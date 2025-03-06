2025年12月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示 2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。 2026年1月22日

AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか David King, Natalie Griffeth 現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。 2025年12月18日

DDoS攻撃をより迅速かつ正確に軽減する Liam Mayron, David King FastlyのDDoS ProtectionのAdaptive Threat Engineアップデートが、祝日における軽減精度を向上させ、平均軽減時間を72％短縮する方法を学びましょう。 2025年11月20日

アプリとAPIのセキュリティにおける3つの高コストなミスとその回避方法 David King, Ashley Hurwitz コストのかかるアプリおよび api セキュリティのミスを回避します。WAF評価を効率化し、TCOを見積もり、アジャイル開発を取り入れて最適なセキュリティを実現する方法を学びましょう。 2025年10月20日

9月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示 Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。 2025年10月17日

8月の DDoS Liam Mayron, David King 2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。 2025年9月10日

Fastly DDoS Protection が SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞 David King Fastly DDoS Protection が32名の業界専門家による厳格な分析を経て、SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞しました。 2025年8月26日

2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド Matthew Mathur, David King, さらに1記事を表示 Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。 2025年8月19日

6月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King 6月の DDoS レポートでは、ハイテクプロバイダーに対する2500億件を超えるリクエスト攻撃と、Byline Banshee の台頭が明らかになりました。重要なインサイトと実践的なガイダンスをご覧ください。 2025年7月23日

自動化された DDoS Protection のカスタマイズ Liam Mayron, David King Fastly の Precise Defense アップデートで DDoS 防御をよりきめ細かく調整しましょう。正当なトラフィックを許可しながら、攻撃は自動的に緩和する柔軟性を手に入れられます。 2025年7月08日

Fastly AppSec 調査 : 2025年の AI とセキュリティ David King, Natalie Griffeth 経済の変化の中で、AI の影響、予算のシフト、セキュリティのトレンドを調査した Fastly の 2025 年 AppSec 調査をご覧ください。今すぐ重要なインサイトを入手しましょう！ 2025年7月03日

Fastly と TollBit を使用して AI ボットのトラフィックをコントロールし、収益化する方法 David King, Lorraine Bellon AIボットのトラフィックを収益化しましょう！Fastly の Bot Management と TollBit が連携して、ボットを管理し、新たな収益を生み出すためのきめ細かな制御、パフォーマンス、柔軟性を提供します。 2025年7月01日

5月の DDoS Liam Mayron, David King DDoS 2025年5月レポート: 毎分2件の新たな攻撃。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。 2025年6月11日

2025年第1四半期の AppSec : Fastly の最新レポートにおけるトレンド David King Fastly の2025年第1四半期脅威レポート : Web 攻撃、ボットトラフィック、アプリと API を防御する方法に関する重要なインサイトです。今すぐレポート全文をお読みください。 2025年6月03日

4月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King DDoS 2025年4月レポート: 米国の攻撃が急増。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。今すぐアプリを保護しましょう！ 2025年5月22日

Fastly のアプリケーションセキュリティソリューションの経済的メリット David King Fastly の WAAP ソリューションがコンバージョン率の向上、生産性の向上、コスト削減を実現する方法をご覧ください。詳細については、Forrester TEI の調査をお読みください。 2025年4月10日

検知から軽減まで: DDoS攻撃に対する効果的な対策の確保 Liam Mayron, David King Fastly DDoS Protection のアップデートである Attack Insights は、詳細なイベントおよびルール情報を提供し、軽減効果を検証してアプリケーションセキュリティを強化することができます。 2025年4月08日

Fastly Bot Management でユーザーの CAPTCHA を廃止 Daniel Corbett, David King Fastly Bot Management の最新のアップデートにより、エンドユーザー向けの CAPTCHA を廃止し、より多くのボットを検出できるようになり、アカウント乗っ取りのリスクが軽減されます。実際に動作しているところをご覧になりたい方は、ぜひご連絡ください。 2025年3月25日

すばやく実装してすぐに効果が得られる優れた WAF David King, Fastly Collective 従来型の WAF は多くの欠点を抱えているため、これらを克服する4つの主なメリットを念頭に置いて、Fastly Next-Gen WAF は設計されました。 2025年3月18日