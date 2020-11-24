パワーアップした Fastly のオブザーバビリティ機能 : 更新内容とインサイトをご紹介 Dom Fee, Dom Soegono 単一のプロダクトパッケージで複数の機能を購入できる、グレードアップしたオブザーバビリティパッケージをすでにご利用ですか？ 2024年6月03日

Fastly のデリバリー、コンピューティング、セキュリティサービスにおけるオリジンの可観測性の統合を発表 Ajay Bharadwaj, Dom Fee オリジンの状態の可視性を向上させる Fastly のターンキー型プロダクトであるオリジンインスペクターが、Compute を利用するお客様にお使いいただけるようになりました。 2023年7月06日

Google の BigQuery、Cloud Storage、Pub/Sub とのログ機能統合向けに簡単かつシークレット不要の IAM 認証を一般公開 (GA) Dom Fee Google の BigQuery や Cloud Storage、Pub/Sub とのログ機能統合向けに、シークレット不要の IAM (Identity Access Management) 認証を一般公開 (GA) しました。 2022年12月01日

Origin Inspector と Domain Inspector の無料トライアルを今すぐ開始 Dom Fee, Dom Soegono Fastly アプリで可観測性機能を実際にお試しいただける無料トライアルの提供を開始しました。最大30日間、Origin Inspector と Domain Inspector の両機能を無料でご利用いただけます。 2022年10月03日

インフラストラクチャとアプリケーションの可視性を強化するオリジンインスペクターとドメインインスペクターの一般公開版をリリース Dom Soegono, Dom Fee Fastly は2つの新たな可視化プロダクト「オリジンインスペクター」と「ドメインインスペクター」の一般公開版をリリースしました。これらのプロダクトを利用することで、オリジンのパフォーマンスやドメイントラフィックを容易に観測できます。詳しくは、こちらのブログ記事をご覧ください。 2022年7月07日

Fastly の可観測性とモニタリング機能 : Fastly のプロダクトでスマートな配信と優れたパフォーマンスを実現 Dom Fee, Lakshmi Sharma この投稿では、現在の可観測性サービスを分析し、DevOps チームと SRE チームが Fastly を使用して異常を調査し、パフォーマンスとアップタイム (稼働時間) を改善して可観測性主導の開発に取り組んでいる事例をご紹介します。 2022年2月28日

オリジンインスペクターを使用して Fastly の UI からオリジンのトラフィックをモニタリングする (現在、限定的に利用可能) Dom Fee オリジンインスペクターは、オリジンサーバーから Fastly のエッジクラウドに配信されたレスポンスに対するリアルタイムおよび過去の可視性をもたらすデータセットおよび可視化機能をユーザーに提供します。現在、この機能を限定的に利用することができます。 2021年12月15日

配信トラフィックの詳細を可視化し、リアルタイムのレポートを Fastly UI で可能にするベータ版のオリジンインスペクター Dom Fee オリジンインスペクターは、お客様のオリジンからエッジクラウドへ送信されたトラフィックの詳細を可視化し、オリジンレスポンス、バイト数、ステータスコードなどのデータのレポートをリアルタイムかつ容易に確認することができます。 2021年7月01日