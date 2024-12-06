Fastly の TLS がもっと簡単で柔軟に

わずか数クリックでの Web サイトを保護​

TLS は全サイトの標準で、セキュリティや正当性を保証し、通信における中間者攻撃や悪意のある「盗聴」を防止します。さらに、ビジネスにとっても大きな意義があり、多くのブラウザでは、どのサイトが HTTPS を利用しているかが表示されるようになっています。インターネットの安全な未来に注力している Fastly は、TLS にも力を入れています。

本日のリリースによって、Fastly の TLS サービスは今まで以上に堅牢になりました。昨年リリースした大量の証明書を管理する企業向けの Platform TLS API に加え、2 つの新サービスでお客様が作り出すあらゆる体験にインターネット固有のセキュリティや信頼性があることを保証します。

Fastly TLS は、最適なインターネット環境を実現するのに必要な柔軟性を提供します。 エンタープライズサポート のアドオンである Concierge TLS を利用することで、どんなに複雑な拡張やカスタマイズも可能になり、信頼性を維持できます。

どちらのサービスもフリクションレスでセットアップや管理、管理証明書の自動更新を行うことができるので、証明書の維持に気を取られることなく優れたプロダクトの構築に集中することができます。Fastly の証明書を使用するか自社独自のものを使用するかに加えて、セットアップの管理方法 (UI、API、コンシェルジュ TLS) も選択できます。自社の証明書を使用する場合、証明書の数は1つから数十万まで拡張可能です。

これは始まりにすぎません。明日の信頼できるインターネットの構築に必要なセキュリティや柔軟性を開発者に提供する Fastly の TLS 製品に関する最新情報にご期待ください。Fastly TLS の最新の価格設定については、fastly.com/jp/pricing をご覧ください。