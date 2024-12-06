より安全で優れた Web の実現に貢献する簡単なボット管理ソリューションのご紹介

Beyoncé など、人気アーティストのチケットや限定版のスニーカーを購入したくてどんなに急いでクリックしてもすでに完売済みという経験をされたことがある方は大勢いらっしゃると思います。また、お気に入りのリテーラーサイトで何千人ものユーザーのログイン情報が漏えいし、そのサイトで使用しているユーザー名やパスワードが盗まれてクレデンシャルスタッフィング攻撃に使われることも珍しくありません。このようなケースはお客様に不満をもたらしますが、その影響による痛みは企業側でさらに拡大されます。リソースが大量に使用されるのはもちろん、企業イメージが損なわれ、売り上げの損失につながるためです。セキュリティ対策を回避し、企業をだまして商品を買いだめしようとする大量のボットと闘うために、運用チームは疲弊しています。さまざまな業界でこのようなボットによる被害の脅威が高まっているのです。

多くのチームが、既存のボット対策ソリューションは複雑で、大量のリソースを必要とし、開発ワークフローの妨げとなることが多いと感じています。管理が簡単なうえ、非常に効果と精度が高く、運用効率を損ねたり、予算を大幅に超えたりすることが無いソリューションを見つけるのは容易ではありません。チームがより自由に使えて、ユーザーにより多くの柔軟性を提供できるソリューションが今、求められています。

Fastly Bot Management のご紹介

私たちは皆さんの苦労に耳を傾け、ボット関連の問題に精通しているお客様と協力し合い、新たなソリューションを構築しました。私たちの主力となるボット対策ソリューションの Fastly Bot Management はWebサイトやアプリケーション、重要なデータを望ましくない自動化されたトラフィックから保護します。ボット対策に特化した Fastly の機能と緩和技術により、以下が可能になります。

クライアントフィンガープリントや既知のボットシグネチャ、トラフィックパターンなど、多様なメソッドを使用して自動的にボットを検出し、分類できます。

インタラクティブまたは非インタラクティブなチャレンジやレート制限、ブロック機能などを通じて、ボットに即時対応できます。

リアルタイムの可視性を得てボットのトレンドのモニタリングや新しい脅威の特定、ブロックされたボットやその理由の確認が可能になります。

Bot Management は Fastly の Next-Gen WAF が誇る精度、使いやすさ、柔軟性を受け継ぐと同時に、Fastly のグローバル・エッジ・クラウド・ネットワークのスケーラビリティとパフォーマンスを活かし、より詳細なボットの可視化と堅牢なボット対策技術を提供します。また、このボット対策ソリューションは Fastly のエッジクラウドプラットフォームの一部として構築されているので、ベンダー関連の複雑さを増やすことなくネイティブにデプロイできます。Fastly のボット対策ソリューションが他よりも優れている理由を以下に挙げます。

単一プラットフォーム : Next-Gen WAF をご利用のお客様は Fastly Bot Management にすぐにアクセスでき、設定や管理、メンテナンスのために別のソフトウェアをデプロイする必要がありません。単一のインターフェイスですべてを管理できるので、プロセスを合理化し、データのサイロ化を削減できます。そのため、複数のポイントソリューションを操作する場合に比べて管理やレポート機能、ユーザー管理を簡素化することが可能になります。

簡単かつ効果的 : Fastly の Network Learning Exchange (NLX) が提供する常に最新の脅威インテリジェンスを活用する Fastly 独自のシグナルベースの技術により、従来の正規表現ベースの手法に比べてより高速かつ正確にボットをブロックできます。Fastly Bot Management は、最初にセットアップするだけで、後は何もしなくても常に最新のボット脅威に対応します。

卓越したパフォーマンス : Fastly Bot Management はネットワークエッジで動作し、レイテンシを抑えながらアプリケーションや API を悪意のあるトラフィックから保護します。その結果、よりスムーズなエクスペリエンスをエンドユーザーに提供しつつ、運用コストも削減できます。

