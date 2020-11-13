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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
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David Belson

Data Insights、Sr. Director, Fastly

David Belson は、Fastly の Senior Director of Data Insights として、計画的または機会に応じたデータ主導のストーリー作成を統括し、組織全体を通じてこれらのデータインサイトをお客様とオープンソースコミュニティのために活かせるように尽力しています。David は25年以上に渡り、Internet Society、Oracle の Internet Intelligence チーム、Akamai Technologies などの組織で同様の任務を歴任し、同分野のプログラムを実施してきた経験があります。

  • サイバーファイブ2021 : ニューノーマル？それとも以前のパターンの復活？

    David Belson

    eコマース業界の商戦期であるサンクスギビングデーの木曜日からサイバーマンデーにかけてのトラフィック、購入、セキュリティの傾向を把握するため、この期間のトラフィックを分析しました。

    業界インサイト

  • ネットからの切断 : 2021年第3四半期に観測されたインターネット接続の障害

    David Belson

    企業やエンドユーザーがインターネットサービスの停止をモニタリングして理解することでパターンを特定し、トレンドを把握して障害の緩和に貢献することが重要です。Fastly ではこのような障害をモニタロングし、観測した障害に関する情報を透明な形でコミュニティと共有しています。この記事では、2021年第3四半期に世界各地で観測されたインシデントについてご紹介します。

    業界インサイト

  • Who Takes the Gold in the Fastly Games?

    David Belson

    Fastly Games では、ネットワークトラフィックの集約データに基づき、IPv6 の普及状況、HTTP バージョン、オペレーティングシステム (OS) バージョン、ブラウザバージョンの4つの種目で各国が競い合います。

    業界インサイト
    ストリーミング

  • トラフィックトレンド : 2021年第2四半期に観測されたインターネット接続の障害

    David Belson

    2021年の第2四半期には、計画的、または予定外のさまざまな理由により、世界各地でインターネット接続の中断が多数発生しました。この記事では、その概要をご紹介します。

    業界インサイト

  • ニジェールにおけるモバイルインターネットサービス停止の影響

    David Belson

    このブログ記事では、Fastly プラットフォームトラフィックの観点から、ニジェールにおけるインターネットサービス停止が国家、都市、そしてネットワークレベルに及ぼした影響について考察します。

    オブザーバビリティ

  • 2020年を振り返る : 新型コロナによりさまざまな業種でトラフィックが増加

    David Belson

    新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインターネット利用の増加により、デジタルメディア出版、教育、ソーシャルメディアなど、特定業種のトラフィックで「新型コロナによるトラフィック増加」が見られました。

    業界インサイト
    さらに2記事を表示

  • スポーツイベントの最高峰 : 第55回スーパーボウルのトラフィックパターンとユーザーの行動

    David Belson

    今年、Fastly はマルチベンダーのテクノロジースタックに加わり、複数のデジタルメディア顧客向けにスーパーボウルのストリーミングを支援しましたが、その結果、試合中のオンライン行動について独自の視点を得られました。またネットワーク全体で、ソーシャルメディア、ミームの作成と共有、オンライン販売のトラフィック傾向を観察しました。

  • バーニー・ミーム以上 : 大統領就任式に我々が目撃したもの

    David Belson

    新型コロナウイルス禍の影響や、連邦議会議事堂乱入事件に起因するセキュリティ強化によって、無観客で開催されたジョー・バイデン大統領とカマラ・ハリス副大統領の就任式。それは多くの意味で非常にユニークなイベントでした。Fastly では、ソーシャルメディアやデジタルメディア、ミーム、その他の業種にまたがる企業を対象に、Fastly プラットフォーム上での Requests per Second (RPS) トラフィックを集計、分析しました。

  • サイバーファイブ : eコマースのビッグウィークに目撃したもの

    David Belson

    ブラックフライデーやサイバーマンデーなど、毎年恒例の商戦期前には、地元モールや大型店による広告合戦が繰り広げられるものですが、今年は例年のような超特価セール感が全くと言って良いほど感じられませんでした。プロモーションは、リテーラーの自社 eコマースサイトに移行していました。その商戦期も終了した今、米国に拠点を持つ Fastly の eコマーストップ企業100社の総トラフィック量を調査しました。

    業界インサイト

  • オーストラリアの Lexus Melbourne Cup を Fastly がサポート、10 Play で配信

    David Belson, Sianne Chen

    Fastly Live Event サービスが、オーストラリア全土で何百万人ものファンを持つ3分間の競馬レース、Lexus Melbourne Cup の配信を支援しました。結果、今年のレースではこれまで以上に多くの人々が、滞りなくライブストリーミングを視聴して楽しむことができました。

    業界インサイト
    ストリーミング

  • 大統領選挙2020 : 3部で伝えるデータストーリー

    David Belson

    私たちのネットワークの幅とトラフィック量は、グローバルな時代の流れへのポータルとしての役割を果たしており、このポータルを通じて、世界中がインターネットに接続して一種の集団体験を共有する瞬間を観察することができます。しかし、スーパーボールやブラックフライデーとは異なり、2020年の米国大統領選挙を「瞬間」と呼ぶことはできません。実際、2020年の大統領選挙報道は選挙日当日の数ヶ月前から始まり、終了後も継続し続けました。

    オブザーバビリティ