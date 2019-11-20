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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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John Agger

Media &amp; Entertainment、Principal Industry Marketing Manager, Fastly

John Agger は、Fastly の Media & Entertainment 部門で Principal Industry Marketing Manager を務めています。20年以上にわたりデジタルメディアに携わり、デジタル出版とストリーミングメディアのワークフローを専門としています。現職では、重要な戦略的取引先企業と連携し、メディア & エンターテインメント産業に役立つ Fasty の拡大し続けるプロダクトラインの認知度向上に取り組んできます。これまでに Adobe、Dolby、IBM、Ericsson でキャリアを積み、市場投入戦略、認知度向上、持続可能性の分野で豊富な経験があります。

  • レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信

    Austin Spires, John Agger

    18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。

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  • Media over QUIC : ストリーミングはついにスケーラビリティと低レイテンシの両方を実現できるのか？

    ザック・シェンカー, John Agger

    Media over QUIC (MoQ) は、QUIC 上でリアルタイムメディアをストリーミングし、セグメントをより効率的な配信モデルに置き換えることで、低レイテンシとスケーラビリティの両方を実現することを目標としています。

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  • Fastly + Scalepost: Fastly プラットフォームを拡張して AI クローラーを管理する

    John Agger

    AI チャットボットがいつ、どのようにあなたのコンテンツを利用しているのかを確認しましょう。Fastly と ScalePost を利用すれば、パブリッシャーは自身の成果物が AI 生成の回答にどのように反映されているかをついに可視化できるようになります。

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  • コントロールを取り戻す: パブリッシャーが望まぬ AI スクレイピングを阻止する方法

    John Agger

    AIスクレイピングをコントロールしましょう。Fastly の AI Bot Management と新しい収益化の機会を利用して、パブリッシャーが不要なデータ収集にどのように対抗できるかをご覧ください。

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  • WebSocket スタックの改善

    John Agger

    大量のリアルタイムコンテンツをプッシュしたい場合、WebSocket による制約は非効率的でコストが高くつく可能性があります。WebSocket と Fastly Fanout を組み合わせることでリアルタイム通信を改善できる理由をご紹介します。

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  • 10年以上にわたるスーパーボウルの配信サポートで新たな記録を更新

    John Agger

    2023年は、スーパーボウルのプロジェクトに Fastly が関わりはじめて11年目になります。2013年の頃は、試合開催中のオンラインビジネス広告向けに専用の帯域を提供していました。しかし2018年以降は、放送事業者がスーパーボウルを世界中にいる何百万人ものオンライン視聴者に向けてライブストリームするためのサポートを積極的に行っています。

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  • ストリーミングは2022年も継続的に成長、予想外の結果も

    John Agger

    このブログ記事では、Fastly が2022年に発見したストリーミング業界の主な傾向 (および予想外の結果) と、今後の見通しについてご紹介します。

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    業界インサイト

  • 2つのグラフから分かるマルチ CDN 導入の重要性

    John Agger

    コンテンツ配信ネットワーク (CDN) がメディアで取り上げられるとき、システム障害への注目が大半を占めます。しかしこれは、企業が複数の CDN を導入する主な理由ではありません。

    ストリーミング

  • CDN の可能性を最大限に引き出す5つの方法

    Chris Buckley, John Agger

    CDN を配信システムの一部として導入するメリットについては、すでに多くの資料があります。そこでこのブログ記事では、「あまり知られていない」CDN を導入すべき理由についてご紹介します。ビジネスの拡大と改善に向けた取り組みにおいてご参考にしてください。

    ストリーミング
    WebAssembly

  • デジタル出版戦略に最先端の CDN を活用する3つの方法

    John Agger

    顧客維持の鍵は、最新のコンテンツを瞬時に配信し、コンテンツを読者に合わせてパーソナライズして、レスポンシブで安全なオンラインエクスペリエンスを提供することにあります。この記事では、最先端のコンテンツ配信ネットワーク (CDN) の活用例を3つご紹介します。

    パフォーマンス
    ストリーミング

  • 低レイテンシの HTTP ライブストリーミングが必要なケースとは ?

    John Agger

    低レイテンシのライブストリーミングに対する需要がこれまで以上に高まっています。クイズやリアルタイム投票など、コンテンツへの迅速なアクセスを必要とし、エンターテイメント性の高いコンテンツの場合、遅延が (ほとんど) 無いユーザーエクスペリエンスが求められます。この記事では、低レイテンシの HTTP ライブストリーミングが欠かせないビジネスケースについて考察します。

    業界インサイト
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  • ライブストリーミングを改善するための7つのヒント

    John Agger

    Fastly ではローカルニュースから非常に大きなスポーツイベントまで、さまざまな世界をリードする配信者やコンテンツ所有者によるライブイベントの配信をサポートしています。そしてこの活動を通じていくつかの学びを得ました。ここでは、ライブストリーミングを成功させるための7つのヒントを紹介します。

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