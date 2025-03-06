David King
シニアプロダクトマーケティングマネージャー、セキュリティ
David King は、Fastly のセキュリティプロダクトマーケティングマネージャーです。
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2025年12月の分散型 DDoS 攻撃
2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。
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AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか
現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。
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DDoS攻撃をより迅速かつ正確に軽減する
FastlyのDDoS ProtectionのAdaptive Threat Engineアップデートが、祝日における軽減精度を向上させ、平均軽減時間を72％短縮する方法を学びましょう。
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アプリとAPIのセキュリティにおける3つの高コストなミスとその回避方法
コストのかかるアプリおよび api セキュリティのミスを回避します。WAF評価を効率化し、TCOを見積もり、アジャイル開発を取り入れて最適なセキュリティを実現する方法を学びましょう。
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9月の分散型 DDoS 攻撃
Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。
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8月の DDoS
2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。
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Fastly DDoS Protection が SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞
Fastly DDoS Protection が32名の業界専門家による厳格な分析を経て、SiliconANGLE TechForward クラウドセキュリティ賞を受賞しました。
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2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド
Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。
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6月の分散型 DDoS 攻撃
6月の DDoS レポートでは、ハイテクプロバイダーに対する2500億件を超えるリクエスト攻撃と、Byline Banshee の台頭が明らかになりました。重要なインサイトと実践的なガイダンスをご覧ください。
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自動化された DDoS Protection のカスタマイズ
Fastly の Precise Defense アップデートで DDoS 防御をよりきめ細かく調整しましょう。正当なトラフィックを許可しながら、攻撃は自動的に緩和する柔軟性を手に入れられます。
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Fastly AppSec 調査 : 2025年の AI とセキュリティ
経済の変化の中で、AI の影響、予算のシフト、セキュリティのトレンドを調査した Fastly の 2025 年 AppSec 調査をご覧ください。今すぐ重要なインサイトを入手しましょう！
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Fastly と TollBit を使用して AI ボットのトラフィックをコントロールし、収益化する方法
AIボットのトラフィックを収益化しましょう！Fastly の Bot Management と TollBit が連携して、ボットを管理し、新たな収益を生み出すためのきめ細かな制御、パフォーマンス、柔軟性を提供します。
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5月の DDoS
DDoS 2025年5月レポート: 毎分2件の新たな攻撃。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。
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2025年第1四半期の AppSec : Fastly の最新レポートにおけるトレンド
Fastly の2025年第1四半期脅威レポート : Web 攻撃、ボットトラフィック、アプリと API を防御する方法に関する重要なインサイトです。今すぐレポート全文をお読みください。
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4月の分散型 DDoS 攻撃
DDoS 2025年4月レポート: 米国の攻撃が急増。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。今すぐアプリを保護しましょう！
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Fastly のアプリケーションセキュリティソリューションの経済的メリット
Fastly の WAAP ソリューションがコンバージョン率の向上、生産性の向上、コスト削減を実現する方法をご覧ください。詳細については、Forrester TEI の調査をお読みください。
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検知から軽減まで: DDoS攻撃に対する効果的な対策の確保
Fastly DDoS Protection のアップデートである Attack Insights は、詳細なイベントおよびルール情報を提供し、軽減効果を検証してアプリケーションセキュリティを強化することができます。
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Fastly Bot Management でユーザーの CAPTCHA を廃止
Fastly Bot Management の最新のアップデートにより、エンドユーザー向けの CAPTCHA を廃止し、より多くのボットを検出できるようになり、アカウント乗っ取りのリスクが軽減されます。実際に動作しているところをご覧になりたい方は、ぜひご連絡ください。
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すばやく実装してすぐに効果が得られる優れた WAF
従来型の WAF は多くの欠点を抱えているため、これらを克服する4つの主なメリットを念頭に置いて、Fastly Next-Gen WAF は設計されました。
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2月の DDoS 攻撃
2025年2月の Fastly の DDoS レポートでは、DDoS 攻撃が前月比285%増加したことが明らかになりました。同レポートを通じて、主なトレンドや攻撃対象の業界について理解を深め、実用的なセキュリティガイダンスが得られます。