開発者フレンドリー : 既存の DevOps ツールやセキュリティツールとシームレスに統合できます。Fastly Bot Management が提供する直感的なサーバー側のコントロールにより、開発者はセキュリティを犠牲にすることなくイノベーションを促進できます。

比類ないスケーラビリティ : サステナビリティを念頭に構築された Fastly Bot Management により、トラフィック量の多いWebサイトやアプリケーションでも簡単に対応し、利用ピーク時でも最大限のパフォーマンスが得られます。Fastly のエッジネットワークが誇るパワーと容量を活かし、最大規模のボット攻撃にも対処できます。 自動的にスケーリングする Fastly のアーキテクチャ により、いかなる負荷でも最大限のパフォーマンスを維持できます。

Fastly Bot Management はネットワークエッジで動作してインフラストラクチャとエンドユーザーを保護します

実際の例

ある eコマース企業のお客様は以前、面倒で効果の低いボット対策ソリューションを使用していました。しかも、そのサポートチームの対応もあまりよくありませんでした。そこで Fastly Bot Management を採用した結果、劇的な変化が見られました。

OpEx の削減 : このリテール企業のお客様は、より優れた効果とユーザーエクスペリエンスを得て、それまで使用していたポイントソリューションを排除し、多額のベンダーコストとツール管理の手間を削減できました。

可視性とブロック機能の向上 : ポイントソリューションの「ブラックボックス的」な決定プロセスとは異なり、Fastly のソリューションではトラフィックを可視化し、リクエストデータの詳細を確認できるようになりました。そこで、お客様は重要なサイトを保護するルールを構築したところ、アカウント乗っ取り (ATO) やクレデンシャルスタッフィング攻撃など、以前のポイントソリューションでは見落とされていたボット攻撃に対してすぐに効果が見られました。

開発者エクスペリエンスの強化 : 開発者のワークロードがすぐに軽減され、継続的なチューニング作業のサイクルから解放されたチームは、より重要なタスクに専念できるようになりました。

アプリケーションパフォーマンスの向上 : ネットワークエッジで決定が実行されるので、JavaScript の統合なしで、より優れたアプリケーションパフォーマンスをユーザーに提供しつつ、オリジンへのリクエストを減らすことができました。

Fastly Bot Management では、悪意のあるボットの検証から完全なブロックまでにかかった時間はわずか10分程度でした。複雑なトレーニングや継続的な調整も不要でした。このように、詳細なコントロールと可視性、使いやすさ、カスタマイズ可能なポリシー、スケーラブルなパフォーマンス、シームレスな統合を含むニーズをすぐに満たすことができるソリューションを見つけたお客様は、Fastly プラットフォームの真のパワーを最大限に活用しています。

Fastly プラットフォームのメリット

組織が現在、直面している複雑な自動化の課題に対応するため、ボットソリューション市場は拡大しているものの、効果や使いやすさ、パフォーマンスの点においてユーザーの期待に応えることができていません。Fastly Bot Management は、ポイントソリューションでは真似のできない安全かつ魅力的なエクスペリエンスの提供を可能にする機能を備えています。このボット管理ソリューションは Fastly のエッジクラウドプラットフォームに直接組み込まれているので、Fastly のネットワークサービスやセキュリティソリューション、Compute サービス、可観測性機能とシームレスに統合する新たな機能のイノベーションに私たちは継続的に取り組むことができます。また、Next-Gen WAF、API セキュリティ、DDoS 対策を含む Fastly の統合型 Web アプリケーション/API 保護 (WAAFP) ソリューションの一部として構築されているため、シンプルな管理、コスト削減、一貫性のあるセキュリティポリシーといったメリットが得られると同時に、究極のスケーラビリティと今後のいかなる新たな課題にも対処できる能力を確保できます。

ボットからビジネスを保護

高い効果を発揮しながら、オーバーヘッドが少なくて済むボット対策ソリューションを提供する Fastly Bot Management により、Web アプリケーションやデータ、企業の評判を保護できます。さらに、オンライン環境をコントロールし、セキュアで信頼性の高いユーザーエクスペリエンスの確保が可能になります。ぜひ Fastly Bot Management がお客様の組織にどのように役立つかお試しください。