サイバーファイブ2021 : ニューノーマル？それとも以前のパターンの復活？ David Belson eコマース業界の商戦期であるサンクスギビングデーの木曜日からサイバーマンデーにかけてのトラフィック、購入、セキュリティの傾向を把握するため、この期間のトラフィックを分析しました。 2021年12月03日

ネットからの切断 : 2021年第3四半期に観測されたインターネット接続の障害 David Belson 企業やエンドユーザーがインターネットサービスの停止をモニタリングして理解することでパターンを特定し、トレンドを把握して障害の緩和に貢献することが重要です。Fastly ではこのような障害をモニタロングし、観測した障害に関する情報を透明な形でコミュニティと共有しています。この記事では、2021年第3四半期に世界各地で観測されたインシデントについてご紹介します。 2021年10月13日

Who Takes the Gold in the Fastly Games? David Belson Fastly Games では、ネットワークトラフィックの集約データに基づき、IPv6 の普及状況、HTTP バージョン、オペレーティングシステム (OS) バージョン、ブラウザバージョンの4つの種目で各国が競い合います。 2021年7月21日

トラフィックトレンド : 2021年第2四半期に観測されたインターネット接続の障害 David Belson 2021年の第2四半期には、計画的、または予定外のさまざまな理由により、世界各地でインターネット接続の中断が多数発生しました。この記事では、その概要をご紹介します。 2021年7月08日

ニジェールにおけるモバイルインターネットサービス停止の影響 David Belson このブログ記事では、Fastly プラットフォームトラフィックの観点から、ニジェールにおけるインターネットサービス停止が国家、都市、そしてネットワークレベルに及ぼした影響について考察します。 2021年3月15日

2020年を振り返る : 新型コロナによりさまざまな業種でトラフィックが増加 David Belson 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインターネット利用の増加により、デジタルメディア出版、教育、ソーシャルメディアなど、特定業種のトラフィックで「新型コロナによるトラフィック増加」が見られました。 2021年3月08日

スポーツイベントの最高峰 : 第55回スーパーボウルのトラフィックパターンとユーザーの行動 David Belson 今年、Fastly はマルチベンダーのテクノロジースタックに加わり、複数のデジタルメディア顧客向けにスーパーボウルのストリーミングを支援しましたが、その結果、試合中のオンライン行動について独自の視点を得られました。またネットワーク全体で、ソーシャルメディア、ミームの作成と共有、オンライン販売のトラフィック傾向を観察しました。 2021年2月11日

バーニー・ミーム以上 : 大統領就任式に我々が目撃したもの David Belson 新型コロナウイルス禍の影響や、連邦議会議事堂乱入事件に起因するセキュリティ強化によって、無観客で開催されたジョー・バイデン大統領とカマラ・ハリス副大統領の就任式。それは多くの意味で非常にユニークなイベントでした。Fastly では、ソーシャルメディアやデジタルメディア、ミーム、その他の業種にまたがる企業を対象に、Fastly プラットフォーム上での Requests per Second (RPS) トラフィックを集計、分析しました。 2021年1月26日

サイバーファイブ : eコマースのビッグウィークに目撃したもの David Belson ブラックフライデーやサイバーマンデーなど、毎年恒例の商戦期前には、地元モールや大型店による広告合戦が繰り広げられるものですが、今年は例年のような超特価セール感が全くと言って良いほど感じられませんでした。プロモーションは、リテーラーの自社 eコマースサイトに移行していました。その商戦期も終了した今、米国に拠点を持つ Fastly の eコマーストップ企業100社の総トラフィック量を調査しました。 2020年12月09日

オーストラリアの Lexus Melbourne Cup を Fastly がサポート、10 Play で配信 David Belson, Sianne Chen Fastly Live Event サービスが、オーストラリア全土で何百万人ものファンを持つ3分間の競馬レース、Lexus Melbourne Cup の配信を支援しました。結果、今年のレースではこれまで以上に多くの人々が、滞りなくライブストリーミングを視聴して楽しむことができました。 2020年11月17日