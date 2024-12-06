Origin Inspector と Domain Inspector の無料トライアルを今すぐ開始

Fastly の Origin Inspector と Domain Inspector の30日間無料トライアルの提供を開始しました。

オリジンのパフォーマンスデータまたはドメインレベルのインサイトを収集する方法の合理化を検討しているお客様に朗報です。 Fastly アプリから、直接エンタープライズレベルのリアルタイムデータや履歴データを視覚化できるようになりました。Fastly アプリの統計セクションにある「Origin」と「Domain」のタブから、30日間の無料トライアルを今すぐお試しください。

利用可能なメトリクスの詳細は、Fastly が 先日行った発表 </u>をご確認ください。Fastly の設定で単一のオリジン、マルチクラウド、マルチ CDN アーキテクチャのいずれを採用している場合でも、 Origin Inspector </u> が提供する視覚化機能とデータセットによって、オリジンサーバーから Fastly のエッジクラウドに配信されるレスポンスに関するリアルタイムデータと履歴データにアクセスできます。また、 Domain Inspector </u> は、ドメインに対するリクエストのトラフィック分析、トラフィックパターンの観測、パフォーマンス問題の特定を行い、Webサイトやサービスのスムーズな運用をサポートします。

両機能の無料トライアルを別々にお試しになることも、同時に利用して2倍のメトリクスを得ることも可能です。Origin Inspector では、以下のメトリクスに1か月間アクセスできます。

レスポンス数

オリジンのレイテンシ

オリジンのデータ転送量

オリジンのステータスコード (1XX、2XX、3XX、4XX、5XX)

また、Domain Inspector では以下のメトリクスを確認できます。

各ドメインごとにオリジンとエッジのデータを集約したメトリクス

エッジリクエスト数

エッジヒット率

データ転送量

レスポンスのステータスコード (1XX、2XX、3XX、4XX、5XX)

エンタープライズレベルの完全なメトリクスを収集することで、以下のことが可能になります。

リアルタイムおよび過去のメトリクスをダッシュボードで簡単に確認

エッジからオリジンに送信されるすべてのリクエストとそれに対するレスポンスのデータへのアクセス、およびそれらに関するレポート

問題の迅速な特定と解決によりパフォーマンスを向上

これまで複雑だったサードパーティツールを使用したデータパイプラインを簡素化

トライアルの開始時と終了間際に、お客様にメールで通知が送られます。Fastly アプリの統計セクションにある「Origin」と「Domain」のタブから、30日間の無料トライアルを今すぐお試しください。