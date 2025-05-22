David King
セキュリティ部門 グループ・プロダクト・マーケティング・マネージャー
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Fastly で MCP サーバーを保護する方法
Fastly で AI インフラストラクチャを保護します。エッジパフォーマンスを維持しながら、Fastly の MCP サーバーセキュリティアーキテクチャが OWASP や AI 特有の脅威を軽減する方法をご紹介します。
クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス
ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。
AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由
現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。
ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート
ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。
AI 時代への適応
悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。
2025年12月の分散型 DDoS 攻撃
2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。
AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか
現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。
DDoS攻撃をより迅速かつ正確に軽減する
FastlyのDDoS ProtectionのAdaptive Threat Engineアップデートが、祝日における軽減精度を向上させ、平均軽減時間を72％短縮する方法を学びましょう。
アプリとAPIのセキュリティにおける3つの高コストなミスとその回避方法
コストのかかるアプリおよび api セキュリティのミスを回避します。WAF評価を効率化し、TCOを見積もり、アジャイル開発を取り入れて最適なセキュリティを実現する方法を学びましょう。
9月の分散型 DDoS 攻撃
Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。
8月の DDoS
2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。
Fastly DDoS Protection が SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞
Fastly DDoS Protection が32名の業界専門家による厳格な分析を経て、SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞しました。
2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド
Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。
6月の分散型 DDoS 攻撃
6月の DDoS レポートでは、ハイテクプロバイダーに対する2500億件を超えるリクエスト攻撃と、Byline Banshee の台頭が明らかになりました。重要なインサイトと実践的なガイダンスをご覧ください。
自動化された DDoS Protection のカスタマイズ
Fastly の Precise Defense アップデートで DDoS 防御をよりきめ細かく調整しましょう。正当なトラフィックを許可しながら、攻撃は自動的に緩和する柔軟性を手に入れられます。
Fastly AppSec 調査 : 2025年の AI とセキュリティ
経済の変化の中で、AI の影響、予算のシフト、セキュリティのトレンドを調査した Fastly の 2025 年 AppSec 調査をご覧ください。今すぐ重要なインサイトを入手しましょう！
Fastly と TollBit を使用して AI ボットのトラフィックをコントロールし、収益化する方法
AIボットのトラフィックを収益化しましょう！Fastly の Bot Management と TollBit が連携して、ボットを管理し、新たな収益を生み出すためのきめ細かな制御、パフォーマンス、柔軟性を提供します。
5月の DDoS
DDoS 2025年5月レポート: 毎分2件の新たな攻撃。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。
2025年第1四半期の AppSec : Fastly の最新レポートにおけるトレンド
Fastly の2025年第1四半期脅威レポート : Web 攻撃、ボットトラフィック、アプリと API を防御する方法に関する重要なインサイトです。今すぐレポート全文をお読みください。
4月の分散型 DDoS 攻撃
DDoS 2025年4月レポート: 米国の攻撃が急増。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。今すぐアプリを保護しましょう！