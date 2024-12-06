インフラストラクチャとアプリケーションの可視性を強化するオリジンインスペクターとドメインインスペクターの一般公開版をリリース

オリジンのパフォーマンスデータやドメインレベルのインサイトをどのように収集していますか？おそらくログ用のパイプラインを作成してデータを解析し、これらのログのクエリを実行してからダッシュボード内でデータを可視化しているのではないでしょうか。サードパーティのデータ収集ツールにすべてのデータを送信してから、Fastly の メトリクスや統計データ と相関させている方もいるかもしれません。

どちらの方法も複雑で開発に時間がかかり、企業にとっては維持費も高くつきます。しかし、こうしたことに悩む必要はもうありません。



Fastly の新しいプロダクト、 オリジンインスペクター と ドメインインスペクター を利用すると、余計な手間をかけずに Fastly のコントロールパネルで直接、重要な情報を可視化して確認できます。どちらのプロダクトも一般公開版としてリリースされ、すべてのお客様にご利用いただけます。

Fastly の設定で単一のオリジン、マルチクラウド、マルチ CDN アーキテクチャのいずれを採用している場合でも、オリジンインスペクターが提供する視覚化機能とデータセットによって、オリジンサーバーから Fastly のエッジクラウドに配信されるレスポンスに関するリアルタイムデータと履歴データにアクセスできます。

レスポンスステータスコード、データ転送量、オリジンのレイテンシを確認undefined

また、新たにリリースされたドメインインスペクターを活用することで、ドメインリクエストのトラフィックの分析、トラフィックパターンの観測、パフォーマンスに関する問題の特定を行い、Web サイトやサービスのスムーズな運用を維持できます。データはリアルタイムのデータストリームと履歴の視覚化機能を通じて JSON 形式で提供されます。

単一ドメインのエッジデータとオリジンデータを比較undefined

これらのプロダクトについては、 ベータ版 や 限定提供版 (LA) の提供期間中に、お客様から素晴らしいフィードバックをいただいています。Fastly ではリリース以降、以下に取り組んでいます。

オリジンインスペクターでオリジンのレイテンシ分布を表示することにより、オリジンのパフォーマンスに関する問題の理解と特定を簡易化

ドメインインスペクターでオリジンレベルとエッジレベルのデータを組み合わせ、エッジまたはオリジンで観測された問題を測定

Fastly の新しいセルフ・イネーブルメント・プロセスによる、サービス内でのオリジンインスペクターやドメインインスペクターのオン/オフ切り替え

Fastly のお客様は、すでにオリジンインスペクターのメリットを活用し、大きな成果を上げています。以下はお客様のご感想です。

「オリジンインスペクターでは、各オリジンの送信トラフィックとエラーをリアルタイムでモニタリングできるので、簡単にオリジンの状態を可視化できるようになりました。また、既存のアラートソリューションとの統合も実現しました」

- Ryan Townsend 氏、 SHIFT Commerce 、共同設立者兼 CTO

確実に可視性を強化