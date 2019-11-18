Blake Dournaee は現在 Fastly のセキュリティプロダクト管理グループを統括し、セキュリティとパフォーマンスを向上させる各種機能にお客様が確実にアクセスできるようサポートしています。Blake は、RSA Data Security (現 EMC) で応用暗号化アプリケーションのスペシャリストとしてキャリアをスタートし、Intel Corporation ではプロダクトマネージャーとして、API セキュリティとデータ保護のためのセキュリティアプライアンスのローンチを担当しました。

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