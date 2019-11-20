レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信 Austin Spires, John Agger 18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。 2026年7月20日

Media over QUIC : ストリーミングはついにスケーラビリティと低レイテンシの両方を実現できるのか？ ザック・シェンカー, John Agger Media over QUIC (MoQ) は、QUIC 上でリアルタイムメディアをストリーミングし、セグメントをより効率的な配信モデルに置き換えることで、低レイテンシとスケーラビリティの両方を実現することを目標としています。 2026年4月15日

Fastly + Scalepost: Fastly プラットフォームを拡張して AI クローラーを管理する John Agger AI チャットボットがいつ、どのようにあなたのコンテンツを利用しているのかを確認しましょう。Fastly と ScalePost を利用すれば、パブリッシャーは自身の成果物が AI 生成の回答にどのように反映されているかをついに可視化できるようになります。 2025年9月12日

コントロールを取り戻す: パブリッシャーが望まぬ AI スクレイピングを阻止する方法 John Agger AIスクレイピングをコントロールしましょう。Fastly の AI Bot Management と新しい収益化の機会を利用して、パブリッシャーが不要なデータ収集にどのように対抗できるかをご覧ください。 2025年7月17日

WebSocket スタックの改善 John Agger 大量のリアルタイムコンテンツをプッシュしたい場合、WebSocket による制約は非効率的でコストが高くつく可能性があります。WebSocket と Fastly Fanout を組み合わせることでリアルタイム通信を改善できる理由をご紹介します。 2024年4月09日

10年以上にわたるスーパーボウルの配信サポートで新たな記録を更新 John Agger 2023年は、スーパーボウルのプロジェクトに Fastly が関わりはじめて11年目になります。2013年の頃は、試合開催中のオンラインビジネス広告向けに専用の帯域を提供していました。しかし2018年以降は、放送事業者がスーパーボウルを世界中にいる何百万人ものオンライン視聴者に向けてライブストリームするためのサポートを積極的に行っています。 2023年2月13日

ストリーミングは2022年も継続的に成長、予想外の結果も John Agger このブログ記事では、Fastly が2022年に発見したストリーミング業界の主な傾向 (および予想外の結果) と、今後の見通しについてご紹介します。 2023年1月09日

2つのグラフから分かるマルチ CDN 導入の重要性 John Agger コンテンツ配信ネットワーク (CDN) がメディアで取り上げられるとき、システム障害への注目が大半を占めます。しかしこれは、企業が複数の CDN を導入する主な理由ではありません。 2022年12月05日

CDN の可能性を最大限に引き出す5つの方法 Chris Buckley, John Agger CDN を配信システムの一部として導入するメリットについては、すでに多くの資料があります。そこでこのブログ記事では、「あまり知られていない」CDN を導入すべき理由についてご紹介します。ビジネスの拡大と改善に向けた取り組みにおいてご参考にしてください。 2022年7月19日

デジタル出版戦略に最先端の CDN を活用する3つの方法 John Agger 顧客維持の鍵は、最新のコンテンツを瞬時に配信し、コンテンツを読者に合わせてパーソナライズして、レスポンシブで安全なオンラインエクスペリエンスを提供することにあります。この記事では、最先端のコンテンツ配信ネットワーク (CDN) の活用例を3つご紹介します。 2021年11月29日

低レイテンシの HTTP ライブストリーミングが必要なケースとは ? John Agger 低レイテンシのライブストリーミングに対する需要がこれまで以上に高まっています。クイズやリアルタイム投票など、コンテンツへの迅速なアクセスを必要とし、エンターテイメント性の高いコンテンツの場合、遅延が (ほとんど) 無いユーザーエクスペリエンスが求められます。この記事では、低レイテンシの HTTP ライブストリーミングが欠かせないビジネスケースについて考察します。 2020年12月28日