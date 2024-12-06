パワーアップした Fastly のオブザーバビリティ機能 : 更新内容とインサイトをご紹介

この度 Fastly のパッケージを グレードアップ し、単一のプロダクトパッケージで複数の機能をご購入いただけるようになりました。これにより、月々の料金やコストを予想しやすくなります。このブログ記事では、オブザーバビリティパッケージに含まれる新しい機能の一部をご紹介します。

サービスメトリクスへのアクセスとカスタムアラートの作成

常時オンの24時間365日体制のモニタリング - アラート機能 は Fastly のオブザーバビリティスイートの要となる重要なツールであり、運用チームがアプリケーションやオリジンインフラストラクチャに影響する問題を常に把握するのに役立ちます。通知の設定やリアルタイムインサイトの取得が可能なので、お客様のサービス (CDN と Compute の両方に対応) の健全性とパフォーマンスを常時把握できる安心感を得ながら、信用と信頼の向上につながる優れたユーザーエクスペリエンスを提供できます。メールまたは Slack や Microsoft Teams、PagerDuty などのエスカレーションワークフローを通じて適切なチームにアラート通知を送信できます。

また、アラート機能が意図的に Fastly のオブザーバビリティインターフェイスに統合されているので、サービスやオリジンインフラストラクチャをモニタリングする重要なエリアの近くで通知を確認し、迅速にトラブルシューティングを行うことができます。さらに、すべてのアラートをコードとして作成して管理する Terraform のサポート も開始しました。複数のアラートを素早く適用して管理できます。同時に複数のサービスにアラートを適用することも可能です！

オブザーバビリティ機能のあらゆるユースケースに役立つ最新インターフェイス Edge Observer も公開されました。Edge Observer の Account Summary のセクションでご利用のサービス全体のトレンドを分析することも、Service Overview で特定のサービスの詳細を確認することも可能です。CDN と Compute のデータを簡単に区別し、 カスタムダッシュボード でデータのパワーを解放できます。ビジネス目標の達成に役立つ形でデータを可視化して分析し、パフォーマンスの最適化、コラボレーションの強化、決定プロセスの合理化に役立つ実用的なインサイトが得られます。

カスタムダッシュボードはオブザーバビリティパッケージに含まれています。

また、指標の詳細を確認できるページを追加し、特定の指標をズームアップしてさらに細かいデータを表示できるようになりました。このページでは、さまざまな時間枠を選択し、表形式で平均値、最大値、最小値、95パーセンタイル値を表示できます。関連するアラートを表示してモニタリングできるように、アラートセクションも追加しました。私たちは、さらに多くの役立つ可視性データと豊かなインサイトを提供する分析機能を追加してこのページを改善し、お客様が単一の統合ビューで簡単にトラブルシューティングを実施できるようサポートします。

これらの新しい機能に加え、 Compute の Log Tailing UI を通じてコンピューティングログのライブビューにアクセスし、簡単に stderror または stdout のメッセージをフィルタリングできるようになりました。お客様が毎日使用するインターフェイスと Fastly のログ機能をより緊密に統合し、お客様が必要なデータを容易に発見できるようにすることに私たちは取り組んでいます。

Fastly の最新のオブザーバビリティ機能を試してみませんか？

担当のアカウントマネージャーまでご連絡いただくか、または オブザーバビリティパッケージの詳細をご覧ください 。

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