John Agger
Media & Entertainment、Principal Industry Marketing Manager, Fastly
レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信
18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。
Media over QUIC : ストリーミングはついにスケーラビリティと低レイテンシの両方を実現できるのか？
Media over QUIC (MoQ) は、QUIC 上でリアルタイムメディアをストリーミングし、セグメントをより効率的な配信モデルに置き換えることで、低レイテンシとスケーラビリティの両方を実現することを目標としています。
Fastly + Scalepost: Fastly プラットフォームを拡張して AI クローラーを管理する
AI チャットボットがいつ、どのようにあなたのコンテンツを利用しているのかを確認しましょう。Fastly と ScalePost を利用すれば、パブリッシャーは自身の成果物が AI 生成の回答にどのように反映されているかをついに可視化できるようになります。
コントロールを取り戻す: パブリッシャーが望まぬ AI スクレイピングを阻止する方法
AIスクレイピングをコントロールしましょう。Fastly の AI Bot Management と新しい収益化の機会を利用して、パブリッシャーが不要なデータ収集にどのように対抗できるかをご覧ください。
WebSocket スタックの改善
大量のリアルタイムコンテンツをプッシュしたい場合、WebSocket による制約は非効率的でコストが高くつく可能性があります。WebSocket と Fastly Fanout を組み合わせることでリアルタイム通信を改善できる理由をご紹介します。
10年以上にわたるスーパーボウルの配信サポートで新たな記録を更新
2023年は、スーパーボウルのプロジェクトに Fastly が関わりはじめて11年目になります。2013年の頃は、試合開催中のオンラインビジネス広告向けに専用の帯域を提供していました。しかし2018年以降は、放送事業者がスーパーボウルを世界中にいる何百万人ものオンライン視聴者に向けてライブストリームするためのサポートを積極的に行っています。
ストリーミングは2022年も継続的に成長、予想外の結果も
このブログ記事では、Fastly が2022年に発見したストリーミング業界の主な傾向 (および予想外の結果) と、今後の見通しについてご紹介します。
2つのグラフから分かるマルチ CDN 導入の重要性
コンテンツ配信ネットワーク (CDN) がメディアで取り上げられるとき、システム障害への注目が大半を占めます。しかしこれは、企業が複数の CDN を導入する主な理由ではありません。
CDN の可能性を最大限に引き出す5つの方法
CDN を配信システムの一部として導入するメリットについては、すでに多くの資料があります。そこでこのブログ記事では、「あまり知られていない」CDN を導入すべき理由についてご紹介します。ビジネスの拡大と改善に向けた取り組みにおいてご参考にしてください。
デジタル出版戦略に最先端の CDN を活用する3つの方法
顧客維持の鍵は、最新のコンテンツを瞬時に配信し、コンテンツを読者に合わせてパーソナライズして、レスポンシブで安全なオンラインエクスペリエンスを提供することにあります。この記事では、最先端のコンテンツ配信ネットワーク (CDN) の活用例を3つご紹介します。
低レイテンシの HTTP ライブストリーミングが必要なケースとは ?
低レイテンシのライブストリーミングに対する需要がこれまで以上に高まっています。クイズやリアルタイム投票など、コンテンツへの迅速なアクセスを必要とし、エンターテイメント性の高いコンテンツの場合、遅延が (ほとんど) 無いユーザーエクスペリエンスが求められます。この記事では、低レイテンシの HTTP ライブストリーミングが欠かせないビジネスケースについて考察します。
ライブストリーミングを改善するための7つのヒント
Fastly ではローカルニュースから非常に大きなスポーツイベントまで、さまざまな世界をリードする配信者やコンテンツ所有者によるライブイベントの配信をサポートしています。そしてこの活動を通じていくつかの学びを得ました。ここでは、ライブストリーミングを成功させるための7つのヒントを紹介します。