと実践的なガイダンスをご覧ください。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • 自動化された DDoS Protection のカスタマイズ

    Liam Mayron, David King

    Fastly の Precise Defense アップデートで DDoS 防御をよりきめ細かく調整しましょう。正当なトラフィックを許可しながら、攻撃は自動的に緩和する柔軟性を手に入れられます。

    プロダクト
    セキュリティ

  • Fastly AppSec 調査 : 2025年の AI とセキュリティ

    David King, Natalie Griffeth

    経済の変化の中で、AI の影響、予算のシフト、セキュリティのトレンドを調査した Fastly の 2025 年 AppSec 調査をご覧ください。今すぐ重要なインサイトを入手しましょう！

    セキュリティ
    業界インサイト
    青いバブルで保護され、赤い矢印から守られている、セキュリティで保護されたブラウザウィンドウのイラスト

  • Fastly と TollBit を使用して AI ボットのトラフィックをコントロールし、収益化する方法

    David King, Lorraine Bellon

    AIボットのトラフィックを収益化しましょう！Fastly の Bot Management と TollBit が連携して、ボットを管理し、新たな収益を生み出すためのきめ細かな制御、パフォーマンス、柔軟性を提供します。

    セキュリティ
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  • 5月の DDoS

    Liam Mayron, David King

    DDoS 2025年5月レポート: 毎分2件の新たな攻撃。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。

    セキュリティ

  • 2025年第1四半期の AppSec : Fastly の最新レポートにおけるトレンド

    David King

    Fastly の2025年第1四半期脅威レポート : Web 攻撃、ボットトラフィック、アプリと API を防御する方法に関する重要なインサイトです。今すぐレポート全文をお読みください。

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  • 4月の分散型 DDoS 攻撃

    Liam Mayron, David King

    DDoS 2025年4月レポート: 米国の攻撃が急増。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。今すぐアプリを保護しましょう！

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  • Fastly のアプリケーションセキュリティソリューションの経済的メリット

    David King

    Fastly の WAAP ソリューションがコンバージョン率の向上、生産性の向上、コスト削減を実現する方法をご覧ください。詳細については、Forrester TEI の調査をお読みください。

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    会社ニュース
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  • 検知から軽減まで: DDoS攻撃に対する効果的な対策の確保

    Liam Mayron, David King

    Fastly DDoS Protection のアップデートである Attack Insights は、詳細なイベントおよびルール情報を提供し、軽減効果を検証してアプリケーションセキュリティを強化することができます。

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  • Fastly Bot Management でユーザーの CAPTCHA を廃止

    Daniel Corbett, David King

    Fastly Bot Management の最新のアップデートにより、エンドユーザー向けの CAPTCHA を廃止し、より多くのボットを検出できるようになり、アカウント乗っ取りのリスクが軽減されます。実際に動作しているところをご覧になりたい方は、ぜひご連絡ください。

    プロダクト
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  • すばやく実装してすぐに効果が得られる優れた WAF

    David King, Fastly Collective

    従来型の WAF は多くの欠点を抱えているため、これらを克服する4つの主なメリットを念頭に置いて、Fastly Next-Gen WAF は設計されました。

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  • 2月の DDoS 攻撃

    Arun Kumar, David King, さらに1記事を表示

    2025年2月の Fastly の DDoS レポートでは、DDoS 攻撃が前月比285%増加したことが明らかになりました。同レポートを通じて、主なトレンドや攻撃対象の業界について理解を深め、実用的なセキュリティガイダンスが得られます。

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