Fastly で MCP サーバーを保護する方法 Ameet Bharwani, David King Fastly で AI インフラストラクチャを保護します。エッジパフォーマンスを維持しながら、Fastly の MCP サーバーセキュリティアーキテクチャが OWASP や AI 特有の脅威を軽減する方法をご紹介します。 2026年7月09日

クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス David King, Ashley Hurwitz ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。 2026年6月16日

AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由 Ashley Hurwitz, David King 現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。 2026年5月07日

ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート David King, Natalie Griffeth ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。 2026年4月16日

AI 時代への適応 James Nguyen, Daniel Corbett, さらに1記事を表示 悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。 2026年4月16日

2025年12月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示 2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。 2026年1月22日

AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか David King, Natalie Griffeth 現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。 2025年12月18日

DDoS攻撃をより迅速かつ正確に軽減する Liam Mayron, David King FastlyのDDoS ProtectionのAdaptive Threat Engineアップデートが、祝日における軽減精度を向上させ、平均軽減時間を72％短縮する方法を学びましょう。 2025年11月20日

アプリとAPIのセキュリティにおける3つの高コストなミスとその回避方法 David King, Ashley Hurwitz コストのかかるアプリおよび api セキュリティのミスを回避します。WAF評価を効率化し、TCOを見積もり、アジャイル開発を取り入れて最適なセキュリティを実現する方法を学びましょう。 2025年10月20日

9月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示 Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。 2025年10月17日

8月の DDoS Liam Mayron, David King 2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。 2025年9月10日

Fastly DDoS Protection が SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞 David King Fastly DDoS Protection が32名の業界専門家による厳格な分析を経て、SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞しました。 2025年8月26日

2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド Matthew Mathur, David King, さらに1記事を表示 Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。 2025年8月19日

6月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King 6月の DDoS レポートでは、ハイテクプロバイダーに対する2500億件を超えるリクエスト攻撃と、Byline Banshee の台頭が明らかになりました。重要なインサイトと実践的なガイダンスをご覧ください。 2025年7月23日

自動化された DDoS Protection のカスタマイズ Liam Mayron, David King Fastly の Precise Defense アップデートで DDoS 防御をよりきめ細かく調整しましょう。正当なトラフィックを許可しながら、攻撃は自動的に緩和する柔軟性を手に入れられます。 2025年7月08日

Fastly AppSec 調査 : 2025年の AI とセキュリティ David King, Natalie Griffeth 経済の変化の中で、AI の影響、予算のシフト、セキュリティのトレンドを調査した Fastly の 2025 年 AppSec 調査をご覧ください。今すぐ重要なインサイトを入手しましょう！ 2025年7月03日

Fastly と TollBit を使用して AI ボットのトラフィックをコントロールし、収益化する方法 David King, Lorraine Bellon AIボットのトラフィックを収益化しましょう！Fastly の Bot Management と TollBit が連携して、ボットを管理し、新たな収益を生み出すためのきめ細かな制御、パフォーマンス、柔軟性を提供します。 2025年7月01日

5月の DDoS Liam Mayron, David King DDoS 2025年5月レポート: 毎分2件の新たな攻撃。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。 2025年6月11日

2025年第1四半期の AppSec : Fastly の最新レポートにおけるトレンド David King Fastly の2025年第1四半期脅威レポート : Web 攻撃、ボットトラフィック、アプリと API を防御する方法に関する重要なインサイトです。今すぐレポート全文をお読みください。 2025年6月03日