Who Takes the Gold in the Fastly Games?

金曜日の東京2020オリンピックの開始とともに、世界中の何千万人もの人が 何千時間にも及ぶコンテンツをストリーミング します。Fastly は、オリンピック競技はもちろん、お客様のトラフィックにも注目していきます。

130 Tbps の容量を誇る Fastly のグローバルネットワーク は、1日平均8,000億のリクエストを処理しています。それにより、地元や 国内 のイベントはもちろん、 世界的 なスポーツイベントの ストリーミングコンテンツを安全かつ確実に配信 することができるほか、イベント中のオンラインの動きを追跡することも可能です。Fastly ではオリンピックを機に、ネットワークデータを国別に比較する Fastly 独自のオリンピック、Fastly Games を開催することにしました。各国で安定した観測が可能で、かつ関心度の高い指標として IPv6 の導入、HTTP バージョン、オペレーティングシステム (OS) バージョン、ブラウザバージョンの4つのカテゴリーで各国が競い合いました。

オリンピック期間を通して、Fastly Games の結果に加え、 Fastly を利用してオリンピックのコンテンツを配信しているお客様から集約されたトラフィックの観測情報や注目のポイントをお届けします。ぜひ Twitter や LinkedIn 、または Facebook でフォローしてください。今回は Fastly Games を楽しんでいただけるよう、評価種目についてご説明します。

主な競技種目

今回選ばれた競技種目は、攻撃対象領域の縮小に欠かせないソフトウェアのアップデートや最新プロトコルの導入を通じて、より優れたインターネットの構築を目指す Fastly のミッションの表れでもあります。

Fastly Games では、2021年6月24日 - 30日の間に抽出されたデータを分析しました。標本サイズの小さい国によって結果が歪むことのないよう、各種目において国ごとに最低10万のリクエスト数または接続数をしきい値として設定しました。

これを前提条件として、以下の種目において各国が競いました。

IPv6 の導入

この種目では、抽出された Fastly ネットワークへの接続のうち、IPv6 を利用した接続の割合を分析しました。各国の一般向け IPv6 接続の普及状況と、Fastly のお客様による IPv6 配信サービスの導入状況によって結果が左右されました。抽出されたリクエストのうち、IPv6 の使用率が最も高かった国が優勝しました。

HTTP バージョン

この種目では、抽出された Fastly ネットワークへの接続のうち、使用された HTTP バージョンの割合を分析しました。抽出された接続のうち、HTTP/2.0 の使用率が最も高かった国が優勝しました。この種目の結果は、Fastly のお客様による HTTP/2.0 配信の導入によって左右されました。HTTP/2.0 は 数年前から一般公開 されていますが、お客様のプロパティ全体における導入はまだ実現していません。(Fastly は QUIC と HTTP/3 のサポートを発表 しましたが、現在は限定提供版として公開されているため、今回の分析には含まれていません。)

オペレーティングシステム

この種目では、抽出された Fastly ネットワークへのリクエストのうち、使用された Windows、OS X、Android、または iOS のバージョンの割合を分析しました。抽出されたリクエストのうち、オペレーティングシステムの最新のメジャーバージョンまたはメジャーマイナーバージョン (14.1など) の使用率が最も高かった国が優勝しました。ネタバレになってしまうので詳細はまだ秘密ですが、驚くべき結果となりました。脆弱性を利用した攻撃の可能性を減らすためにも、世界中のユーザーがシステムアップデートをより真剣に受け止め、実行する必要があることが浮き彫りになりました。

ブラウザバージョン

この種目では、抽出された Fastly ネットワークへのリクエストのうち、使用された Google Chrome、Mozilla Firefox、または Apple Safari のバージョンの割合を分析しました。抽出されたリクエストのうち、ブラウザの最新のメジャーバージョンまたはメジャーマイナーバージョンの使用率が最も高かった国が優勝しました。オペレーティングシステムと同様、重要なソフトウェアのより継続的なアップデートが必要であることが明らかになりました。

果たしてメダルを手にするのは？

Fastly Games の優勝者や、オリンピックのトラフィック観測情報 & 注目ポイントなどを Fastly のソーシャルチャネルで公開します。ぜひお見逃しなく！