Dom Fee
Product Management、Senior Manager, Fastly
パワーアップした Fastly のオブザーバビリティ機能 : 更新内容とインサイトをご紹介
単一のプロダクトパッケージで複数の機能を購入できる、グレードアップしたオブザーバビリティパッケージをすでにご利用ですか？
Fastly のデリバリー、コンピューティング、セキュリティサービスにおけるオリジンの可観測性の統合を発表
オリジンの状態の可視性を向上させる Fastly のターンキー型プロダクトであるオリジンインスペクターが、Compute を利用するお客様にお使いいただけるようになりました。
Google の BigQuery、Cloud Storage、Pub/Sub とのログ機能統合向けに簡単かつシークレット不要の IAM 認証を一般公開 (GA)
Google の BigQuery や Cloud Storage、Pub/Sub とのログ機能統合向けに、シークレット不要の IAM (Identity Access Management) 認証を一般公開 (GA) しました。
Origin Inspector と Domain Inspector の無料トライアルを今すぐ開始
Fastly アプリで可観測性機能を実際にお試しいただける無料トライアルの提供を開始しました。最大30日間、Origin Inspector と Domain Inspector の両機能を無料でご利用いただけます。
インフラストラクチャとアプリケーションの可視性を強化するオリジンインスペクターとドメインインスペクターの一般公開版をリリース
Fastly は2つの新たな可視化プロダクト「オリジンインスペクター」と「ドメインインスペクター」の一般公開版をリリースしました。これらのプロダクトを利用することで、オリジンのパフォーマンスやドメイントラフィックを容易に観測できます。詳しくは、こちらのブログ記事をご覧ください。
Fastly の可観測性とモニタリング機能 : Fastly のプロダクトでスマートな配信と優れたパフォーマンスを実現
この投稿では、現在の可観測性サービスを分析し、DevOps チームと SRE チームが Fastly を使用して異常を調査し、パフォーマンスとアップタイム (稼働時間) を改善して可観測性主導の開発に取り組んでいる事例をご紹介します。
オリジンインスペクターを使用して Fastly の UI からオリジンのトラフィックをモニタリングする (現在、限定的に利用可能)
オリジンインスペクターは、オリジンサーバーから Fastly のエッジクラウドに配信されたレスポンスに対するリアルタイムおよび過去の可視性をもたらすデータセットおよび可視化機能をユーザーに提供します。現在、この機能を限定的に利用することができます。
配信トラフィックの詳細を可視化し、リアルタイムのレポートを Fastly UI で可能にするベータ版のオリジンインスペクター
オリジンインスペクターは、お客様のオリジンからエッジクラウドへ送信されたトラフィックの詳細を可視化し、オリジンレスポンス、バイト数、ステータスコードなどのデータのレポートをリアルタイムかつ容易に確認することができます。
新たなログエンドポイント : Kafta と Kinesis
Fastly では一般公開版の Kafka と限定提供版の Kinesis をログエンドポイントとして新たに追加しました。