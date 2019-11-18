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Blake Dournaee
Security Product Management、Manager, Fastly
Blake Dournaee は現在 Fastly のセキュリティプロダクト管理グループを統括し、セキュリティとパフォーマンスを向上させる各種機能にお客様が確実にアクセスできるようサポートしています。Blake は、RSA Data Security (現 EMC) で応用暗号化アプリケーションのスペシャリストとしてキャリアをスタートし、Intel Corporation ではプロダクトマネージャーとして、API セキュリティとデータ保護のためのセキュリティアプライアンスのローンチを担当しました。
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シグナルシリーズ第3回 : エッジでのシグナル
Next-Gen WAF のシグナルを使用して、既知の攻撃者を特定し、レスポンスを追跡する方法を学びましょう。また、セキュリティ判断を Fastly のエッジで実行することで、カスタムレスポンスコードを使用したダウンストリームのシステムの保護を強化する方法についても見ていきます。
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Fastly 次世代 WAF で仮想パッチを適用
お役所仕事的なプロセスから連鎖的な依存関係への対応まで、サーバーへのパッチ適用は業界において長年悩みの種でした。そこで WAF ベースの仮想パッチを導入しました。
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Fastly の TLS がもっと簡単で柔軟に
最高のインターネットを利用ために Fastly が提供するする、信頼できて柔軟で拡張性のある TLS サービスを 2 つ紹介します。