WebSocket スタックの改善

WebSocket スタックを運用している方は、より簡単で優れたソリューションへの移行を今こそご検討ください。そうでない方も、オーバーヘッドなしでステートフルなリアルタイム通信を今すぐご利用いただけます。

インターネットによって通信の在り方が一変しました。それまで数時間、数日、数週間かかっていたことが、数分でできるようになったのです。さまざまなインターネットアプリケーションが誕生し、レイテンシを短縮するニーズが高まるなか、2008年に WebSocket は2者、または3者間のパーシステント接続を提供することでリアルタイムメッセージングの問題を解決し、真のリアルタイム通信を実現しました。

WebSocket の制約

アプリケーション自体は依然として機能が限られています。既存の WebSocket ソリューションによってリアルタイムでコンテンツをプッシュできますが、HTTP インフラストラクチャに加えて別にテクノロジースタックを構築して管理する必要があります。そのため、複数の理由でコストの高いソリューションとなり得ます。

リアルタイムでパージできないリアルタイム通信では、誤った情報を瞬時に送信することができますが、迅速にそれを取り消すことができません。 一部のプロセスは瞬間的に実行でき、他はそうでない場合、一貫性の無い貧しいユーザーエクスペリエンスが発生し、ユーザーは不満を感じるようになります。また、エクスペリエンスを構成する要素の一部が正確で、他の要素は正確さに欠ける場合、「何かが正常に機能していない」とユーザーは考え、エクスペリエンスに摩擦や障害が生じます。 別にテクノロジースタックを実装して管理する必要性と、ソリューション全体の複雑性の増加は、チームの生産性にマイナス影響を及ぼしかねません。 WebSocket はクライアントとサーバーの間でパーシステント接続を維持するため、大量の同時接続に対応する際、サーバーのリソースに負担がかかりやすくなります。その結果、ハードウェアのコストが容易にコントロール不可能な状態に陥る可能性があります。

リアルタイム通信にはリアルタイムパージが不可欠

上述のような WebSocket の制約は直感的に納得がいくかもしれませんが、リアルタイムパージとリアルタイム通信を組み合わせる重要性について、もう少し詳しくご説明したいと思います。

店舗をオンラインに移行する企業が増えるなか、競争が激化しています。そのため、サイトの訪問者に可能な限り最高のユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。このように高いレベルの応答性をサポートするため、Fastly は先日、Fastly プラットフォームで Fanout WebSocket が利用可能になったことを発表しました。グローバル規模で瞬時に (失効済みまたは古い) コンテンツを無効化して削除できる Fastly 独自の機能とリアルタイムデータの組み合わせを可能にするこの統合は非常に強力なツールを提供します。

これにより、潜在的な顧客が商品をショッピングカートに追加したものの、実際にはその商品が購入可能ではなかったことに後で気づくといった状況を回避できます。期限切れのデータをすぐにパージし、更新データをリアルタイムで効率的に配信できることで、以前には使用できなかった機能性やメリットが得られるだけではなく、時間とコスト、リソースを節約できます。また、興味を持った買い物客が商品を探す間、リアルタイム通信を維持し、サポートできることも同様に重要です。さらに、現在の在庫状況など、実際のリアルタイム情報を表示することができれば差別化が可能になり、顧客離れを最小限に抑えつつロイヤルティを高め、優れたカスタマーエクスペリエンスを通じて売り上げを確保できます。

もちろん、古いデータのパージは場合によっては過剰なプロセスと指摘する声もあるかもしれませんが、リアルタイム通信のメリットを最大限に活かすには、どこででもそれを利用できる必要があり、それにはデータの配信後に応答性の高い瞬時のコントロールが必要な状況も含まれます。

さまざまな業界にメリットをもたらすリアルタイムアプリケーション

WebSocket と Fanout の組み合わせはさまざまな業界で適用できると私たちは確信しています。リアルタイムアプリケーションとインスタントパージによってユーザーエクスペリエンスを大幅に強化し、差別化が図れる業界の例をいくつかご紹介します。

eコマース : 需要やキャンペーンに基づくリアルタイムの価格調整、実際の在庫状況のリアルタイム表示、商品の入荷をすぐに顧客に知らせるアラート、チャットによるライブサポート。

最新の在庫情報を提供することで、ショッピングカートに入れた商品が品切れになり、買い物客を落胆させるリスクを最小限に抑えられます。

購入しようとする買い物客をサポートできることで、販売を確保できます。

メディア & エンターテインメント : ライブコンテンツ配信中のリアルタイム投票、スポーツ試合のオンライン配信における優れたサポート、アプリ内のメッセージング機能によるライブサポート。

スポーツ観戦などでリアルタイムのサービスを提供することで視聴者のエンゲージメントを強化できます。

ライブ視聴者を迅速にサポートしてシームレスなエクスペリエンスを提供できます。

ゲーム : リアルタイムのリーダーボードやルーム内チャット、チームのメンバーリスト。ライブ統計や結果。

リアルタイムの統計や得点、リーダーボードを提供し、プレイヤーのエンゲージメントを高められます。

アプリ内でリアルタイムのコミュニケーションとサポートを提供できます。

ファイナンスサービス : 不正行為のリアルタイム検出、最新の市場データ、取引の即時通知、変更に関するリアルタイムアラート。

取引をすぐに確認できる機能により、カスタマーエクスペリエンスを強化できます。

信頼性の高い最新の市場データを提供することで、顧客の信頼を構築できます。

オンライン教育 : テストやクイズの実施中にアプリ内チャットやリアルタイムのリーダーボードを利用。

スコアや結果をリアルタイムで表示してエンゲージメントを強化できます。

新しいトピックに移る前に、または必要に応じて迅速にサポートを提供できます。

トラベル & サービス : 予約状況に関するリアルタイムで正確な情報、料金に関する最新のライブ情報、チャットによるライブサポート。

予約状況や料金に関する正確な情報を取得できることで競争力が得られます。

見込み客が競合企業に移る前にリアルタイムサポートを提供できます。

リアルタイム機能でオンラインエクスペリエンスを強化

ユーザーエクスペリエンスとエンゲージメントを強化できるリアルタイム機能は、優れたカスタマーサービスを提供するうえで欠かせません。即時性と応答性はシームレスでインタラクティブなユーザーエクスペリエンスの構築に貢献します。インスタントメッセージングでも、ライブ更新でも、動的な在庫情報の表示でも、このような機能を通じてユーザーに最新の情報を提供し、エンゲージメントを高めることで、「つながっている」という感覚を育み、専門企業としての信頼を高めることが可能になります。またリアルタイム機能は、コラボレーションを必要とするワークスペースやゲーム、ライブイベントなど、迅速なアクションを要する用途において非常に重要です。